Im Huder Waldstadion stehen bald umfangreiche Bauarbeiten auf dem Programm. Der Verein will unter anderem eine Flutlichtanlage installieren. (INGO MöLLERS)

Hude. Die Mitglieder des FC Hude haben sich bei ihrer außerordentlichen Versammlung dafür ausgesprochen, das Waldstadion aus- und umzubauen. Der Vereinsvorsitzende Andreas Otte stellte im Vielstedter Bauernhaus die Bauprojekte inklusive der Finanzierungsmöglichkeiten und Förderungen vor – und überzeugte die Anwesenden offensichtlich. Sämtliche Projekte wurden einstimmig angenommen. „Somit können alle nötigen Anträge vom FC Hude fristgerecht eingereicht werden und die Projekte für sämtliche Baumaßnahmen vorangetrieben werden“, teilte Pressewart Sven Saager mit.

Zur Diskussion standen unter anderem die Installation einer Flutlichtanlage und Arbeiten an den Gebäuden. Der Verein will vier Masten aufstellen und mit einer LED-Beleuchtung ausstatten. Vorgesehen ist, dass die Masten Anschlusspunkte für WLAN und Lautsprecher haben. Darüber hinaus soll es zusätzliche Strahler geben, die dafür sorgen, dass auch die Wege und Flächen rund um das Stadion beleuchtet werden. Geplant ist eine neue Elektroverteilung, die notwendigen Zuleitungen müssen geschaffen werden. Der Bau der Flutlichtanlage kostet etwa 80 000 Euro.

Der FCH will 55 Prozent der Summe über Zuschüsse des Kreissportbundes, Landessportbundes und Landkreises decken. 35 Prozent sollen vonseiten der Gemeinde übernommen werden. Der Eigenanteil würde demnach bei rund 8000 Euro liegen. Die Vorteile des Flutlichts liegen auf der Hand: Die Fußballer können den Platz auch in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden zum Spielen und Trainieren nutzen.

Zudem stehen in den Außenanlagen des Stadions weitere Arbeiten an. Unter anderem wird es ein neues Kassenhaus und eine Tafel geben, auf der die Platzordnung und Regeln nachzulesen sind. Teile der Außenanlagen werden dem Plan zufolge als Weide beziehungsweise Schaffläche verpachtet. Der Zaun wird ertüchtigt, die Wege und Behindertenparkplätze werden optimiert. Des Weiteren stehen neue Ballfangzäune, Mülleimer und Bepflanzung auf der Liste.

Viel Arbeit steht auch in der Sportklause auf dem Programm. Das Dach wird baulich und energetisch saniert. Zudem werden die Sanitäranlagen, Fenster und Türen sowie die Elektrik erneuert. Es soll einen langfristigen Vertrag mit der Gemeinde bis Ende des Jahres 2045 geben. Der Plan sieht vor, dass die Gemeinde die laufenden Verbrauchskosten übernimmt – in Höhe von maximal 10 000 Euro pro Jahr, aber steigend – und auch zweimal jährlich die Grundpflege der Allgemeinflächen. Auch die Platzpflege soll weiter voll durch die Gemeinde erfolgen. Die Kosten sollen wie bei der Flutlichtanlage aufgeteilt werden. Insgesamt beträgt die Summe laut der Schätzung des Architekten 341 500 Euro, der Eigenanteil des Vereins liegt hier bei etwa 37 000 Euro. Eine Bankfinanzierung sei nicht notwendig, bei unerwarteten Kostensteigerungen aber möglich. Spenden seien jederzeit willkommen.

Nach der Zustimmung der Mitglieder kann der FCH jetzt die nächsten Schritte in Angriff nehmen. Die Förderanträge und der finale Bauantrag müssen gestellt werden. Letzterer soll bis Ende dieses Jahres fertig sein. Danach geht es mit den Detailplanungen weiter. Die Ausschreibungen müssen vorbereitet und die Verhandlungen mit den Handwerkern gestartet werden. Natürlich müssen die Huder die Förderzusage abwarten. Mit dieser rechnet der Verein Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres. Wann die Bauarbeiten beginnen, hängt von der Witterung ab. Sie sollen bis zum Ende der Sommerpause abgeschlossen sein. Die Einweihungsparty will der FCH im Herbst 2021 veranstalten.