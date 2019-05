Mit drei Treffern war Jan von Bassen der Garant für den Sieg des HC Delmenhorst. Damit stehen die Hockey-Herren von der Delme vor der Rückkehr in die Oberliga. (INGO MÖLLERS)

Bremen. Der Hockeyclub Delmenhorst hat sich beim Bremer HC II zwar schwergetan, letztlich aber durch einen 4:3 (1:1)-Sieg drei Punkte eingefahren. Damit steht das Team von Trainer Henning Bremer vor dem Meistertitel in der Verbandsliga Bremen und dem damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga. Mit jetzt 19 Punkten aus sieben Partien rangiert der HCD sieben Punkte vor dem Tabellenzweiten GVO Oldenburg, der noch eine Partie in der Hinterhand hat. Am kommenden Sonnabend treffen die beiden Mannschaften im Spitzenspiel aufeinander. Der HCD kann den Titel mit einem Sieg perfekt machen.

Beim BHC misslang den Bremer-Mannen der Start in die Partie. „Wir sind schwer ins Spiel reingekommen. Nach dem 0:1 durch einen starken Eckenschlenzer haben wir taktisch umgestellt und dadurch mehr Zugriff auf das Spiel erhalten“, teilte HCD-Sprecher Thomas Hinz mit. Die Gastgeber hatten mehrere Möglichkeiten, die Führung aus der 14. Minute auszubauen, doch sie scheiterten mehrfach an Delmenhorsts Schlussmann Jannik Pleil. Jonas Kempen nutzte derweil seine Chance nach einer halben Stunde zum Ausgleich. „ Mit dem 1:1 zur Halbzeit konnten wir zufrieden sein“, meinte Hinz.

Im zweiten Durchgang stellte sich der HCD defensiv besser an und zwang die Bremer zu leichten Fehlern. Jan von Bassen nutzte diese gleich dreimal aus und stellte so auf 4:1 für den HCD (37./40./61.). Nun waren es die Delmestädter, die ihre Gelegenheiten zur endgültigen Entscheidung vergaben, als sie den Ball mehrfach neben den Kasten setzten. „Wir nutzten unsere vielen Möglichkeiten nicht und verstanden es oftmals nicht, Konter effektiv auszuspielen“, bilanzierte Hinz. Die Bremer entfachten zum Ende hin noch einmal Druck und erzielten nach 65 Minuten das 2:4. Das war es dann aber auch in der regulären Spielzeit. Mit Ablauf der Uhr hatte der BHC noch eine Strafecke, die er zum 3:4 nutzte.