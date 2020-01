Gut angefangen hat das neue Jahr für die erste und zweite Tischtennis-Mannschaft des TV Hude. Die Reserve besiegte zum Rückrunden-Auftakt der Verbandsliga die TSG Dissen überraschend deutlich mit 9:1. Direkt im Anschluss gab es das von allen Beteiligten eher ungeliebte Vereinsduell, das Hude I standesgemäß mit 9:3 gewann.

Zur Rückrunde hatte es kleinere personelle Änderungen gegeben. Der 14-jährige Sören Dreier hatte sich mit 12:2 Siegen in der zweiten Mannschaft für die erste empfohlen. Für ihn rückte Uwe Schmitt in die Reserve. Der war zwar schon in der Hinrunde theoretisch dort aufgestellt, praktisch aber Bestandteil der ersten Mannschaft. Gegen Dissen schien diese Rochade allerdings keine Schwächung für Hude II darzustellen. Im Hinspiel hatte der TVH noch mit 6:9 verloren, allerdings mit zweifachem Ersatz. „Mit voller Mannschaft hatten wir ein enges Spiel erwartet und uns einen knappen Sieg erhofft“, erklärte Julian Meißner. Immerhin konnte der TVH auch erstmals in dieser Saison wieder auf Jonas Schrader zurückgreifen, der im Dezember von seinem fast einjährigen Studienaufenthalt in Südkorea zurückgekehrt war.

Eng wurde es aber nur in den Doppeln: Alle drei Auftaktpartien gingen über die volle Distanz. Ausgerechnet das Huder Einserdoppel Finn Oestmann und Marco Stüber musste sich Lutz Heitz und Jan-Hendrik Gessat mit 9:11 im fünften Satz geschlagen geben. Dafür gingen die anderen beiden Spiele knapp an die neu zusammengestellten Paarungen Schmitt/Scherf und Schrader/Meißner. „Als dann oben auch noch beide Punkte klar an uns gingen, war schon eine Vorentscheidung gefallen“, meinte Meißner. Finn Oestmann gewann mit 3:1 gegen Janis Redeker und Uwe Schmitt bestätigte den Trend der Hinrunde: Schon damals hatte er bei seinen zwei Auftritten im oberen Paarkreuz deutlich stärker gespielt als im unteren. Der Neuzugang scheint an seinen Aufgaben zu wachsen, so auch beim 3:0 gegen den starken Lutz Heitz.

Danach ging alles ganz schnell, die Huder gaben nur noch zwei Sätze ab. Jonas Schrader benötigte gegen den unbequem zu spielenden Routinier Hermann Sieker einen Satz als Anlaufzeit. Der 23-Jährige hatte sein jüngstes Spiel im Februar 2019 bestritten und nun nach seiner Rückkehr erst einmal wieder trainiert. „Ich hatte den Schläger in Südkorea zwar dabei, habe ihn dort aber nie ausgepackt“, erklärte er. Trotzdem setzte Schrader sich mit 3:1 durch, genau wie Julian Meißner gegen Noppenspieler Frank Wehrkamp-Lemke. Oestmann beendete dann gegen Heitz die Partie nach nur zweieinhalb Stunden Spielzeit. „Ich war gespannt, ob wir wirklich so erfolgreich weitermachen können wie in der Hinrunde. Dass es so gut weitergeht, hat mich überrascht“, erklärte Marco Stüber nach der Partie.

Direkt im Anschluss kam es zur Pflichtaufgabe Hude II gegen Hude I. Wie schon in der Hinrunde fehlten einige Akteure, neben Ryan Farrell waren auch Florian Henke, Marc Engels und nun auch Uwe Schmitt verhindert. Anders als beim knappen, mit einem kampflosen Doppel kurios geendeten Hinspiel wurde dieses Mal konsequent nach oben aufgerückt, statt die Ersatzspieler aus dritter und vierter Mannschaft auf beide Teams zu verteilen. Und so wurde es beim 9:3 für Hude I dann deutlich, obwohl es auch einige Überraschungen und das eine oder andere knappe Spiel gab. Angesichts des Kampfes der ersten Mannschaft um die Meisterschaft und des so gut wie sicheren Klassenerhalts der zweiten hätten sich die Huder mit einem anderen Ergebnis auch ins eigene Fleisch geschnitten.

