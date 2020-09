Unfreiwillig sprach Torschütze Johannes Artan für die ganze Mannschaft, als er sich nach dem Schlusspfiff bei seinem neuen Coach Sven Apostel für einen ausgelassenen Laufweg entschuldigte: „Sorry Trainer, ich konnte nicht mehr.“ Auf dem Zahnfleisch hatte der Fußball-Bezirksligist SV Tur Abdin Delmenhorst ein 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen den Liga-Favoriten GVO Oldenburg über die Zeit gebracht und einer turbulenten Woche zu einem versöhnlichen Ende verholfen.

Bekanntlich war der Auftakt mit 0:4 beim SV Baris in die Binsen gegangen, am Freitag hatte man sich von Trainer Andree Höttges getrennt. A-Lizenz-Inhaber Apostel ist der Nachfolger, für ihn passt die Trainertätigkeit parallel zu seinem Studium als Spielanalyst und Scout gut in den Terminplan. Dass Apostel in seiner Arbeit bei Tur Abdin sehr kreativ sein muss, war den meisten der 120 Zuschauer bald klar. „Da geht natürlich viel mehr. Aber wir haben keine Vorbereitung mehr, um an den Defiziten zu arbeiten. Die Jungs müssen sich ihre Kondition in den nächsten drei, vier Spielen holen“, beschrieb Apostel seine Herangehensweise.

Sven Apostel war genau wie sein Gegenüber Marco Elia mal Co-Trainer in Wildeshausen. Elia war nach dem Abpfiff stinksauer über die „acht vergebenen Großchancen“. Auch wenn GVO-Torjäger Lasse Dworczak fehlte, erspielten sich die Gäste an der Schanzenstraße ein Chancenverhältnis von 10:2. Zwei Szenen stachen besonders heraus: In Minute 39 retteten die Abdin-Innenverteidiger Lukas Mutlu und zweimal Daniel Karli auf der Linie gegen Schüsse aus kürzester Entfernung. Und Frederik Voltmann brachte das Kunststück fertig, den Ball aus weniger als zwei Metern auf das leere Tor zu heben und nicht hineinzuschießen.

Schön herausgespielter Ausgleich

Zudem parierte Abdin-Keeper Jens Dekarski einige gefährliche Bälle. Chancenlos war er nur beim 0:1 von Maximilian Schmidt in der 21. Minute, der nach Linksflanke mit einem Kopfball-Aufsetzer traf. Der Ausgleich der Delmenhorster war schön herausgespielt: Dennis Thüroff hatte durchgesteckt und Artan schoss den Ball zum 1:1 ins lange Eck (30.). Auch die zweite Möglichkeit hatte Artan mit einem Drehschuss (70.), der knapp am Winkel vorbeistrich. Ein Sieg wäre jedoch ziemlich unverdient gewesen. Wobei: „Die Jungs haben gut gekämpft und sich voll reingehauen. Es war sehr kräftezehrend, am Ende waren wir k.o.“, hatte Apostel beobachtet. Immerhin wurde die Quälerei der Delmenhorster glücklich mit dem ersten Punkt in dieser Spielzeit belohnt.