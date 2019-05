Die TS Hoykenkamp steigt zum zweiten Mal in Folge ab. In der nächsten Saison läuft die TSH um Trainer Lutz Matthiesen (Bild) in der Landesklasse auf. (Ingo Möllers)

Das vorerst letzte Derby auf höherer Ebene im Herren-Handball in und um Delmenhorst haben am Sonnabend in der Landesliga Weser-Ems die TS Hoykenkamp und die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg bestritten. Nach 60 unterhaltsamen Minuten behielten die Landkreisler aus Grüppenbühren/Bookholzberg knapp, aber nicht unverdient mit 29:27 (15:15) die Nase vorn.

In den vergangenen Jahren sorgten gerade die Derbys für volle Hallen und interessante Spiele. Damit ist es zumindest für die kommenden 16 Monate im Leistungsbereich der Herren vorbei: Die HSG Delmenhorst wird in der Oberliga an der Spitze der hiesigen Mannschaften stehen. In der Verbandsliga Nordsee ist der TV Neerstedt beheimatet und in der Landesliga Weser-Ems die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg sowie in der Landesliga Bremen die HSG Delmenhorst II. Durch den zweiten Abstieg in Folge wird die TS Hoykenkamp – für mindestens eine Saison – nur in der Landesklasse spielen. Unter anderem dann mit der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II und der HSG Hude/Falkenburg. Vor allem die Partien gegen Hude dürften dabei für reichlich Spannung sorgen, steht dort doch der ehemalige Ligaspieler und TSH-Trainer Martin Wessels auf der Kommandobrücke.

Der Rahmen für das finale Saisonspiel in der Heider Sporthalle in Hoykenkamp war dann auch angemessen. Als Referees waren die ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Jens und Volker Kaiser aus Neuenburg angesetzt. Ein Gespann, das bei seinen Auftritten von Beginn an keine Hektik aufkommen lässt. Beide Trainer hatten zudem ihren kompletten Kader zur Verfügung und wollten ihren Fans in der gut besuchten Halle – so der einhellige Tenor vor dem Spiel – einen Sieg bescheren.

Remis zur Pause

Während bei den Hausherren vermehrt die Routiniers auf der Platte standen, schickten die Gäste vornehmlich ihre Youngster ins Rennen. Es entwickelte sich von Beginn an eine gute, interessante und stets faire Partie. Die Fangemeinden aus beiden Lagern bekamen knallharte Würfe aus dem Rückraum, gute Kreisanspiele mit schönen Toren und sehenswerte Treffer von den Außenpositionen oder durch die erste und zweite Welle zu sehen. Abwehrmäßig gingen beide Teams engagiert zur Sache und an der Außenlinie standen auch die Trainer Lutz Matthiesen sowie Andreas Müller voll unter Spannung.

Meistens eine Nasenspitze voraus lagen die Gäste von Coach Müller, doch enteilen ließen die Hoykenkamper den Gegner keinesfalls. Im Gegenteil: Zwischenzeitlich lag die Turnerschaft mit drei Toren zurück, doch diesen Rückstand holte sie wieder auf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich zunächst Collin Hörner zum 13:13 und wenig später Alexander Kirchhof zum 15:15 aus.

Das Bild änderte sich nach dem Wechsel kaum. Der Tabellensechste verteidigte seine Führung. Besonders gegen das Nachwuchstalent Jona Schultz, das aus dem Rückraum wiederholt knallhart abzog und traf, fand die TSH-Deckung keine Gegenmittel. Zwar brachte der ebenfalls treffsichere Hergen Schwarting sein Team beim 23:24 in der 46. Minute noch einmal in Schlagdistanz, doch wenige Minuten später sorgte Marvin Auffarth mit dem 28:24 für eine kleine Vorentscheidung. Vier Minuten vor dem Ende erzielte dann Andre Thode von der Turnerschaft das finale Tor des Tages zum 27:29-Endstand. 14 Sekunden vor Schluss nahm Müller seine letzte Auszeit. Nicht, um noch einmal taktisch etwas zu besprechen, sondern vielmehr wollte er sich bei seinen Spielern bedanken. Müller beendet sein Engagement bei der HSG bekanntlich und geht eine neue Aufgabe beim TV Neerstedt an.

Der Sieg der HSG ging letztendlich in Ordnung. Da waren sich beide Trainer einig. „Wir wollten heute gewinnen. Die TS Hoykenkamp hat uns zwar alles abverlangt, doch am Ende haben meine Jungs verdient gewonnen“, meinte Müller. „Die HSG hat da etwas Tolles aufgebaut, hat eine geile Truppe und verdient gewonnen“, sagte Matthiesen.

Nach dem Spielende nahm Hergen Schwarting von der Turnerschaft das Mikrofon noch in die Hand. „Es war ein gutes Saisonabschlussspiel mit einem verdienten Sieger. Danke an die Fans, die uns immer unterstützt haben. Wir sind nun zweimal hintereinander abgestiegen, aber wir versprechen euch, wir kommen wieder“, lauteten seine Worte.