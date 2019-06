Beim Handball-Kleinfeldturnier des VSK Bungerhof ging es in erster Linie um Spaß – doch ein gewisser sportlicher Ehrgeiz war auch dabei. So machten der VSK Bungerhof (schwarz) und der HC Glasbier Rangers bei den Herren am Ende die ersten beiden Plätze unter sich aus. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Es gibt da so eine Tradition beim TuS Bothfeld 04. Einmal im Jahr macht sich die komplette Handball-Jugendabteilung des Vereins aus Hannover mitsamt Trainern und Betreuern auf den Weg zu einem großen Turnier. Im vergangenen Jahr verschlug es die nicht gerade kleine Delegation an Pfingsten erstmals nach Delmenhorst zum Kleinfeldturnier des VSK Bungerhof. Und dort gefiel es den Landeshauptstädtern ziemlich gut. So gut sogar, dass sie beschlossen, erneut hinzufahren. Am Wochenende war es nun so weit. Die 52. Auflage der Traditionsveranstaltung stand auf der Sportanlage am Schützenhaus Tell an – und mittendrin waren 230 Bothfelder.

Die Worte, die Stephan Schittek wählte, dürften wie Musik in den Ohren der Turnierleiter Jürgen Janßen und Rolf Heitmann geklungen haben. „Organisation, Infrastruktur, Sauberkeit – es ist so was wie ein All-Inclusive hier“, lobte der TuS-Begleiter. Wenn man mit so vielen Leuten eine Veranstaltung besuchen wolle, müsse man erst mal jemanden finden, der bereit ist, alle aufzunehmen. In Delmenhorst sind sie dazu bereit. Sehr zur Freude von Schittek, der direkt schon mal eine Ankündigung machte. „Wir werden wiederkommen“, betonte er.

Eine noch weitere Anreise als die Bothfelder hatte die Fraktion des VfV Spandau Berlin hinter sich. Die Hauptstädter nahmen das erste Mal am Delmenhorster Pfingstturnier teil – und zeigten sich ausgesprochen positiv gestimmt. „Die Atmosphäre ist einfach schön“, befand Sebastian Gruber, der bei den Berlinern, die mit sieben Teams antraten, sozusagen die Reiseleitung innehatte. Der VfV richte selbst regelmäßig Turniere in dieser Größenordnung aus, daher wisse man, welch immensen Aufwand die Veranstalter betreiben müssen, damit alles reibungslos über die Bühne geht. Und Sebastian Gruber persönlich hatte noch eine weitere Bewertungsgrundlage. Früher sei er als Aktiver mit dem TSV Marienfelde – der in diesem Jahr übrigens auch wieder zahlreich vertreten war – schon in Delmenhorst dabei gewesen. Und jetzt, rund 15 Jahre später, habe es ihm noch besser gefallen als damals. „Seitdem haben sie hier dazugelernt“, meinte Gruber anerkennend.

Natürlich: Nach all den Jahren wissen die Organisatoren, was zu tun ist, die Aufgaben sind klar verteilt, die Abläufe vertraut. Und dennoch ist stets eine gewisse Portion Aufregung dabei, das war auch dieses Mal so, „ein bisschen Nervosität“, wie Jürgen Janßen sagte. „Das meiste ist aber Routine, deswegen hat man volles Vertrauen“, hob der stellvertretende Vorsitzende des VSK Bungerhof hervor.

Die Zahlen waren einmal mehr beeindruckend. Etwa 1500 Sportler, 145 Mannschaften, 80 Helfer – das Kleinfeldturnier am Schützenhaus Tell ist und bleibt eine Mammutveranstaltung. Doch die ganze Arbeit, die Jürgen Janßen und das gesamte Team jedes Jahr investieren, lohnt sich. So erhielt der Co-Turnierleiter bereits am Sonntag erste Rückmeldungen, die nicht besser hätten sein können. Es ging nämlich darum, „ob sie sich schon für nächstes Jahr anmelden können“, wusste ein zufriedener Janßen zu berichten.

Weitere Informationen

Ergebnisauszug

Herren

1. VSK Bungerhof

2. HC Glasbier Rangers

3. Ajax Dauerstramm

Damen

1. HSG Delmenhorst 3

2. HSG Delmenhorst 2

3. SV SF Larrelt 1

Mixed

1. JSG Lenzinghausen-Spenge

2. Neukölln Berlin

3. TSV OT Bremen SEE