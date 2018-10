Trainer Jörg Rademacher hat die schwierige Aufgabe, der HSG Delmenhorst wieder Selbstbewusstsein einzuimpfen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Tja, das mit dem Selbstbewusstsein ist so eine Sache: Strotzt man davor, scheint einem nahezu alles zu gelingen. Kleinere Rückschläge kümmern einen kaum. Fehlt es einem dagegen, misslingt fast alles – selbst einfachste Dinge gehen schief. So oder so hat das Selbstbewusstsein also einen nicht zu verachtenden Einfluss auf den Ausgang eines Spiels. Die Handball-Oberliga-Partie zwischen der HSG Delmenhorst und dem TV Bissendorf-Holte taugt dafür als nahezu perfektes Beispiel: Die Delmenhorster verloren die Partie mit 26:29 (11:14), weil ihnen in entscheidenden Situationen einfach das Selbstbewusstsein fehlte. Kleine Rückschläge verunsicherten die Mannschaft schon, lähmten sie beinahe. Kaum verwunderlich angesichts des Saisonstarts mit nunmehr fünf Pleiten aus sieben Partien. „Wir haben unglücklich verloren“, stellte HSG-Coach Rademacher fest, „von hätte, wenn und aber können wir uns jedoch nichts kaufen. Wir fangen gut an, dann machen wir Fehler und schon geht das Kopfthema wieder los.“

Ganz anders sah das bei den Gästen aus. Im Gegensatz zu den Delmenhorstern strotzt der TV Bissendorf-Holte nämlich nur so vor Selbstbewusstsein. Verständlich. Er hat einen nahezu perfekten Saisonstart hingelegt. Nur am ersten Spieltag kassierte das Team von Trainer Henning Sohl eine Pleite. „Wir haben so viele Partien mit nur einem Tor gewonnen, das gibt Selbstvertrauen. Die Jungs denken gar nicht ans Verlieren“, erklärte Sohl. Tatsächlich spielten die Gäste ihren Stiefel einfach runter. Völlig unabhängig vom Resultat. Zwei-Tore-Rückstand: Wen kümmert der schon? Zwei-Tore-Vorsprung verspielt: Na und? „Wir müssen uns allerdings auch bei Delmenhorst bedanken. Die HSG hat uns zwei Punkte geschenkt. Aber wenn es läuft, dann läuft es eben“, stellte Sohl fest.

Vernünftiger Start

Phasenweise sah es allerdings danach aus, als wenn es auch bei den Gastgebern laufen würde. Rademacher schickte dieselbe Sieben wie bei der Derbyniederlage vorige Woche gegen die TSG Hatten-Sandkrug auf die Platte – mit dem Unterschied, dass Ole Goyert im Rückraum auflief und Lasse Till dafür auf Außen agierte. Auffällig war, dass die HSG diesmal jedoch mit einer ganz andere Körpersprache startete. Außerdem brachten die Spieler mehr Emotionen als in der Vorwoche in die Partie. Tatsächlich wirkten die Delmenhorster recht selbstbewusst. Bis wieder die Abschlussschwäche zutage trat: Zuerst warf Tim Coors den TV-Torhüter aus dem Rückraum an, Till scheiterte mit dem Abpraller ebenfalls am Schlussmann (4.). „Es geht schon wieder los“, raunte ein Zuschauer. Er sollte am Ende recht behalten. Allerdings steckte die HSG diese ersten Fehlversuche noch recht gut weg. Zumindest konnte die Rademacher-Sieben ihre Führung bis zur 15. Minute behaupten – 6:5.

Das Problem mit frisch gewonnenem Selbstbewusstsein ist jedoch, dass es recht fragil ist. Ein Fehler reicht da schon, um es wieder zunichtezumachen. Und die HSG beging nicht nur einen, sondern mehrere: Die Außen verfehlten mehrere Würfe, sodass der TV Bissendorf-Holte in Minute 20 erstmals in Führung ging – 7:6. „Wir haben viel liegen gelassen von außen. Das wurde bestraft. Das ist diese Unsicherheit“, sagte Rademacher. Bis zur Pause zog der TV auf drei Treffer davon. In dieser Phase haperte es auch in der Deckung, Torwart Sönke Schröder wackelte ebenfalls – Rademacher sprach nach Abpfiff von einer Fehlerkette.

Überraschenderweise erholte sich die HSG Delmenhorst aber von den schwachen zehn Minuten. Nach der Pause stimmte die Körpersprache wieder, in der Abwehr waren die Delmenhorster wieder griffig. Oder anders ausgedrückt: Das Selbstbewusstsein kehrte zurück. Und eine Umstellung fruchtete. Ole Goyert rückte auf die Außenposition, im Rückraum agierte fortan Torben Sudau. Mit viel Wucht im Angriff kämpfte sich die HSG zurück und drehte die Partie sogar. Nach 44 Minuten leuchtete ein 20:18 von der Anzeigetafel. Doch ein Fehlwurf brachte die Delmenhorster aus dem Konzept und den TV Bissendorf-Holte zurück: Philipp Freese scheiterte am starken TV-Torhüter Philipp Thiemann, im Gegenzug verkürzte Fabian Rußwinkel auf 19:20 (45.). „Wenn wir da mit drei Toren rausgehen, bringt uns das auf die Siegerstraße. So kippt das Spiel dagegen“, analysierte Rademacher. Die Gäste blieben in dieser Phase völlig ruhig, vermutlich hätten sie selbst bei einem Drei-Tore-Rückstand nicht an sich gezweifelt – zu groß scheint ihr Selbstbewusstsein.

Nachdem Christian Rußwinkel den Ausgleich und die Führung erzielt hatte (48.), glich die HSG zwar noch zweimal aus (51.). Doch dann zog der TV davon und sicherte sich seinen sechsten Sieg. Rademacher: „Wir müssen jetzt weiterarbeiten. Irgendwo müssen wir siegen, sodass der Knoten platzt.“ Zähler müssen die Delmenhorster jedenfalls so schnell wie möglich einfahren – für die Tabelle und das Selbstbewusstein.