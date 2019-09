Gabriele Rost-Brasholz, Gudrun Vogl und Brigitte Nittel (von links) holten für Deutschland Gold mit der Cross-Staffel. (Marc Gogol)

Venetien. Gleich viermal kletterte Gabriele Rost-Brasholz in Venetien aufs Siegerpodest: Bei den 21. Senioren-Europameisterschaften holte die für die LG Bremen-Nord startende Schierbrokerin zweimal Gold und einmal Silber mit der Staffel. Zudem ergatterte die 72-Jährige eine Einzel-Silbermedaille. In Venetien ging Rost-Brasholz in der Altersklasse W70 über Strecken zwischen 100 Metern und der Halbmarathon-Distanz an den Start. Erschwerend war, dass die Läufe in drei verschiedenen, weit auseinanderliegenden Stadien ausgetragen wurden. „Ich hatte nicht mit vier Medaillen gerechnet. Nur von dem gesamten Organisationschaos war ich ziemlich bedient“, berichtete die Schiebrokerin.

Am ersten Wettkampftag ging Rost-Brasholz in Eraclea auf die 1500-Meter-Strecke. Sie benötigte 7:13,63 Minuten und war damit 14 Sekunden schneller als bei der Deutschen Meisterschaft in Thüringen und genauso schnell wie voriges Jahr bei der WM in Malaga. Mit Platz sieben zeigte sie sich „sehr zufrieden“. Bereits am nächsten Morgen ging es um 6 Uhr in der Früh wieder los in das 30 Kilometer entfernte Caorle zum vier Kilometer langen Crosslauf. „Exakt zum Start setzte stundenlanger heftiger Regen ein“, berichtete die Schierbrokerin. Mit Gudrun Vogl (18:34 Minuten) und Brigitte Nittel (20:19) errang Rost-Brasholz (20:27) die Team-Goldmedaille für Deutschland mit einem Vorsprung von 3:37 Minuten auf die Briten. In der Einzelwertung kam Rost-Brasholz auf Platz fünf.

Lauf ihres Lebens

Am nächsten Morgen sollte der 10 000 Meter Lauf früh starten. „Bei der Ankunft am Eraclea Stadion war jedoch alles verriegelt und verrammelt. Eine Angestellte teilte uns mit, dass die italienischen Organisatoren am Abend zuvor entschieden hatten, den Lauf auf 10 Uhr zu verschieben. Ohne eine einzige teilnehmende Nation darüber zu informieren“, monierte die Schierbrokerin. Dadurch seien die Läuferinnen ziemlich aufgebracht und nervös gewesen. Aufgrund der gemeldeten Zeiten der anderen Teilnehmerinnen hatte sich Rost-Brasholz keinerlei Medaillenchancen ausgerechnet. „Ich lief das Rennen meines Lebens, spulte die 25 Runden auf der Bahn sehr gleichmäßig ab und gewann sensationell die Silbermedaille der W70 in einer Bombenzeit von 52:30,47 Minuten– eine Zeit, die ich zuletzt in der W65 geschafft hatte“, freute sich die 72-Jähroge. Zugleich bedeutete diese Zeit auch noch einen neuen Bremer Landesrekord in der W70. Dieser stand bis dato bei 53:34,10 Minuten.

Nach diesen drei aufeinanderfolgenden Läufen war für drei Tage Ruhe angesagt, bevor der 800 Meter Lauf anstand. Rost-Brasholz erreichte Platz sieben in guten 3:31,54 Minuten. Es folgte die 4x100-Meter-Staffel in der Besetzung Elisabeth Meyer, Elisabeth Springer und Lydia Ritter. Das W70-Team gewann die Goldmedaille in 1:22,59 Minuten.

Zum Abschluss der EM trat Rost-Brasholz im Halbmarathon an, in den auch ein allgemeiner Volkslauf integriert war. „Es gab keine Sonderaufstellung für die EM-Teilnehmer. Bereits beim Start um 9.30 Uhr herrschten 25 Grad bei einem wolkenlosen Himmel. Die zunehmende Hitze machte allen Teilnehmern schwer zu schaffen, sodass der Krankenwagen mehrfach zum Einsatz kam“, berichtete die Schierbrokerin. Aufgrund eines Essens am Vorabend habe sie von Anfang an Magen-und Darmprobleme gehabt. Dennoch hielt sie die 21,1 Kilometer durch, um die Chancen auf eine Teammedaille nicht zu gefährden. Sie beendete den Lauf in für sie schlechten 2:11,17 Stunden als Siebte ihrer Altersklasse. Zwei Wochen zuvor hatte sie den Halbmarathon in Bremerhaven noch in 2:01 Stunden bewältigt. Zusammen mit der neuen Europameisterin Gudrun Vogl (1:46,24 Stunden) und Brigitte Nittel (2:05,53) holte sie in der Teamwertung die Silbermedaille hinter Großbritannien.

Es folgte ein Organisationschaos. „Es begann das Warten auf die Siegerehrung, die kurzfristig verlegt worden war. Stunden nach dem Zieleinlauf teilte die Organisation auf empörte Nachfragen den in der brütenden Hitze wartenden Teilnehmern mit, dass es leider keine Siegerehrung gäbe, weil plötzlich die Medaillen fehlten“, berichtete eine veräärgerte Rost-Brasholz.

Später wurde kolportiert, es seien 250 Medaillen gestohlen worden, fügte sie hinzu. Nach dem Halbmarathon sollten im 30 Kilometer entfernten Caorle noch die 4x400-Meter-Staffeln laufen, für die Rost-Brasholz ebenfalls vorgesehen war. Durch aufgrund des Durcheinanders mit der ausgefallen Siegerehrung an anderem Ort kam die Staffel letztlich nicht mehr zum Einsatz.