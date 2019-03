Susanne Schalk will mit den Volleyballern der VG Delmenhorst-Stenum den Klassenerhalt in der Relegation schaffen. (Xxx)

Frau Schalk, mit einem Sieg im finalen Saisonspiel gegen den TV Baden II hat es doch noch mit dem Relegationsrang geklappt. Hatten Sie damit noch gerechnet?

Susanne Schalk: Eigentlich schon. Wenn man nicht daran glaubt, wäre es ja schlecht. Baden wollte Meister werden, wir wollten nicht abstiegen. Das war 50 zu 50. Die Teams, die oben in der Tabelle stehen, denken oft, dass es einfach wird gegen die Teams von unten. Baden hat sicherlich nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet, wie wir sie geleistet haben. Wir hatten die Chance, das Spiel mit 3:1 zu gewinnen (Dafür gibt es drei Punkte. Die VG Delmenhorst-Stenum gewann am Ende mit 3:2 und bekam dafür zwei Punkte, Anmerkung der Redaktion). Aber Baden hat zwei gute Angaben gemacht und einmal ist unser Diagonalangreifer Maik Hägemann umgeknickt, da waren drei Punkte weg. Wir sind positiv rangegangen, haben die Stärken der Mannschaft in den Vordergrund gestellt. In dieser Saison haben wir gerade gegen die stärkeren Teams am besten gespielt, beispielsweise gegen Ammerland oder Bersenbrück. Und Baden ist immer ein Gegner, der uns kitzelt. Den möchte man gerne schlagen.

Unsere Ersatzspieler wussten beim 2:2 Bescheid, dass Wiesmoor einen Punkt abgegeben hat. Aber bis zu mir kam die Information nicht. Und das war auch gut so.

Es war eine ganz starke Leistung. Hätten wir die ganze Saison so gespielt, hätten wir um die Plätze zwei oder drei mitspielen können.

Ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich nicht verstanden habe, warum wir am Anfang der Saison so schlecht waren. Wir kamen aus der Relegation zur Regionalliga und hatten eigentlich nicht viel verändert. Aber wir haben nichts mehr gebacken bekommen.

Sie sind vergangenes Jahr abgestiegen, und im Jahr davor haben wir gegen sie in der Relegation gewonnen. Im Vergleich zum letzen Jahr haben sie drei neue Leute. Der Rest ist so geblieben. Mit einer Leistung wie gegen Baden sollten wir gewinnen, ich sehe da gute Chancen. Ein übermächtiger Gegner sollte Lintorf nicht sein. Alle Spieler, die in dieser Saison bereits höherklassig gespielt haben, dürfen nicht mitmachen. Da Lintorf vor Urzeiten mal sehr hoch gespielt hat, gibts da aber ein paar Leute im Verein, die sie für das Spiel einsetzen könnten. Aber das haben sie beim letzten Mal auch nicht gemacht.

Es wird sehr wichtig sein, wer besser in die Partie reinkommt. Wenn wir unsere Stärken wie die Angaben oder den Block – der war gegen Baden der Hammer – ausspielen, gewinnen wir.

Wir schon (Susanne Schalk lacht, Anmerkung der Redaktion). Wir haben in den letzten Jahren ja auch Relegation gespielt und daher eine Urlaubssperre für das Datum verhängt. Es sind also alle da. Bei Maik Hägemann muss man mal schauen, ob er fit wird.

Alle Relegationsspiele sind eigentlich für den Sonnabend, 6. April, vorgesehen, der Sonntag ist der Ausweichtermin. Aber noch steht der Zeitpunkt nicht fest. Das Spiel ist der Saisonabschluss, wir chartern vielleicht wieder einen Bus für die Fans. Wir freuen uns auf das Spiel in Lintorf.

Wir wollen noch ein oder zwei Trainingsspiele machen, um im Wettkampfmodus zu bleiben. Dafür bieten sich Mannschaften wie Baden oder Bremen 1860 an, die ebenfalls in der Relegation antreten. Im Training wollen wir unsere Angaben verstärken und vielleicht auch den einen oder anderen Spielzug einstudieren, um den Gegner zu überraschen. Wir müssen mal schauen, wer beim Training ist.

Erst mal zählt nur die Relegation. In den Osterferien kann man dann mal schauen, was wäre wenn. Wir sind ja schon mal abgestiegen, dann haben wir den Schnitt gemacht und sind wieder aufgestiegen. Klar könnte der eine oder andere Spieler gehen, aber da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.

Ich werde wohl weitermachen, das ist die grundsätzliche Tedenz. In dieser Saison lief ja vieles schlecht, und es ist besser, mit was Gutem aufzuhören.

Zur Person

Susanne Schalk

ist Trainerin des Volleyball-Oberligisten VG Delmenhorst-Stenum. Am finalen Spieltag erreichte die Mannschaft überraschend noch den Relegationplatz – aufgrund des besseren Satzverhältnisses punktgleich mit der TG Wiesmoor – und kann sich Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.