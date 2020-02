Delmenhorst. Die Grafttherme ist kürzlich einer von zwei Austragungsorten des Deutschen Mannschaftswettbewerbs (DMS) auf Bezirksebene gewesen. Die Schwimmer aus der Region erzielten einige beachtliche Ergebnisse. So sicherte sich das zweite Team des gastgebenden Delmenhorster SV 05 bei den Damen ungefährdet den ersten Platz. Mit 13 357 Punkten hatten die DSV-Aktiven am Ende einen Vorsprung von 428 Zählern auf die Zweitvertretung der SG Region Oldenburg. In der Gesamtwertung des Bezirks belegten die Delmenhorsterinnen den dritten Platz.

Zum Team gehörten neben Trainer Björn Lippel die Schwimmerinnen Hanna Lemmermann, Mira Meyer-Herksen, Meret Meyer, Alexa Blum, Anja Biermann, Ronja Kozak, Jana Schumacher und Angelina Dzhumelya. Sie erzielten insgesamt 16 persönliche Rekorde und acht persönliche Saisonbestzeiten. Erste Plätze für den DSV holten Alexa Blum (100 Meter Brust, 50 und 100 Meter Rücken), Jana Schumacher (100 und 200 Meter Schmetterling, 50 Meter Freistil), Meret Meyer (200 Meter Lagen), Angelina Dzhumelya (800 Meter Freistil) und Ronja Kozak (400 Meter Freistil).

Ganderkeseer steigern sich

Die Vertretung des SV Ganderkesee schaffte es mit 10 937 Punkten in der Damenwertung auf den sechsten Platz. Lena Eisbrich, Mia Sophie Hinrichs, Christine Kittel, Stina Krause, Lina Lindemann, Carina Lüdeke, Inken Mönning, Isabell Scheitz, Mairyn Sievers und Nelly Tobies bildeten das Team. In bestechender Form präsentierte sich Christine Kittel. Sie siegte bei all ihren fünf Starts. Über 200 Meter Freistil und 200 Meter Rücken schwamm sie gar zu neuen Vereinsrekorden. Aber auch die anderen Athletinnen erreichten viele neue Bestzeiten.

Die Ganderkeseer Herren in der Besetzung Maurice Behnke, Alexander Fabisch, Ricardo Köppe, Janto Krause, Simon Logemann, Christoph Lüdeke, Amos Magin, Malte Mohrmann und Justin Schürmann landeten mit 10 941 Punkten auf Platz vier. Alexander Fabisch (50 Meter Brust) und Maurice Behnke (100 Meter Brust) siegten in ihren jeweiligen Läufen. Auch die anderen SVG-Schwimmer steigerten sich auf vielen Strecken. Trainer Marco Loewenstein zeigte sich sehr zufrieden mit den vielen neuen persönlichen Bestleistungen seiner Schützlinge. Gegenüber dem Vorjahr, als die Damen mit 8011 Punkten auf Platz 14 und die Herren mit 7103 Zählern auf Rang fünf landeten, steigerten sich die Ganderkeseer erheblich.

Ein starkes Ergebnis gelang den Herren des SV Wildeshausen. Sie schafften es mit 12 818 Punkten auf den Silberrang. Siege holte Fynn Grotelüschen über 800 Meter Freistil und 400 Meter Lagen. Auch die SGS Hude-Sandkrug nahm am Wettbewerb teil. Die Damen holten 8487 Zähler und reihten sich auf Platz neun ein, die Herren erreichten mit 8161 Punkten den sechsten Rang. Die erfolgreichsten Aktiven waren Lina Langenberg, die über 200 Meter Lagen gewann, und Cedric Alheidt, der über 50 Meter Rücken siegte.

Der DMS-Wettkampf wurde in diesem Jahr vom Bezirk auf zwei Schwimmbäder verteilt, um die Veranstaltung zeitlich nicht zu sprengen. Insgesamt traten 28 Teams – davon 18 bei den Damen – in Delmenhorst und Twistringen an.