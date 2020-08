Marek Janssen spielte gegen Teutonia im offensiven Mittelfeld hinter einer Doppelspitze und markierte das Tor des Tages. (INGO MÖLLERS)

Der SV Atlas Delmenhorst hat das Testspiel gegen den Mitaufsteiger in die Fußball-Regionalliga Nord, Teutonia Ottensen, mit 1:0 (0:0) gewonnen. Schütze des einzigen Treffers war Marek Janssen nach einer Stunde. Interessant war vor allem, dass die Blau-Gelben eine neue Grundformation einstudierten. Trainer Key Riebau probierte es defensiv mit einer Dreierkette, die gegen den Ball zur Fünferkette wurde, sowie offensiv mit zwei Stürmern. In der vergangenen Spielzeit setzte Atlas vor allem auf ein 4-2-3-1. Mit dem zusätzlichen System dürfte der Regionalligist schwerer auszurechnen sein, zumal es mit dem Personal möglich erscheint, die Formation innerhalb einer Partie zu ändern, ohne Spieler auswechseln zu müssen.

Gegen Teutonia zeigten die Blau-Gelben gute Ansätze, man sah jedoch auch, dass das neue System noch nicht automatisiert ist. So standen die beiden Außenbahnspieler Philipp Eggersglüß (rechts) und Oliver Rauh (links) in der ersten Halbzeit sehr tief und wagten sich nur selten nach vorne. Dadurch fehlten offensiv Anspielstationen. „Wir haben das in der Halbzeit angesprochen. Die Jungs müssen sich bewusster machen, wann sie beim Mann bleiben und wann sie rausrücken. Wir trainieren selten auf der vollen Breite – die Trainingsplätze sind schmaler als im Stadion – daher stimmten die Abstände nicht. Daran müssen sich die Jungs gewöhnen. Insgesamt war das aber sehr, sehr in Ordnung“, meinte Coach Key Riebau nach dem Match. Vor der Kette mit Karlis Plendiskis, Kostadin Velkov und Flodyn Baloki agierte Kapitän Kick Köster 90 Minuten lang als einziger Sechser hinter zwei Achtern (Florian Stütz und Marek Janssen). Den Doppelsturm bildeten die Neuzugänge Dimitrios Ferfelis und Samuel Adeniran.

Dreierkette und zwei Stürmer

Schon früh in der Begegnung gab es zwei Großchancen: Janssen stand nach einem Pass aus dem Mittelfeld nach vier Minuten frei vor Yannick Zummack, brachte jedoch nur einen schwachen Abschluss zustande, der den Teutonia-Torwart vor keine Probleme stellte. Auf der Gegenseite landete der Ball aus dem Gewühl heraus aus kurzer Distanz an der Latte. Florian Urbainski, der in den ersten 45 Minuten das Tor hütete, bevor Malte Seemann übernahm, hätte keine Chance gehabt.

In der Folge standen beide Teams defensiv weitestgehend sicher. Teutonia lief hoch und aggressiv an und behinderte somit das Aufbauspiel des Gastgebers erfolgreich, eroberte in Minute elf sogar das Spielgerät in aussichtsreicher Position – doch Tino Schulze verzog.

Wirklich gefährlich wurde es im ersten Durchgang für keinen der beiden Keeper mehr. Atlas beste Offensivaktionen folgte nach einer guten halben Stunde. Zunächst ließ Adeniran auf rechts seinen Gegenspieler ins Leere laufen, dann flankte er auf Ferfelis. Doch der Mittelstürmer brachte keine Wucht hinter seine Kopfball, der zudem das Ziel verfehlte (32.). Sechs Minuten später zeigte die blau-gelbe Offensive einen schönen Spielzug über Adeniran und Ferfelis, dessen Zuspiel Rauh ans Außennetz setzte. Auf der Gegenseite köpfte Schulze eine Flanke ähnlich wie Ferfelis neben den Kasten (45.).

