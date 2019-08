Sascha Allhorn von Bogensport Delmenhorst darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine vordere Platzierung bei der Deutschen Meisterschaft WA 3D im Schlutterwald machen. (INGO MÖLLERS)

Ganderkesee. Der Deutsche Schützenbund hat Bogensport Delmenhorst auserkoren, die Deutsche Meisterschaft WA Bogen 3D auszurichten. Die 400 besten Schützen des Landes, die sich bei den Meisterschaften der 20 Landesverbände qualifiziert haben, schießen am 14. und 15 September im Schlutterwald, Wildeshauser Landstraße 5, um die Titel in mehreren Klassen. Geschossen wird mit dem Compound-, Recurve-, Lang-, Blank- und dem Instinktivbogen. „Wir sind stolz darauf, in diesem Jahr die Meisterschaft auszurichten. Wir wollen das Turnier zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Bogenschützen, Zuschauer und Organisatoren werden begeistert sein“, teilt Vereinssprecherin Cornelia Siebert mit. Sie tritt in der Klasse Blank Master weiblich an. Ihr Mann Jens schießt ebenfalls mit dem Blankbogen um den Titel.

BS Delmenhorst hat bereits Erfahrung mit großen Turnieren: Beim Arrowhead oder dem Eisbrecher-Turnier gingen Weltmeister und Olympiamedaillengewinner an der Start. Bange ist dem Organisationsteam daher nicht, viel Arbeit ist es dennoch. Rund 400 Stunden hätten die Verantwortlichen bislang investiert, berichtet Siebert – und bis Mitte September kommen noch einige hinzu. „Das Kernteam besteht aus vier Personen, zudem gibt es viele Helfer“, sagt sie. Unter anderem geht es um die Verpflegung der Teilnehmer, aber auch um den Parcours-Aufbau.

Ziele zwischen fünf und 45 Metern

Geschossen wird auf Tiernachbildungen aus Kunststoff. Die Ziele, das geben die Statuten für Deutsche Meisterschaften vor, stehen in einer Entfernung zwischen fünf und 45 Metern, die genaue Entfernung ist den Schützen nicht bekannt. Insgesamt stellen die Delmenhorster 24 Ziele auf, auf jedes schießt jeder Teilnehmer zwei Pfeile. Je nachdem, wo er das 3D-Ziel trifft, bekommt er dafür Punkte. Der Aufbau ist bei allen gleich. Es gibt drei Zonen: Die kleinste ist die Innenzone für die es elf Punkte gibt. Die nächstgrößere ist die Mittelzone (zehn Punkte), es folgt die Außenzone (acht Punkte). Weiter entfernte Körpertreffer bringen nur fünf, das Geweih oder der Huf null Zähler. In der Wartezone vor dem nächsten Ziel bekommen die Schützen die Information, wo sich die jeweilige Trefferzone befindet. Da die Recurve- und Compoundbögen mit mehr technischen Hilfsmitteln wie Stabilisatoren und Visieren ausgestattet sind, müssen die Schützen aus einer Distanz von zehn bis 45 Metern schießen, die anderen Bogenarten von fünf bis 30 Metern. Ein Instinktivbogen hat beispielsweise keine Hilfen wie eine mechanische Pfeilauflage.

Der Parcours ist allen Schützen unbekannt, auch den heimischen Startern. Wie schwer er wird, weiß daher auch Cornelia Siebert nicht. „Er wird der Herausforderung einer Deutschen Meisterschaft gerecht werden“, sagt sie. Mit anderen Worten: Leicht wird es nicht für die Teilnehmer.

Am Sonnabend sind zunächst die Recurve-, Blank- und Langbogenschützen dran. Sie gehen ab 9.40 Uhr jeweils in Sechsergruppen ins Gelände. Hiesige Teilnehmer sind Sascha Allhorn (Blankbogen, BS Delmenhorst), Rainer Bettermann (Recurvebogen, BS Wildeshausen), Michael Motz (Langbogen, BSD) sowie das Ehepaar Siebert. Am Sonntag sind dann die Compound- und Instinktivschützen dran. Zu Letzteren gehört auch Helmut Petermann von BSW in der Masterklasse.

