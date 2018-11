VfL-Trainer Thomas Baake haderte mit den Umständen in Abbehausen. (Möllers)

Abbehausen. Am nackten Resultat störte sich Thomas Baake nur kaum. Was den Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Stenum wirklich ärgerte, waren vielmehr die Umstände bei der 3:4 (1:2)-Auswärtsniederlage gegen den TSV Abbehausen. „Das war einfach ein respektloses Spiel. Wir stimmen zu, dass wir Sonnabend spielen und dann so etwas. Der Umgang mit meinen Spielern hat mich gestört“, sagte Baake und nannte im selben Atemzug ein Beispiel: „Ich bin echt froh, dass Maximilian Klatte nichts passiert ist. Er wurde hart gefoult und ist mit dem Nacken gegen die Bande geknallt. Das war eine Schrecksekunde.“ Er sei letztendlich einfach froh, dass sich keiner seiner Akteure auf dem rutschigen Abbehauser Teppich verletzt hat – Ausfälle haben die Stenumer ohnehin schon genug zu beklagen.

So schickte Baake mehr oder weniger eine Notelf auf den Platz. Doch diese schlug sich recht wacker, wenngleich sie einen schlechten Start erwischte. Nach 30 Minuten sorgte Bjarne Böger für die 1:0-Führung der Gastgeber. Nur zwei Zeigerumdrehungen später klingelte es erneut im Kasten von Stenums Torwart Maik Panzram: Einen langen Ball verteidigte die Baake-Elf schwach, Danny Kühn bestrafte dies – das 2:0. Allerdings gelang den Gästen noch vor der Halbzeitpause der Anschlusstreffer. „Lukas Schwieters hat den Ball nach einem Diagonalpass aus 35 oder 40 Metern über den TSV-Keeper in den Kasten geschossen. Das war ein Traumtor“, schwärmte Baake. In der Kabine musste er dann auch gar nicht so viele Worte an seine Mannschaft richten. Sie habe sich selbst motiviert und gepusht, er habe lediglich die kleineren Umstellungen in der Offensive erklärt.

Und tatsächlich drehten die Stenumer zu Beginn der zweiten Hälfte mächtig auf: Schwieters setzte sich auf der linken Außenbahn durch und brachte den Ball in den TSV-Strafraum. Das Leder ditschte noch einmal auf, ehe der eingewechselte Stefan Keil es mit der Hacke zum Ausgleich im Winkel unterbrachte (54.). Wenig später sorgte Keil sogar für die 3:2-Führung (61.). Innerhalb von nur drei Minuten verspielten die Stenumer jedoch ihren Vorsprung: Zuerst glich Nico Bischoff mit einem Schuss aus 35 Metern aus (82.), dann brachte Sebastian Rabe Abbehausen mit 4:3 in Front. In der Schlussminute flog Stenums Waldemar Kelm wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz.