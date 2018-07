Frederik Geue vom RC Hude hat das S*-Springen auf Confiance gewonnen. Er blieb ohne Abwurf und absolvierte den Parkour schneller als Ulrike Gerde, die als zweite Reiterin fehlerfrei blieb. (INGO MÖLLERS)

Harpstedt. Gegen 21 Uhr hatte das Zittern bei Frederik Geue beim Fest der Pferde in Wohlde ein Ende: Denn dann stand fest, dass das 15-jährige Nachwuchstalent die Springprüfung der Klasse S* nach einem herausragenden Ritt gewonnen hatte. In einem hochklassigen Wettbewerb setzte er sich mit null Strafpunkten und einer Zeit von 78,96 Sekunden knapp durch. Auf seinem zehnjährigen Pferd Confiance 4 begeisterte Geue die zahlreichen Zuschauer mit einer überragenden Darbietung, die mit einem Scheck in Höhe von 305 Euro und einem Pferdeanhänger im Wert von rund 6000 Euro belohnt wurde.

Lediglich die Zweitplatzierte Ulrike Gerdes (RG Dangast) sprang auf Conbrio 7 ebenfalls fehlerfrei, erreichte das Ziel aber schließlich knapp eineinhalb Sekunden später als Geue. Auf dem dritten Platz landete Tanja Schmitz (RuFV Hagen St. Martinus) auf Unana, die zwar deutlich schneller als Geue unterwegs gewesen war, sich aber einen Abwurf zu viel leistete. Die absolute Bestzeit galoppierte Victoria Klatte (RG Klein Roschaden) auf PSS Uganda de Semilly (70,79 Sekunden), aber acht Strafpunkte waren in diesem starken Teilnehmerfeld dann doch deutlich zu viele. „Wir haben uns alle sehr über den Sieg von Frederik gefreut, der nicht von ungefähr kommt. Denn durch harte Arbeit hat er sich zu einem tollen Reiter entwickelt, weshalb dieser Sieg jetzt keine sonderlich große Überraschung gewesen ist“, lobte Veranstalter Sören Pedersen die Leistung des Huders.

Zuvor gegen 18 Uhr ging die Springprüfung der Klasse M* über die Bühne. Diese gewann Hubert Hermeling (RUFV der Gemeinde Lindern) auf Lilly Fee 22 mit null Strafpunkten. Insgesamt leisteten sich in dieser Konkurrenz die ersten elf Reiter nicht einen einzigen Abwurf. Die vorderen Plätze wurden dementsprechend über die Zeit verteilt. Knappe vier Sekunden langsamer als Hermeling war Janne Visscher (FRV Filsum) auf La Grafina. Auf dem dritten Rang landete Ulrike Gerdes (RG Dangast) auf Conbrio 7 eine weitere Sekunde dahinter.

Wettbewerbe auf hohem Niveau

Die hiesigen Teilnehmer landeten auf den hinteren Plätzen. Aufgrund eines Zeitstrafpunktes reichte es für Frederik Geue mit Confiance 4 nur für Platz elf, während sich dessen Teamkollege Loort Fleddermann vom RC Hude auf Sir Henrie vier Strafpunkte leistete und nur 16. wurde. Noch einen Platz dahinter reihte sich die Ganderkeseerin Tabea-Marie Meiners auf Erna M ein. „Beide Wettbewerbe boten uns ein hohes Niveau. Der Dienstagabend war durch den Sieg eines Lokalmatadoren eine rundum gelungene Veranstaltung“, betonte Pedersen.