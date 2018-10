Thore Sikken (rechts) hätte den SV Atlas II in Führung bringen können, verpasste die Führung jedoch knapp. Stattdessen jubelte am Ende der TuS Hasbergen um Steffen Neumann (links). (Ingo MÖllers)

Delmenhorst. Der Titelverteidiger ist raus aus dem Fußball-Kreispokal: Mit einer 0:3 (0:1)-Heimpleite gegen den TuS Hasbergen verabschiedete sich der SV Atlas II am Dienstagabend bereits im Viertelfinale. „Unsere Konter waren heute gnadenlos effektiv“, brachte es TuS-Coach Tim Müller auf den Punkt. Dazu kamen neben der üblichen Hasberger Zweikampfstärke und -härte und ein wenig Spielglück (Stichwort Schiedsrichterentscheidungen) vor allem läuferische Vorteile hinzu. Der Kreisliga-Aufsteiger rannte nicht nur ein paar Kilometer mehr als der Favorit, er brachte auch deutlich mehr Tempo auf den Platz an der Schanzenstraße.

Zusätzlich hatte Atlas II in einigen Situationen einfach Pech – in der ersten Hälfte rettete zweimal der Innenpfosten für Hasbergen. Kurz: Das Pokal-Aus war ein Spiegelbild der gesamten Atlas-Hinrunde. „Wir wollen mit mit viel Ballbesitz spielen. Wenn man dann nach Ballverlusten keinen Zugriff auf den Gegner bekommt, wird man schnell mal ausgekontert“, analysierte Atlas-Trainer Daniel von Seggern. Dazu kommt eine Chancenverwertung, die entweder gnadenlos ist und zu einigen Kantersiegen führte oder eben teilweise kläglich und Niederlagen gegen Mannschaften provoziert, die individuell deutlich schwächer bestückt sind.

Die knapp 100 Zuschauer – mehrheitlich pro Hasbergen – hätten vermutlich ein anderes Spiel gesehen, wenn Atlas-Spitze Thore Sikken in der vierten Minute nicht den rechten Innenpfosten anvisiert hätte. Der TuS war somit gleich hellwach und setzte zwei gute Möglichkeiten von Dominik Lersch (6./abgeblockt) und Jonas Schröder (7./Kopfball knapp vorbei) dagegen. Kurz darauf folgte dann sogar die Führung für die Gäste nach tollem Antritt von Jonas Müller, weitergeleitet auf Houssein Hazimeh, der wiederum Jakob Korfmann bediente. Hasbergens Nummer zehn wurde zehn Meter vor dem Kasten freigespielt und vollstreckte unhaltbar für Niklas Göretzlehner zum 0:1 (10.).

Nach temperamentvoller Anfangsphase zogen sich die Gäste zurück. „Unser Plan war, die Schnittstellenpässe zu verhindern, damit Atlas nicht in den Rücken unserer Abwehr kommt“ skizzierte Müller. Das gelang weitgehend, wenn nicht Keeper Lennart Bonk eine eher harmlose Flanke fallen gelassen hätte. Jonas Dittmar fiel die große Ausgleichsmöglichkeit vor die Füße, doch erneut stand der rechte Innenpfosten im Weg (31.). Dass im Anschluss Dominik Entelmann, der ansonsten von Cedric Rutz gut neutralisiert wurde, frei aus sieben Metern mit Dittmar den eigenen Mannschaftskameraden anschoss (41.), passte nur allzu gut ins Bild.

Wie auch der Treffer zum 0:2: Rutz luchste Entelmann den Ball ab und schickte Hazimeh, der frei vor Göretzlehner die Nerven behielt und per Lupfer zum 0:2 abschloss (49.). Allerdings roch das Tor ganz stark nach Abseits. Umgekehrt wurde ein Treffer von Sikken wegen vermeintlicher Abseitsstellung von Schiedsrichter Michael Cording aberkannt (60.), und bei einem Foul an Dennis Metzing hätte sich Hasbergen über einen Strafstoß nicht beklagen dürfen (70.). Das Glück war also eher mit den Gästen, die es sich aber auch hart erarbeiteten. Rutz und Korfmann blockten mit letztem Einsatz große Möglichkeiten für Entelmann (67.) beziehungsweise Hanno Hartmann ab (75.).

Atlas II rennt bis zum Ende an

Jonas Müller sorgte schließlich mit einer Energieleistung für die Entscheidung: Der inzwischen auf die Linksverteidigerposition versetzte Müller überrannte ab der Mittellinie drei Gegenspieler und zog den Ball im Sechzehner schließlich zum 0:3 ins lange Eck (82.). Man kann Atlas II kein Nachlassen vorwerfen, die Mannschaft rannte bis zum Ende der Nachspielzeit unermüdlich an. Doch wie schon häufiger in engen Spielen gelang es ihr schlichtweg nicht, Tore zu erzwingen. „Vom Aufstieg brauchen wir momentan nicht zu reden“, blickte von Seggern schon auf den Kreisliga-Gipfel am Sonntag gegen den TuS Heidkrug, den man gewinnen sollte, um noch mal ins Titelrennen eingreifen zu können. Vielleicht schaut sich Atlas II ja von der Hasberger Leidenschaft etwas ab. „Dass die Jungs nach der 0:6-Klatsche vom Sonntag gegen Wardenburg so eine Leidenschaft reinwerfen, war eine geile Reaktion“, lobte Müller.