Aufregung gab es im ersten Durchgang in Minute 36: Nach einem Foulspiel im Mittelfeld bildete sich ein Rudel, bei dem Marcus Coffie den Delmenhorster Marek Janssen vor die Brust stieß beziehungsweise schubste. Janssen nutzte die Vorlage und ließ sich recht theatralisch fallen. Der insgesamt unsichere Schiedsrichter Sebastian Lampe zeigte dem Ottenser die Gelbe Karte. Bei strenger Regelauslegung hätte man hier auch über einen Platzverweis nachdenken können, eine Verwarnung reichte jedoch auch. Insgesamt zeigte Lampe sieben Gelbe Karten in der gerade für einen Test hitzig geführten Partie.

Nach dem Seitenwechsel brachte Riebau neben Seemann im Tor mit Olivér Schindler, Tom Schmidt, Julian Harings und Marco Prießner vier neue Akteure. Stütz rückte dafür von der Acht in die Dreierkette und gesellte sich zu Baloki und Plendiskis. Harings übernahm links für Rauh, Schindler agierte auf der Acht zusammen mit Janssen. Schmidt und Prießner bildeten die neue Doppelspitze.

Den Delmenhorstern boten sich jetzt offensiv viele Räume, mehrfach liefen sie nach schnellem Umschaltspiel auf die Teutonia-Restverteidigung zu. Der letzte Pass oder der Abschluss passten jedoch oft nicht. So verhinderte beispielsweise eine unsaubere Ballmitnahmen von Harings nach Janssen-Pass eine bessere Position, sodass der Querpass in den Strafraum abgefangen wurde (54.). Auf der Gegenseite hätte die Ottenser-Führung fallen müssen: Nach Pass in den Strafraum und Finte von Sinisa Veselinovic stand Quint Breitkreutz völlig frei vor dem Tor und konnte sich die Ecke aussuchen, schoss jedoch überhastet den eigenen Mitspieler an (56.).

Nach einer Stunde machte es Janssen besser. Teutonia rückte nun oft weit auf, kam jedoch nicht mehr rechtzeitig nach hinten. Nach einem Pass von Schmidt behielt Janssen die Ruhe und versenkte im Eins-gegen-eins zum 1:0 (60.). Kurz darauf brach er nach einem Steilpass von Köster erneut durch, schüttelte Gegenspieler Dino Fazlic ab, umkurvte den Schlussmann und wurde gelegt. Den fälligen Elfmeter parierte Zummack gegen Stütz, der halbhoch nach links gezielt hatte (63.).

Teutonia verbuchte in der verbleibenden Zeit noch einige Halbchancen, vor allem durch Schüsse aus der Distanz, doch Atlas hielt die Null. Vorne vergab Schmidt nach guter Balleroberung und Zuspiel von Eggersglüß mit einem schwachen Abschluss (79.), kurz darauf nahm Schindler ein Stütz-Zuspiel aus dem Halbfeld schön mit der Brust an, setzte den Ball jedoch über den Kasten (85.). „Das Umschaltspiel hat gut funktioniert, aber wir hätten nach vorne viel mehr Ertrag haben müssen. Wir waren oft zu überhastet“, bilanzierte Riebau. In den ersten 60 bis 65 Minuten habe sein Team nur zweieinhalb Chancen zugelassen, damit sei er zufrieden. Im Aufgebot fehlte Musa Karli verletzungsbedingt. Zu weiteren Akteuren, die nicht zum Einsatz kamen, wollte sich Riebau nicht äußern. Die Wahrscheinlichkeit, dass die gegen Teutonia eingesetzten Spieler sowie Karli (je nach Fitnessstand) beim Regionalligaauftakt in knapp zwei Wochen zum Kader gehören, ist hoch. 19 Mann darf Riebau auswählen. Vier Auswechselungen stehen ihm zur Verfügung.

Weiter geht es für Atlas kommenden Sonnabend gegen TB Uphusen. Die Regionalligasaison beginnt am Freitag, 4. September, mit einem Auswärtsspiel bei Hannover 96 II.