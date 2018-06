Die Voltigiererinnen des RV Grüppenbühren überzeugten bei den Weser-Ems-Meisterschaften (Beke Raschen/RV Grüppenbühren)

Filsum/Grüppenbühren. Einen großen Erfolg hat die erste Voltigiermannschaft des Reitervereins Grüppenbühren bei den Weser-Ems-Meisterschaften gefeiert: Während auf den Vereinsanlagen die Dressurreiter ihr Können zeigten, räumte das Team die Goldmedaille in der Klasse M ab. Dank dieser starken Leistung sind die acht Voltigiererinnen auch für den Deutschen Voltigierpokal nominiert worden. „Als einziges Team aus dem Landesverband Weser-Ems schon jetzt“, merkte RV-Pressesprecherin Karoline Schulz an und erklärte: „Der Voltigierpokal entspricht einer Deutschen Meisterschaft für M-Teams aus dem gesamten Bundesgebiet.“ Ausgetragen wird dieses Turnier Ende Oktober in Zweibrücken.

Das Team des RV Grüppenbühren setzte sich direkt nach der Pflicht an die Spitze des Feldes und verteidigte diesen Platz auch beim ersten Kürdurchgang am darauffolgenden Tag. Obwohl die Voltigiererinnen zu Beginn des Finals einen kleinen Dämpfer einstecken mussten, brachten sie die Kür souverän zu Ende. Letztlich gewann die Mannschaft von Trainerin Ulrike Siemers deutlich mit einer Endnote von 6,801. Auf dem zweiten Rang landete der RFV Schwagstorf (6,311), die Bronzemedaille ging an den RVF Tammingaburg (6,225).

Zu dem Siegerteam des RV Grüppenbühren gehörten: Eske Hoffmann, Ann-Christin Berding, Lene Albrecht, Celina Schmidt, Saskia Witte, Sophia Eberhardt, Paulina Rottmann und Lenja Duhr. Alle drei Wertungsprüfungen absolvierte das Team von Ulrike Siemers auf dem Fuchswallach Fabergé le Cinestar.