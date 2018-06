39 Punkte haben die Huder zum Saisonende auf dem Konto, ein Spiel haben sie nicht mehr. Nun heißt es abwarten, was die direkte Konkurrenz – FC Rastede (38 Punkte) und SV Tur Abdin (37 Punkte) – am letzten Spieltag fabriziert. Die eigenen Hausaufgaben erledigte der FC mit dem 4:2 (1:0)-Auswärtssieg beim TuS Obenstrohe erfolgreich.

Und die Huder zeigten von Beginn an, dass sie wussten, worum es ging. Obenstrohe selbst war noch nicht im Spiel, da schlug bereits Nils Sandau zu. Sandau verarbeitete einen langen Ball auf der linken Seite, zog in den Sechzehner ein und markierte das 1:0 (8.). Der perfekte Start für die Gäste, die Obenstrohe den Ball überließen, den Gegner in der Defensive aber im Griff hatten – bis zur 35. Minute. „Dann bekam Obenstrohe die Luft, die sie sich am Anfang gespart hatten“, schilderte Möhlenbrock. Zwei Situation hatten die Gastgeber noch vor der Pause, in denen sie den Ausgleich hätten erzielen können beziehungsweise sogar müssen. Die wohl beste Chance vereitelte Jannik Meyer, indem er den Ball auf der Linie gegen den Pfosten grätschte.

Möhlenbrock reagierte in der Halbzeit auf die stärker werdenden Gastgeber, indem er von einer Dreier- auf eine Viererkette umstellte. Doch dieser Schuss ging nach hinten los. Obenstrohe glich erst in Minute 60 durch Florian Jochens aus und drehte wenig später sogar die Partie durch Gerrit Kersting, der den Ball aus dem Gewühl heraus im Strafraum über die Linie stocherte (68.). Möhlenbrock revidierte seine Umstellung und wechselte wieder zur Viererkette. Denn er kannte den Zwischenstand aus Delmenhorst (Abdin führte gegen Rastede). An seine Schützlinge gab er diese Information aber nicht weiter.

Die holten in Person von Sandau in Minute 75 einen Foulelfmeter heraus, den Aaron Lepthien verwandelte. „Unglaublich nervenstark für einen 18-Jährigen“, lobte Möhlenbrock. Und Hudes Coach bekam noch mehr zu loben. Das Spiel wankte hin und her, beide Teams besaßen Chancen. Doch am Ende waren die Gäste die Glücklichen. Aus 16 Metern bugsierte der eingewechselte Tolga-Sakir Üzüm den ball ins Netz zum 3:2 (88.). Den Deckel drauf machte Ole Schöneboom (90.+2).