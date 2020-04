Nachdem der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) die Beendigung der Saison beschlossen hat, steht nun fest, dass auch die Handballregion Oldenburg (HRO) der Empfehlung des HVN-Präsidiums folgt. Der erweiterte Vorstand der HRO sprach sich per Umlaufbeschluss einstimmig für die Regelung aus. Demzufolge gibt es in der nun abgebrochenen Saison auch in den Ligen unterhalb der Landesklassen zwar Aufsteiger, aber keine Absteiger.

Nach Meinung des HRO-Vorsitzenden Wolfgang Sasse ist die Lösung eine sehr gute. Sie gebe allen die notwendige Planungssicherheit. „Es ist auch eine Chance, bereits jetzt für die weitere Planung ab der Saison 2021/22 mit dem Wegfall der Landesklassen zu planen. Dies wird unser Chef für den Spielbetrieb, Werner Spinning, mit den Nachbarn abstimmen und hoffentlich endlich in einer für alle Regionen des Altbezirks Weser-Ems einheitlichen Durchführungsbestimmung regeln“, teilte Sasse mit.