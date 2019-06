Jan-Luca Rustler erzielte 35 Tore für den VfL Stenum und war einer der überragenden Spieler in der Aufstiegssaison. (FOTOS: INGO MÖLLERS)

Der Erfolg der A-Junioren des VfL Stenum in der Fußball-Bezirksliga überstrahlt einige Enttäuschungen, die die hiesigen Konkurrenten hinnehmen mussten. Zu groß war der Leistungsabfall der Delmenhorster Vertreter TuS Heidkrug und TV Jahn in der Rückrunde, um noch von einer zufriedenstellenden Saison sprechen zu können. Bei der JSG Harpstedter TB/Dünsen/Ippener war man von Beginn an auf den Abstiegskampf eingestellt und überstand ihn letztendlich. Der VfL Wildeshausen hatte sich praktisch schon vor dem ersten Anpfiff mit dem Abstieg abgefunden. Doch das eine oder andere Pünktchen mehr hätte man im Krandel gerne genommen.

Stenums makellose Heimbilanz

Die Stenumer Leistung ragt über alles hinaus: 71 von 78 möglichen Punkten holten die Jungs von Frank Radzanowski, dazu 129:22 Tore. Gerade am heimischen Kirchweg hatte kein Gegner eine reelle Chance, das belegt die weiße Weste mit 39 Punkten und 81:9 Toren in 13 Spielen. „Hier in Stenum sind wir eine Macht“, hob Radzanowski in seiner Bilanz noch einmal hervor. „Vor der Saison hatten wir uns deshalb vorgenommen, unsere Auswärtsschwäche abzustellen. Das hat bis auf die Niederlage in Oldenburg sehr gut geklappt“, fügte er hinzu. Diese einzige Schlappe, das 2:3 beim starken und lange Zeit überaus hartnäckigen Vizemeister GVO Oldenburg, machte die Liga vier Spieltage vor Schluss wieder spannend.

Doch schon im Anschluss hatte Radzanowski gesagt: „Wir müssen einfach nur unsere Hausaufgaben machen.“ Und er wurde von seiner Mannschaft nicht enttäuscht. Die vier verbliebenen (Heim-)Spiele wurden mit 30:2 Toren äußerst souverän gestaltet. Zudem leistete sich GVO Oldenburg kurz nach dem Stenumer 8:0-Triumph über die JSG Emstek/Höltinghausen eine 1:4-Schlappe in Emstek, damit wurde das abschließende 6:1 gegen Heidkrug zum Stenumer Schaulaufen. „Stenum ist ein völlig verdienter Meister“, gratulierte Heidkrugs Trainer Andreas Pietsch umgehend, „deren Kader ist so ausgeglichen, da ist es völlig egal, wer ausfällt.“ Zudem passt der Zusammenhalt, weil 14 der 17 Spieler schon seit fast zehn Jahren für den VfL aktiv sind.

Man darf die Mannschaft nicht auf ihre Torjäger Jan-Luca Rustler (35 Treffer) und Tom Geerken (27) reduzieren. Auch die Defensive mit dem sicheren Torwart Marcel Rüdebusch und dem sehr eleganten Innenverteidiger Nils Meinken genügt höchsten Ansprüchen. Vor allem darf fast die komplette Defensivabteilung noch ein Jahr für die Junioren aktiv sein. Hier findet Radzanowskis Nachfolger Tim Müller ein bestelltes Feld vor, das er mit den nicht minder erfolgreichen nachrückenden B-Junioren in der Landesliga ergänzen kann.

Delmenhorster Teams schwächeln

In Heidkrug stimmt wenigstens das nackte Endergebnis mit Platz vier ansatzweise. Doch schon die 19 Punkte Rückstand auf den Meister erklären den Missmut von Pietsch zum Ende der Saison. „Wir haben am Abend vor dem letzten Spiel noch einmal alle zusammengesessen und die Saison Revue passieren lassen. Am Anfang waren wir sehr gut dabei, haben – wenn auch glücklich – im Hinspiel gegen Stenum ein 1:1 erreicht. Doch die Niederlagen gegen Rastede und Eversten zum Ende der Hinrunde haben einen Knick im Kopf verursacht“, erklärte der Coach. Die Pleiten gegen zwei Abstiegskandidaten führten dazu, „dass wir seit Monaten Probleme haben, die richtige Einstellung zu finden“. Noch im Herbst hatte Heidkrug mit 3:2-Siegen gegen Emstek und GVO Anschluss gehalten. Doch je länger die Saison lief, desto größer wurde der Rückstand. Heidkrug erreichte trotz guter Einzelspieler nie die Geschlossenheit, die Stenum demonstrierte.

