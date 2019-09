Westerstede. Nicht mit Ruhm bekleckert haben sich die Oberligavolleyballer des VfL Wildeshausen trotz eines 3:0-Sieges (25:18, 25:9, 25:22) beim Auswärtsspiel gegen die Auswahl des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes. Gegen das Nachwuchsteam des NWVV kamen die Gäste nur schwer in Fahrt. Zugute halten muss dem TEam von Spielertrainer Frank Gravel allerdings die Tatsache, dass mit dem neuen Mikasa-Ball gespielt wurde, mit dem die VfL-Spieler bisher noch keine Erfahrungen gemacht haben. Und weil die Flugeigenschaften des neuen Spielgerätes deutlich anders sind als mit dem bisher gewohnten Spielball, war vor allem Zuspieler Leon Gravel gefordert.

Die Wildeshausen agierten zunächst in Aufbau und Angriff viel zu zaghaft und ließ den starken Diagonalangreifer der Auswahl immer wieder punkten. Einen schnellen 1:5-Rückstand im ersten Durchgang drehte der VfL in ein 14:9, nachdem alle VfL-Spieler sich langsam gefangen hatten. Nach einer Auszeit waren es aber wieder die Hausherren, die den Ton angaben und sich erneut eine 18:16-Führung herausspielten. Dann servierte Marco Backhus für die Gäste seine starken Angaben, was letztlich zum 25:18-Satzgewinn reichte.

Mit voller Konzentration gingen die Wildeshauser nun in den zweiten Abschnitt, ließen den Youngstern des NWVV nicht den Hauch einer Chance. Vor allem der erneut hart und platziert vorgetragene Service überforderte die Hausherren, die sich mit 9:25 einstellig geschlagen geben mussten.

Auch im dritten Abschnitt waren die Gäste zunächst das bessere Team, holten sich eine 10:5-Führung, waren danach aber zu fahrig in ihren Aktionen. Fünf Aufschlagfehler in der Satzmitte brachten die Kadermannschaft zurück ins Match und bis auf 22:23 heran. Frederick Bartelt holte im entscheidenden Moment aber die letzten beiden Punkte über die Mitte und machte den Dreisatzsieg endgültig perfekt.

„Damit hat das Team seinen Pflichtsieg gegen den Kader gelandet, mit dem wir jetzt beruhigt in eine vierwöchige Pause gehen können“, zeigte sich Trainer Frank Gravel zufrieden über die drei Punkte und die derzeitige Tabellenführung in der Oberliga 1. Erst am 26. Oktober ist der VfL Wildeshausen wieder beim TuS Bersenbrück gefordert. Dann wird auch erstmals Neuzugang Manuel Meyer vom SC Twistringen dabei sein können. Er wird sowohl die Mitte als auch den Außenangriff der Huntestädter verstärken.

VfL Wildeshausen: Marco Backhus, Bartelt, Leon Gravel, Frank Gravel, Schütte, Muhle, Dannemann, Mildes, Nguyen