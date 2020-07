Wiebke Stürenburg (links) und Melanie Sarcinelli waren mit ihrer Leistung zufrieden. (T. Stürenburg)

Seit Mitte Juli werden wieder Beachvolleyball-Turniere organisiert – und das Duo der TS Hoykenkamp, Melanie Sarcinelli/Wiebke Stürenburg, hat direkt an zwei Veranstaltungen in Bremen teilgenommen. Nachdem sie zum Auftakt einen unglücklichen und unbefriedigenden neunten Platz belegt hatten, lief es beim nächsten Turnier wesentlich besser. Beim gut besetzten Event des Bremer Volleyball-Verbandes am Panzenberg schafften es Sarcinelli und Stürenburg auf den vierten Rang.

Gleich zu Beginn gelang den Hoykenkamperinnen ein Achtungserfolg. Gegen die Nummer zwei der Setzliste, Moos/von Zepelin (USC Braunschweig/​MTV Salzgitter), setzten sie sich mit 2:0 durch. Durch einen weiteren 2:0-Erfolg über das Bremer Gespann Heine/Meyn stand schon die Teilnahme an der Endrunde fest. Gegen die späteren Finalistinnen Spude/Tuehrnagel von Bremen 1860 mussten sie sich mit 1:2 geschlagen geben. In der nächsten Runde mussten Sarcinelli und Stürenburg alles geben, erkämpften sich aber ein 2:1 gegen das topgesetzte Duo Fischer/Maron vom Gastgeber TV Bremen-Walle 1875 und zogen somit ins Halbfinale ein. Nachdem die Hoykenkamperinnen den ersten Satz durch eine Aufschlagserie von Wiebke Stürenburg knapp mit 15:13 gewonnen hatten, unterlagen sie im zweiten Durchgang mit 14:16. Die Entscheidung fiel also im dritten Satz. Sarcinelli und Stürenburg trieben sich gegenseitig an. Gekonnte Annahmen Sarcinellis und das variable Angriffsspiel des TSH-Gespanns gaben letztlich den Ausschlag zum 15:12-Sieg.

Mit Drising/Voigt vom Volleyball Club Osnabrück wartete im Halbfinale ein Duo, das bis dato lediglich einen Satz abgegeben hatte und erneut groß aufspielte. Den ersten Satz holten sich die beiden relativ deutlich mit 21:16. Doch Sarcinelli und Stürenburg gaben nicht auf und schafften im zweiten Durchgang ein starkes Comeback. Sie überzeugten mit einer guten Spielfeldaufteilung und nutzten mit viel Übersicht jede sich bietende Chance. Besonders die diagonal geschlagenen Angriffsbälle brachten Punkt um Punkt, sodass am Ende ein 21:18 zu Buche stand. Also ging es erneut über die volle Distanz. Nach großem Kampf setzten sich die Osnabrückerinnen im dritten Satz durch und feierten eine Stunde später auch den Turniersieg.

Am Ende fehlt die Kraft

Zu diesem Zeitpunkt hatten Sarcinelli und Stürenburg bereits fast fünf Stunden Spielzeit und 15 Sätze angesammelt. Im Spiel um Platz drei fehlten daher etwas die Körner und die Hoykenkamperinnen verloren gegen Moos/von Zepelin, die sie in der Vorrunde noch bezwungen hatten. Die beiden vorherigen Partien hatten zu viel Kraft gekostet. Dennoch zeigten sich Sarcinelli und Stürenburg mit ihrer Leistung zufrieden, immerhin hatten sie beide Finalisten an den Rand einer Niederlage gebracht.

„Wir trainieren zwei- bis dreimal die Woche, aber 15 Sätze auf Wettkampfniveau sind schon eine Herausforderung für Kopf und Körper“, bemerkte Stürenburg. „Das Turnier hat gezeigt, dass wir mit jedem Team mithalten und zum Teil auch dominieren können. Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Hauptziel war es, möglichst viel zu spielen. Das Ziel wurde erreicht“, resümierte Stürenburg.