Die beiden einzigen in der zweiten Mannschaft verbliebenen Stammspieler Julian Meißner und Jonas Schrader trumpften oben auf, während Felix Lingenau und Sören Dreier sich in der ersten Mannschaft nicht in Topform präsentierten. Lingenau hatte gegen Schrader noch Glück, als er im fünften Satz nach 11:11 gleich zwei Punkte mit Kantenbällen machte. Gegen den stark agierenden Meißner war er aber chancenlos. Und für Dreier, der im Hinspiel noch doppelt für die Reserve gepunktet hatte, schien die Situation als Favorit gegen eigentliche Mitspieler eine schwierigere zu sein. Gegen Meißner fand er selbst nicht das richtige taktische Mittel, und da im vereinsinternen Duell nicht von außen gecoacht wurde, verlor er mit 0:3. Gegen Schrader hatte der 14-Jährige große Probleme mit dessen unkonventionellen, rotationsarmen Topspins und unterlag ebenfalls.

Es hätte sogar noch etwas knapper werden können. Im Doppel hatten Gerrit Meyer und Dietmar Scherf gegen Meißner/Schrader bei 0:1 und 6:10 gerade noch die Kurve bekommen und mit 3:2 gewonnen, und Marco Stüber setzte sich gegen Holger Lebedinzew aus der vierten Mannschaft ebenfalls nur hauchdünn im fünften Satz durch. Ein Erfolg der zweiten Mannschaft schien aber aufgrund der Aufstellung nie im Bereich des Möglichen. „Danke an die Ersatzspieler, die ermöglicht haben, alles sauber auszuspielen und trotz der Voraussetzungen für ein vernünftiges Spiel zu sorgen. Das ist wirklich stark, dass es bei uns auch für solch ein Spiel genügend motivierte Leute gibt“, erklärte Felix Lingenau.

Weitere Informationen

TV Hude II – TSG Dissen 9:1

Oestmann/Stüber – Heitz/Gessat 9:11, 11:7, 8:11, 11:8, 9:11; Schmitt/Scherf – Lippold/Sieker 11:7, 8:11, 6:11, 11:9, 11:9; Schrader/Meißner – Redeker/Wehrkamp-Lemke 11:8, 5:11, 10:12, 11:9, 11:6; Oestmann – Redeker 11:6, 11:5, 10:12, 11:7; Schmitt – Heitz 11:7, 14:12, 11:7; Stüber – Lippold 11:9, 12:10, 11:8; Scherf – Gessat 11:5, 11:6, 11:2; Schrader – Sieker 10:12, 11:8, 11:9, 12:10; Meißner – Wehrkamp-Lemke 6:11, 11:9, 11:9, 11:5; Oestmann – Heitz 11:7, 11:8, 11:8

TV Hude II – TV Hude I 3:9

Schrader/Meißner – Meyer/Scherf 11:9, 10:12, 11:7, 5:11, 7:11; Schumacher/Lehmkuhl – Dreier/Lingenau 9:11, 9:11, 10:12; Manskopf/Lebedinzew – Oestmann/Stüber 7:11, 7:11, 10:12; Schrader – Lingenau 11:9, 7:11, 11:4, 8:11, 11:13; Meißner – Dreier 11:3, 11:9, 12:10; Schumacher – Oestmann 7:11, 4:11, 7:11; Manskopf – Meyer 4:11, 4:11, 11:8, 8:11; Lehmkuhl – Scherf 2:11, 5:11, 11:13; Lebedinzew – Stüber 2:11, 11:6, 13:11, 9:11, 9:11; Schrader – Dreier 14:12, 11:9, 8:11, 11:9; Meißner – Lingenau 11:7, 11:9, 11:8; Schumacher – Meyer 2:11, 6:11, 9:11 ALE