Der Harpstedter TB hat in der Saison 2019/20 das fairste Team des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst gestellt. Der Kreisligist landete unter 952 Mannschaften in Niedersachsen auf Platz 31. Platz zwei im kreisinternen Klassement belegt der VfR Wardenburg als 55. der Gesamtwertung. Rang drei geht an den TV Munderloh, der Platz 140 einnimmt. Fairster Bezirksligist ist der VfL Stenum auf Rang 181. Der Landesligist VfL Wildeshausen findet sich auf Platz 328 wieder, der in der vergangenen Spielzeit noch in der Oberliga Niedersachsen aktive SV Atlas Delmenhorst auf Rang 725.

Im bereits zum 28. Mal ausgetragenen VGH-Fairness-Cup werden Gelbe Karten mit je einem, Gelb-Rote Karten mit je drei und Rote Karten mit je fünf Strafpunkten geahndet. Zusätzlich schlagen Sportgerichtsurteile oder auch das Nichtantreten von Mannschaften mit zehn Zählern zu Buche. Die Summe der Strafpunkte geteilt durch die Anzahl der Saisonspiele ergibt den Fairness-Quotienten.

Die Harpstedter haben in 16 Partien insgesamt 14-mal Gelb und einmal Rot gesehen. Das ergibt einen Quotienten von 1,1875. Den krassen Gegensatz stellt das Ergebnis des TuS Hasbergen dar. Der Kreisligist sammelte in 16 Begegnungen zusammen 48 Gelbe Karten, sieben Ampelkarten und vier glatte Platzverweise. Die Konsequenz: ein Quotient von 5,5625 und Gesamtplatz 951. Fünf Plätze weiter vorne reiht sich RW Hürriyet ein. Davor steht aus Kreis-Sicht ein Bezirksliga-Trio: der SV Baris (932), der SV Tur Abdin (862) und der FC Hude (791).

Weitere Informationen

Platzierungen der hiesigen Teams

31. Harpstedter TB

55. VfR Wardenburg

140. TV Munderloh

181. VfL Stenum

285. TSV Großenkneten

316. TV Falkenburg

328. VfL Wildeshausen

371. VfL Stenum II

637. TuS Heidkrug

638. VfL Wildeshausen II

648. TV Jahn Delmenhorst

675. TV Dötlingen

678. TSV Ganderkesee

697. KSV Hicretspor Delmenhorst

703. FC Huntlosen

725. SV Atlas Delmenhorst

729. SV Atlas Delmenhorst II

739. Ahlhorner SV

791. FC Hude

862. SV Tur Abdin Delmenhorst

932. SV Baris Delmenhorst

946. RW Hürriyet Delmenhorst

951. TuS Hasbergen