Der Abstiegskampf in der A-Jugend-Bezirksliga spitzt sich weiter zu. Mit dem 1:1 (0:0)-Remis beim VfL Wildeshausen kletterte die JSG Harpstedter TB/Dünsen/Ippener zwar auf Rang elf. Aber bei vermutlich vier Abstiegsplätzen würde das immer noch den Gang in die Fußball-Kreisliga bedeuten. Das Restprogramm spricht nicht unbedingt für die JSG. Schlusslicht Wildeshausen hat immer noch die theoretische Hoffnung auf den Klassenverbleib, eine Niederlage hätte den sicheren Abstieg bedeutet.

Seit vier Spielen ist Bastian Flege beim VfL am Ruder, er hat den krankheitsbedingt ausgefallenen Maximilian Iken abgelöst. Und plötzlich läuft es beim Tabellenletzten, der seine ersten 17 Spiele allesamt verloren hatte. Flege holte aus vier Partien fünf Punkte, leistete zudem Harpstedt durch das 2:1 gegen den TuS Eversten wertvolle Schützenhilfe. Harpstedt liefert sich mit Rastede und Eversten einen Dreikampf um den vermutlich rettenden zehnten Platz, die drei Teams weisen jeweils 18 Zähler auf. Harpstedts Coach Michael Würdemann hatte vergangene Woche Kontakt zum Staffelleiter aufgenommen, um Klarheit über die Anzahl der Absteiger zu erlangen. Nach dieser Saison ist eine Struktur-Reform geplant, sodass es mehr als die üblichen drei Abstiegsplätze geben wird.

Wildeshausen im Aufschwung

Das Derby im Krandel kann man bequem in drei Drittel einteilen. Zu Anfang passierte kaum etwas, ab der 30. Minute übernahm Harpstedt das Kommando und nach der Gäste-Führung durch Lukas Brümmer (51.) wurde es schließlich ein richtiges Fußballspiel, weil auch Wildeshausen mitmachte. Anfangs sah das VfL-Konzept nur Spielverhinderung vor. Die Gastgeber verteidigten vor fast 100 Zuschauern tief, standen mit ihrer Fünferkette fast nur am eigenen Sechzehner. „Wir wollten defensiv stehen, aber nicht so. Außerdem hat das Umschalten überhaupt nicht geklappt“, bemängelte Flege. Ballbesitz war für den VfL ein kaum vorhandenes Gut, Harpstedt fand allerdings auch kaum Mittel. Gefährlichster Angreifer war zunächst Linksverteidiger Jannes Pleus, der als einziger Akteur VfL-Schlussmann Tobias Beier prüfte (17./24.).

Beier wurde dann offenbar langweilig. Er rollte unbedrängt Harpstedts Top-Torjäger Ole Volkmer den Ball vor die Füße, der ihn allerdings am fast leeren Tor vorbeischob (25.). Trotzdem war diese Szene die Initialzündung für ein Harpstedter Powerplay. Besonders Volkmer – im Hinspiel beim 4:3 für den HTB noch als dreifacher Schütze gefeiert – wurde diesmal zum tragischen Helden. Sein Direktschuss nach 37 Minuten übers Tor hätte das 0:1 sein können, seine Chance in Minute 39 hätte es sein müssen.

Das Fußballspielen eingestellt

So mussten die Harpstedter Anhänger noch bis zur 51. Minute warten. Inzwischen war auch die komplette 1. Herren zur Unterstützung eingetroffen. Da wollte sich Lukas Brümmer nicht lumpen lassen, lief nach weitem Abschlag von Keeper Jakob Wehrenberg durch und traf über Beier hinweg unter die Latte zum 0:1. „Was dann passierte, ist mir allerdings ein Rätsel“, wunderte sich Michael Würdemann später. „Ich weiß nicht, warum wir aufgehört haben, Fußball zu spielen. So haben wir den Sieg unnötig hergeschenkt.“ Sein Gegenüber Bastian Flege hatte zur Pause mit Fabian Blech und Marten Brandt Stürmer eingewechselt, die diese Bezeichnung auch verdienten. Mit dem 0:1 als Weckruf wurde die Partie völlig offen, Jasper Damke (58.) und Leon Hoppe (60.) hatten erste Möglichkeiten.

Den Ausgleich markierte schließlich der B-Jugendliche Fabian Blech, der nach gehaltenem Seitfallzieher von Damke zum 1:1 (66.) abstaubte. Für Harpstedt war ein Punkt zu wenig, und so rafften sich die Gäste in der Schlussphase noch einmal auf. Volkmer schob in der 88. Minute wieder nur um Zentimeter vorbei und hatte dann in der Nachspielzeit die Monsterchance. Eigentlich war es eine Dreifachmöglichkeit, die sich Volkmer und auch Niclas Schemionek bot, doch dreimal rettete ein VfL-Bein auf der Linie. „Die Nachspielzeit ist einfach nicht unser Freund, schon gegen Emstek und GVO Oldenburg haben wir entscheidende Tore kassiert“, stöhnte Würdemann. Vermutlich wird er auch deshalb bis zum letzten Spieltag zittern müssen.

