Stefan Buß, aktuell noch Coach der A-Jugend der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg, übernimmt ab der neuen Saison das Traineramt bei den Herren des Vereins. Der derzeitige Coach Andreas Müller wechselt nach dem Ende der laufenden Spielzeit zum TV Neerstedt. (Olaf Kowalzik)

Bookholzberg. Die Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg bleiben weiter in der gefährdeten Zone der Landesliga Weser-Ems hängen. Das Team von Trainer Andreas Müller verlor beim TV 01 Bohmte mit 33:37 (17:15) und wartet damit im Jahr 2019 weiter auf den ersten Sieg.

Mittlerweile steht übrigens fest, wer auf den nach Saisonende zum TV Neerstedt wechselnden Müller folgt: Stefan Buß wird die HSG ab der nächsten Saison betreuen. Bereits direkt nach der Entscheidung von Müller fragten die Bookholzberger bei ihrem aktuellen A-Jugend-Trainer an. Doch Buß lehnte erst mal ab, weil er sich eigentlich eine kleine Auszeit nehmen wollte. „Nach vielen erfolglosen Gesprächen haben wir nochmals mit Stefan Kontakt aufgenommen und ihm unsere Situation geschildert. Er war nach einer Nacht bereit, die Aufgabe zu übernehmen“, hieß es vonseiten der HSG. Jörg Düssmann wird Buß als Torwarttrainer unterstützen. Auch Werner Dörgeloh wird weiter als Co-Trainer agieren.

Nach Bohmte reisten die Bookholzberger schon unter schlechten Vorzeichen, denn im Vorfeld wollte die HSG das Spiel verlegen, da einige Akteure krank oder verletzt waren. Bohmte lehnte dies ab. Im ersten Durchgang stellten die Gäste aber trotzdem deutlich klar, dass sie die Punkte nicht einfach hergeben wollen. Marcel Biedermann netzte zum 4:2 ein und Jan Hansel brachte sein Team nach zwölf Minuten mit 8:4 nach vorne. Doch dann setzte die aggressiv agierende Bohmter Deckung den Landkreislern immer mehr zu. So drehte sich das Spiel und nach 20 Minuten lag Bohmte mit 11:10 in Führung. Die Müller-Schützlinge zeigten aber Moral und nutzten ihre Chancen. Nach dem 15:12 durch Marvin Auffarth hieß es zur Pause 17:15.

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeber das Tempo. „Besonders die erste Welle nach Ballgewinnen war eine Augenweide“, schwärmte Müller. Immer wieder kamen die Gastgeber so zu einfachen Toren. Zwar brachte Marcel Biedermann vom Siebenmeterstrich aus die HSG beim 23:22 nach vorne, doch als Bohmte nach 45 Minuten beim 27:24 mit drei Toren führte, zeichnete sich bereits ab, dass es ganz schwer für die Müller-Schützlinge werden würde, hier noch etwas mitzunehmen. „Wir haben das Spiel am Ende selbst verloren. Aber nach dem Gastspiel in Rastede kommen Marienhafe und Nordhorn zu uns, und da müssen und wollen wir punkten“, sagte Trainer Andreas Müller.