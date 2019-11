Pascal Dinkela kassierte zehn Tore von Niklas-Marvin Fortmann und Co. (MÖLLERS)

Delmenhorst. Spiele des TuS Hasbergen sind in dieser Kreisligasaison meist Schützenfeste. In mittlerweile 16 Partien wurde bei 41:79 Toren schon 120-mal gejubelt, seit Dienstag auch erstmals zweistellig. Allerdings ging es vermehrt in die gegnerische Richtung, nach exakt 90 Minuten – Nachspielzeit wäre unnötig gewesen – nahmen die Fußballer des Harpstedter TB einen 10:2 (7:1)-Erfolg mit. Das bedeutete einen Sprung von Platz sieben auf vier, die perfekte Einstimmung auf das Verfolgerduell am Freitag beim Tabellendritten TSV Großenkneten.

Spannender als das Spiel war das Wettschießen des Harpstedter Sturmduos Timo Höfken/Niklas Fortmann. Höfken hatte den Reigen mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von zwölf Minuten eröffnet. Fortmann ließ sich nicht lumpen, brauchte für seinen Hattrick zum 0:6 sogar nur fünf Minuten und packte im zweiten Durchgang noch zwei weitere Treffer drauf. Wobei das 1:10 bereits nach 65 Minuten fiel. „Am Ende habe ich mir ein bisschen mehr gewünscht“, kritisierte HTB-Trainer Jörg Peuker auf hohem Niveau. „Trotzdem hat mir das Spiel gut gefallen, weil die Jungs nicht aufhören nach vorne zu spielen.“ Dieser Offensivgeist führte nach dem 7:0 am Freitag gegen den TV Falkenburg zum ersten zweistelligen Sieg.

Harpstedt schaltet Gang runter

Der insgesamt höchste Saisonerfolg – Großenknetens 13:0 über RW Hürriyet – wackelte Am Tell bedenklich. „Harpstedt ist eine andere Liga als wir. Wir wussten, dass wir verlieren. Aber nicht so“, ärgerte sich TuS-Coach Chawkat El Hourani über die Klatsche. „Aber wir haben Größe gezeigt, indem wir überhaupt spielen. Wir hätten auch absagen können.“ Immerhin waren am gleichen Abend die ebenfalls angesetzten Nachholpartien in Wardenburg und Ahlhorn ausgefallen. Ohne sechs Stammspieler (darunter drei gesperrte Akteure) standen die Gastgeber von Beginn an auf verlorenem Posten. Harpstedts Schnittstellenpässe – ob vertikal oder diagonal – stellten die Platzherren vor unlösbare Aufgaben. Vor dem 1:0 für die Gäste verlagerte Innenverteidiger Onno Bolling nach rechts, den Querpass von Marik Landgraf musste Höfken nur über die Linie drücken (6.). Beim 2:0 veredelte Höfken einen 40-Meter-Pass von Bollings Abwehrkollegen Till Fassauer (9.). Vor dem 3:0 ging es mal über links, Matthes Barenbrügge und Fortmann waren die Vorbereiter.

Höfkens Sturmpartner im 4-4-2-System war Niklas Fortmann, und dieser drehte jetzt richtig auf. Nach Drehung um Roman Hübner gelang das 4:0 (26.), nach perfektem Steilpass von Barenbrügge das 5:0 (28.). Dem halben Dutzend ging ein Foul von Kevin Lersch an Höfken voraus, Fortmann verwandelte den Foulelfmeter zum 6:0 (31.). Als dann auch noch Bolling den Ball nach Ecke von Julian Meyer zum 7:0 über die Linie drückte (37.), drohte es richtig bitter für den Tabellenvorletzten zu werden. Doch sie machten das schönste Tor in Halbzeit eins: Philipp Tietze traf nach Lersch-Freistoß per Drehschuss aus 17 Metern zum 1:7 (42.).

Peuker ärgerte sich kurz („Die Jungs verlieren oft die Balance, setzen zu sehr auf Offensive“), wurde dann aber wieder verwöhnt. Meyer schloss den nächsten toll ausgespielten Angriff – eingeleitet von Barenbrügge und vorgelegt von Fortmann – zum 8:1 ab (50.). Harpstedts bester Scorer stellte das Ergebnis nach gut einer Stunde auf zweistellig. Zunächst nach Querpass von Mel Siegenthaler (63.), dann zum 10:1 nach Steilpass von Matthias Ellermann (65.). Durch seinen zwölften Saisontreffer übernahm Niklas Fortmann auch die Führung in der internen Torschützenliste. Mit dem zehnten Treffer war jeder der zehn mitgereisten Harpstedter Schlachtenbummler unter den 25 Zuschauern mit einem Tor beschenkt worden.

Zu mehr reichte es nicht, im Gegenteil. Die tapfer kämpfenden Gastgeber kamen durch Jakob Korfmann noch zum zweiten Ehrentor (89.). Für Harpstedt am Ende kein Problem, man hat andere Ziele. „Klar denken wir auch über eine mögliche Aufstiegsrelegation nach. Wenn wir unsere Nachholspiele gewinnen, liegen wir nur zwei Punkte hinter Ahlhorn, da ist alles möglich“, sieht Peuker seinen HTB weiter voll im Rennen.