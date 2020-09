Yanik Pietsch erzielte den wichtigen 1:1-Ausgleich direkt nach der Pause. (Michael Braunschädel)

Der TuS Heidkrug hat auch sein zweites Pflichtspiel in dieser Saison gewonnen. Der Lohn ist der Einzug in Runde drei des Fußball-Bezirkspokals. Nachdem die Mannen von Trainer Selim Karaca vor knapp zwei Wochen den Bezirksliga-Aufsteiger ESV Wilhelmshaven mit 8:0 auseinandernahmen, warfen sie dieses Mal den VfL Oldenburg II – ein weiterer Aufsteiger und Staffelkonkurrent der Heidkruger – mit 3:1 (0:1) raus. „Die erste Halbzeit war nicht gerade toll, das muss man knallhart sagen. In der Pause haben wir dann gemeinsam eine Lösung für den Gegner erarbeitet. Das hat wunderbar geklappt“, berichtete Karaca. Mit dem Ergebnis zeigte sich der Übungsleiter zufrieden.

Den Fehlstart in die Partie erklärte Karaca mit vielen Umstellungen. „Wir haben im Vergleich zum Spiel davor auf sieben Positionen gewechselt. Da waren viele junge Leute auf dem Feld, das muss sich erstmal finden. Die haben in dieser Konstellation noch nie zusammengespielt“, sagte er. So gingen die Oldenburger im ersten Durchgang verdient in Führung. Mirko Bruns war nach einer Flanke am kurzen Pfosten schneller als seine Bewacher und markierte das 1:0 für den VfL (35.).

Aus der Kabine kamen die Heidkruger dann deutlich besser. „Es stand gefühlt eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Ohne die gemeinsame Analyse mit dem Team in der Pause an der Taktiktafel hätten wir heute nicht gewonnen“, berichtete Karaca. Nur fünf Minuten brauchten die Kicker vom Bürgerkampweg, um die Begegnung zu drehen: Zunächst verwertete Yanik Pietsch eine zu kurze Abwehr nach einer Ecke volley mit rechts von rechts ins lange Eck, dann vollendete Marcel Marquardt einen Angriff von der 16er-Kante. Sebastian Kowalski hatte ihn zuvor schön freigespielt – 2:1 (47./50). Die 3:1-Entscheidung besorgte Bennet Richardt mit einem Abstauber. Zuvor ließ Roy Schleinicke im VfL-Kasten einen eher harmlosen Schuss von Lennart Stöver nach vorne abklatschen (84.). Kurz zuvor war Fyonn Rothe mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, da er einen Pass auf den durchbrechenden Malcolm Jumpertz mit dem Arm blockte (82.). „Nach dem 2:1 waren wir nicht mehr so richtig in Gefahr, auch wenn Oldenburg Chancen hatte. Es war am Ende eine ausgeglichene Partie. Vor allem war es ein tolles Spiel, weil der Fußball im Vordergrund stand. Es war nie unfair, wenn auch intensiv“, berichtete Karaca.

Weitere Informationen

TuS Heidkrug - VfL Oldenburg II 3:1 (0:1)

Heidkrug: Osterloh – Kowalski, Köster, Hoffschmidt, Richardt (85. Bädjer), Pietsch, But, Reinhold (72. Stöver), Herrmann (76. Kahlert), Marquardt, Jumpertz

Tore: 0:1 Mirko Bruns (36.), 1:1 Yanik Pietsch (47.), 2:1 Marcel Marquardt (50.), 3:1 Bennet Richardt (84.)

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen Oldenburgs Fyonn Rothe (82.).