Ähnliche Klagen hörte man von Jahn-Trainer René Rohaczynski, wobei der Tabellensiebte weitere 16 Punkte hinter dem Lokalrivalen aus Heidkrug zurücklag. Die negative Krönung war am vorletzten Spieltag der Nicht-Antritt beim Absteiger BV Garrel. Besonders im letzten Saisondrittel waren die Violetten kaum mehr als ein Punktelieferant. „In der Mannschaft steckt so viel mehr Potenzial“, klagte Rohaczynski über die Launenhaftigkeit seiner Truppe. Offensiv konnten die Jahner immer mithalten, doch die Rückwärtsbewegung war oft verpönt. Die meisten Gegentore fing sich Jahn nach Ballverlusten und schnellen gegnerischen Kontern. Komischerweise war der gefeierte 3:2-Derbysieg gegen Heidkrug Ende März anscheinend eher schädlich, anschließend setzte es Klatschen gegen die JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte (0:4 und sogar 2:10), und Schlusslicht Wildeshausen schenkte man ein 4:4. „Seit dem Sieg gegen Heidkrug ist bei uns die Luft raus gewesen“, stellte Rohaczynski fest.

Harpstedt sichert die Klasse

Wenigstens ging es bei Jahn immer torreich zu, so auch beim 3:5 im letzten Heimspiel gegen Harpstedt. Der HTB (offiziell JSG Harpstedter TB/Dünsen/Ippener) stand lange Zeit unter großem Druck, der sich erst zum Ende hin löste. Grund war eine diffuse Abstiegsregelung, die erst fünf, dann vier und schließlich nur drei Absteiger ankündigte. Dazu kam ein wirrer Spielplan. Gerade im Endspurt ergab sich kein klares Tabellenbild. So hatten drei Wochen vor der Sommerpause neben den feststehenden Absteigern Garrel und Wildeshausen vier Mannschaften jeweils 22 Punkte. Wobei Eversten schon die vollen 26 Spiele absolviert hatte, Sevelten/Cappeln 24 und Harpstedt sowie Rastede erst 23.

Es zeichnet HTB-Coach Michael Würdemann aus, dass er stets die Ruhe behielt, jedem Spieler reichlich Einsatzzeit gab und Wert auf die fußballerische Entwicklung legte. „Bei uns wird auch im Abstiegskampf nicht gebolzt“, betonte Würdemann. „Die Jungs wollen Fußball spielen und sie sollen Fußball spielen.“ Mit einem Sieg im letzten Saisonspiel sprangen die Harpstedter sogar noch auf Rang neun. Immerhin hatte Harpstedt im vergangenen November dem VfL Stenum ein 2:2 abgeknöpft, dafür reichte es aber gegen Wildeshausen nur zu einem 1:1.

Das war eines der ganz seltenen Wildeshauser Erfolgserlebnisse – und auch das letzte. Die ersten 17 Spiele gingen allesamt verloren, dann gab es nach dem Trainerwechsel von Maximilian Iken zu Bastian Flege mit fünf Punkten aus vier Spielen einen zarten Aufschwung. Doch die abschließenden fünf Klatschen mit 5:31 Toren dokumentierten noch einmal eindrucksvoll, was Iken schon zu Saisonbeginn beklagt hatte: „Man kann nicht mit Spielern, die überwiegend aus der B-Jugend-Kreisklasse kommen, in der A-Jugend-Bezirksliga bestehen.“ Insgesamt setzte man beim VfL 43 verschiedene Spieler ein, doch sie konnten nie mithalten.