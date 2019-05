Bloß die Balance halten: Das Voltigierturnier des RV Grüppenbühren ist eines der wenigen in der Region. (INGO MÖLLERS)

Grüppenbühren. Es hat schon etwas Beeindruckendes, wenn gleich drei Voltigiererinnen auf einem Pferd turnen. Oft bekommt man das in der hiesigen Region jedenfalls nicht zu sehen. Außer beim RV Grüppenbühren. Der Verein ist einer von wenigen, der noch ein Voltigierturnier ausrichtet. Dieses fand nun erstmals am 1. Mai statt, ansonsten war der Termin wesentlich später angesetzt. „Wir waren dann immer sehr nahe am Beginn der Sommerferien oder haben genau den Anfang dieser erwischt“, berichtete RV-Pressesprecherin Karolin Schulz. Von diesem neuen Termin erhoffte sich der Verein ein gutes Nennergebnis. Ein Wunsch, der nicht in Erfüllung ging. „Ich denke, dass sich der Termin erst mal etablieren muss“, mutmaßte Schulz. Schlussendlich zog sie aber doch ein recht positives Fazit. Alle seien ohne Verletzungen durch die Veranstaltung gekommen und die Zuschauerkulisse habe ebenfalls gestimmt. Schulz: „Von den auswärtigen Startern haben wir sehr positive Rückmeldungen erhalten“.

Auch wenn das Meldeergebnis zu wünschen übrig ließ, wird das Turnier im kommenden Jahr ausgetragen werden – ob am 1. Mai oder einem anderen Datum, steht indes noch nicht fest. „Das Turnier stellt die höchst seltene Gelegenheit für Voltigierer dar, unter freiem Himmel zu starten. Diese möchten wir weiterhin anbieten“, erklärte Schulz. Aus Sicht des Gastgebers haben dann auch hoffentlich die eigene L- und M-Mannschaft die Chance, ihr Können zu beweisen. Weil das jeweilige Pferd verletzt ausfiel, mussten beide Teams kurzfristig auf einen Start verzichten. „Das ist bitter, aber nicht vermeidbar. Voltigierer können nicht eben auf ein anderes Pferd umsteigen. Das ist ein eingespieltes Team“, sagte Schulz.

Bei Einzelvoltigierern sei dies eher möglich, wie sich auch bei dem Turnier zeigte. Denn die Einzelstarter aus Grüppenbühren standen nach den Ausfällen eben auch ohne Pferd da. Allerdings bot die Garreler Longenführerin an, dass die RV-Sportler auch auf ihrem Pferd starten könnten. Saskia Witte nahm das Angebot an und lieferte nach einem fünfminütigem Training eine laut Schulz sehr souveräne Vorstellung ab.