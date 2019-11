Der SV Atlas um Trainer Key Riebau und Spieler Tom Schmidt will die Erfolgsserie auch gegen Spitzenreiter Hildesheim fortsetzen. Dafür wird ein richtig guter Tag vonnöten sein. (INGO MÖLLERS)

Es ist ohne Zweifel das Beste, was die Fußball-Oberliga Niedersachsen derzeit zu bieten hat. Erster gegen Zweiter, das Gipfeltreffen. Der SV Atlas Delmenhorst empfängt an diesem Sonntag ab 14 Uhr das einzige Team, das in dieser Saison bislang noch mehr Punkte gesammelt hat. Der VfV Borussia 06 Hildesheim gastiert im Düsternortstadion.

Nach den Partien am Feiertag hat sich der Spitzenreiter ein bisschen abgesetzt. Er behielt beim FC Hagen/Uthlede mit 4:1 die Oberhand, während Atlas beim TuS Bersenbrück nicht über ein torloses Remis hinauskam. Dadurch beträgt der Vorsprung der Hildesheimer sechs Punkte, allerdings haben sie auch ein Spiel mehr absolviert als der SVA. Die Ausgangslage ist somit klar: Wenn die noch immer ungeschlagenen Delmenhorster den Primus bezwingen, rücken sie ihm ordentlich auf die Pelle. Falls sich aber die Gäste durchsetzen sollten, können sie bereits auf ein reelles Polster verweisen.

Atlas-Trainer Key Riebau nimmt vor dem Spitzenspiel jedoch den Druck von seinem Team. „Wenn das Ziel der Aufstieg wäre, dann wäre es sehr wichtig zu gewinnen. Wir müssen aber sehen, wo wir herkommen, wo wir die Jungs vor der Saison abgeholt haben“, verweist er auf den in der Form nicht zu erwartenden positiven Verlauf der Spielzeit. Insofern sei etwas Demut nicht verkehrt, findet Riebau. Der Coach legt den Fokus nach wie vor auf die Weiterentwicklung der Mannschaft.

Top-Leistung muss her

Um nun auch gegen den VfV zu bestehen, müssen die Blau-Gelben ohne Frage ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Wenn ihnen das gelingt, dürften sich die Gäste aber auf einiges gefasst machen. „Wenn wir ein richtig gutes Spiel abliefern, wird Hildesheim mächtig Probleme kriegen, hier zu punkten“, sagt Riebau selbstbewusst. Ein Faktor wird dabei natürlich wieder das Publikum sein. „Wir sind sehr stolz darauf, dass so viele Fans und Anhänger uns unterstützen“, betont der SVA-Coach und hofft, dass am Sonntag sogar noch ein paar mehr Zuschauer ins Düsternortstadion kommen.

Auf eine große Kulisse stellt sich auch der Gegner ein. Man freue sich „auf dieses wegweisende Top-Match, das sicherlich viele Zuschauer locken wird. Auch aus Hildesheim werden viele Fans der Domstadtelf unterwegs nach Delmenhorst sein“, teilt der VfV auf seiner Internetseite mit. Man habe Respekt vor Atlas, „aber das dürfte umgekehrt nicht anders sein.“ Hildesheim verweist in diesem Zusammenhang auf seine Abwehr, die mit gerade mal acht Gegentreffern in 14 Spielen ligaweit die beste ist, auf seine Auswärtsstärke und auf seinen Torjäger Thomas Sonntag, der bereits zehnmal genetzt hat und damit den geteilten ersten Rang belegt. In Hagen entschied der Tabellenführer die Partie nach einem 1:1-Pausenstand in der zweiten Hälfte noch deutlich für sich. „Wer die Mannschaft am Donnerstag gesehen hat, kann sich sicher sein, dass auch im Top-Duell am Sonntag 100 Prozent Energie, Einsatz und Power auf den Platz gebracht werden“, heißt es auf der Homepage des VfV.

Atlas vergab in Bersenbrück einige gute Chancen und musste deshalb mit dem Remis vorliebnehmen. „Natürlich sind wir mit dem 0:0 nicht ganz zufrieden. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit sehr von deren Spiel anstecken lassen“, meint Key Riebau rückblickend. „Man darf aber nicht vergessen, dass wir 13 Spiele nicht verloren haben“, relativiert er zugleich. Es wird spannend zu sehen sein, ob am Sonntag Nummer 14 folgt.