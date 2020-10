Der VfL Wildeshausen um Spielertrainer Frank Gravel (Mitte) verlor gegen Baden II mit 2:3 und gewann gegen Bersenbrück mit 3:1. (MÖLLERS)

Einen guten Start in die Saison haben die Oberliga-Volleyballer des VfL Wildeshausen hingelegt. Zum Auftakt der neuen Spielzeit verbuchten die Mannen um Spielertrainer Frank Gravel vier Punkte in eigener Halle. Nach der knappen 2:3-Niederlage gegen den alten Rivalen TV Baden II besiegten sie den Vorjahres-Vizemeister TuS Bersenbrück in einem engen Match mit 3:1.

VfL Wildeshausen - TV Baden II 2:3 (17:25, 15:25, 25:19, 25:16, 6:15): Die Gastgeber mussten bereits im Vorfeld ihres ersten Heimspieltages einige unerwartete Ausfälle verkraften. So fehlte mit Frederik Bartelt ein wichtiger Mittelblocker, und auch Libero Maik Backhus stand nicht zur Verfügung. Die Vorzeichen standen somit nicht gut, was zu Beginn der Partie auch für viel Verunsicherung im Team sorgte. Die Angreifer wollten dies mit zu viel Risiko am Netz kompensieren, was aber in den ersten beiden Sätzen zunächst nach hinten losging. Der Gast aus Baden spielte dagegen konstant und war am Netz das deutlich bessere Team. Nach einer schnellen 2:0-Satzführung sah die Mannschaft von Trainer Peter-Michael Sagajewski schon wie der sichere Sieger aus.

Trotzdem gaben die Hausherren nie auf und versuchten im dritten Durchgang, durch die Umstellung auf Paul Schütte als Zuspieler ihr Spiel zu stabilisieren und etwas mehr Druck am Netz aufzubauen. Dieser Schachzug ging auf, auch weil die Gäste kurzfristig in ihrer Konzentration nachließen. VfL-Libero Helge Mildes dagegen steigerte sich und sorgte nun für eine passgenaue Annahme, aus der Paul Schütte seine variablen Angriffszüge vortrug. Neuzugang Jakub „Kuba“ Brys kam über die Diagonalposition immer wieder zu Punkten, sodass sich plötzlich ein ausgeglichenes Spiel entwickelte. Fast genauso schnell wie die Huntestädter zwei Sätze verloren hatten, stellten sie den 2:2-Ausgleich her und sicherten sich damit bereits den ersten Punkt der Saison.

Der Tiebreak musste jetzt darüber entscheiden, wer den zweiten Punkt bekommen sollte. Hier war plötzlich wieder der Wurm im Spiel der Hausherren. Eine mehr als schwache Annahme, aus der dann auch kaum Druck aufgebaut werden konnte, und jede Menge kleine Eigenfehler begünstigten letztlich den überaus deutlichen 15:6-Satzgewinn für die Gäste, die somit als Sieger vom Feld gingen und auch die Tabellenführung in der Oberliga 1 behielten.

VfL Wildeshausen - TuS Bersenbrück 3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:23): Im zweiten Spiel des Tages wollten die Gastgeber eigentlich konzentrierter auftreten, was aber gründlich schiefging. Erneut offenbarte das Team von Coach Gravel Schwächen in der Annahme und lag schnell mit 3:11 hinten. Weil danach aber vor allem die Blockspieler aggressiver zu Werke gingen, stellte der VfL nach einem Kraftakt den 16:16-Ausgleich her. Anschließend zeigte sich der letztjährige Vizemeister abgeklärter und holte sich mit dem dritten Satzball verdient den ersten Durchgang.

Auch im zweiten Abschnitt waren es zunächst die Gäste, die den Ton angaben und sich eine 12:10-Führung erspielten. Eine taktische Umstellung von Gravel, der Torben Dannemann für Linh Nguyen im Außenangriff einwechselte, sollte die Wende bringen. Dank einer Aufschlagserie gingen die Wildeshauser mit 16:12 in Führung. Ihren dritten Satzball nutzten sie zum Satzausgleich.

Im dritten Abschnitt lagen die Gastgeber ständig in Führung. „Kuba zog im Block dem gegnerischen Außenangreifer den Zahn, und Manuel Meyer sorgte letztlich mit seinen Aufschlägen für eine beruhigende Führung“, beschrieb Frank Gravel, wie sich sein Team letztlich den Satz holte. Heiß umkämpft war dann auch der vierte Durchgang. Nachdem die Gäste sich ein kleines Polster herausgespielt hatten, sorgte erneut eine Aufschlagserie, diesmal durch Conny Kramer, für die ersten Matchbälle des VfL. Hier machten es die Huntestädter aber unnötig spannend, ehe sie den vierten Matchball verwandelten. Mit vier Punkten aus zwei Spielen gelang den Wildeshausern ein respektabler Start in die neue Saison, die für sie erst am 7. November beim Aufsteiger SG Ofenerdiek/Ofen weitergeht.

VfL Wildeshausen: Jakub Brys, Frank Gravel, Marco Backhus, Paul Schütte, Torben Dannemann, Helge Mildes, Linh Nguyen, Conny Kramer, Manuel Meyer, Marek von der Mehden.