Ulrich Garde zeigte auch in der Corona-Saison starke Leistungen in mehreren Wurfdisziplinen, etwa mit dem Speer. (fotos: INGO MöLLERS)

Das abgelaufene Wettkampfjahr der Leichtathleten war durch die Corona-Pandemie eine außergewöhnliche Saison. So begannen erst ab Juli Wettkämpfe unter strengen hygienischen Bedingungen. Meisterschaften auf Norddeutscher und Deutscher Ebene fielen sogar ganz aus. Durch eigene Wettkämpfe im Ganderkeseer Stadion zeigten die Athleten der LGG Ganderkesee aber so zum Saisonende doch noch einige passable Leistungen. Von 50 Platzierungen der Senioren in der Landesbestenliste errangen die Ganderkeseer 18-mal den ersten Platz. Damit ist diese Abteilung einmal mehr die erfolgreichste der LGGG.

Bei den Männern in der Altersgruppe M30 schafft es die 4x100-Meter-Staffel mit Frank de Groot, Thomas Meyer, Peter Abel und Henning Traut auf den zweiten Platz. In der M35-Gruppe belegt Thomas Meyer Platz sechs im 3000-Meter-Lauf und Platz sieben über die 100-Meter-Strecke. Henning Traut war das erste Mal bei einem Leichtathletik-Wettkampf dabei. Er steht auf Platz fünf im Weitsprung und auf Platz sechs über 100 Meter. Peter Abel (M40) erreicht im Weitsprung den dritten Platz vor Frank de Groot, im 100-Meter-Lauf steht de Groot auf Platz vier.

In der Altersklasse M50 trumpft Jochen Wolter mit dem ersten Platz im Wurffünfkampf auf. Weitere Platzierungen erreicht er im Gewichtswurf (3.), mit dem Hammer (5.) und der Kugel (6.). Erstmals seit längerer Zeit stellten die Ganderkeseer im Wurffünfkampf eine Mannschaft. Ulrich Garde, Jochen Wolter und Bernd Logemann erzielten starke 8030 Punkte und stehen damit auf Platz eins vor der Mannschaft des MTV Herrenhausen (7863 Punkte). „Dieses tolle Ergebnis dürfte auch in der Deutschen Bestenliste ganz oben zu finden sein“, meint LGGG-Sprecherin Inge de Groot.

Iben und Braunisch dominieren

Nicht zu bremsen war auch Ulrich Garde (M55) in den Wurfdisziplinen. Er ließ keinen Zweifel an seiner Wettkampfstärke aufkommen und steht gleich fünfmal an erster Stelle in Niedersachsen. Niemand war landesweit in seiner Altersklasse besser mit Kugel, Hammer, Speer, Gewicht und entsprechend auch im Wurffünfkampf. Im Diskuswurf reicht es „nur“ für den zweiten Platz.

Bernd Logemann (M60) steht im Speerwurf auf Platz fünf und im Gewichtswurf auf Platz zehn. In der Altersklasse M70 schafft es Harry Meyfeld auf Platz eins im Weitsprung. „Durch Verletzungen waren einige Seniorinnen in der letzten Saison stark ausgebremst, sodass hier doch einige Ergebnisse von den Leistungsträgerinnen fehlen“, teilt de Groot mit.

Anna Meyer steht auf Platz zwei im Hoch- und Dreisprung sowie auf Position drei mit Kugel, Diskus und Hammer. Karen de Groot ist auf Platz zwei im Diskus- und Speerwurf sowie auf Platz drei im Dreisprung und Platz vier im Weitsprung in der Bestenliste vertreten. Beide gehen in der Altersklasse W30 an den Start. Esther Habedank (W35) erreicht im Weitsprung den vierten Platz. In der Altersklasse W50 war Diana Garde startberechtigt. Durch Verletzungen gehandicapt, startete sie nur im 100-Meter-Lauf (4.), 3000-Meter-Lauf (2.), Weitsprung (3.) und Dreisprung (4.). Einen ersten Platz sichert sich Carmen Hezemans (W55) im Dreisprung und einen zweiten Rang über 3000 Meter.

In der Altersklasse W60 dominierten Anke Iben und Silvia Braunisch in den Sprint-, Sprung- und Wurfdisziplinen. Dreimal ganz oben ist Iben im 100-Meter-Lauf, Kugelstoß und mit dem Speer gelistet, Platz zwei erreicht sie im Weit- und Dreisprung. Braunisch war unschlagbar im Weit- und Dreisprung sowie im Gewichtswurf und Wurffünfkampf, während sie Platz zwei im Kugelstoß und Diskuswurf innehat. Zudem belegt sie Platz vier mit dem Speer. Mit dem Endergebnis von 3068 Punkten werde sie, erwartet Inge de Groot, auch in der Deutschen Bestenliste weit vorne landen.

Inge de Groot selber steht in der AK W65 im 3000-Meter-Lauf auf Platz vier. Die Deutsche Mannschafts-Meisterschafts-Truppe der Frauen wurde mit Seniorinnen und Jugendlichen bestückt und erreicht in der Frauenklasse mit 6240 Punkten den ersten Platz. Hier sorgten folgende Athletinnen für Punkte: Johanna Struthoff, Diana und Imke Garde, Mieke Westermann, Karen de Groot, Anna Meyer, Esther Habedank und Anke Iben.