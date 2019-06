Robert Hader (blaues Trikot) erzielte in der Partie gegen SW Bremen ein Tor selbst und bereitete ein weiteres vor. (INGO MÖLLERS)

Viel Kraft zum Jubeln hatten die Hockeyspieler des HC Delmenhorst nicht mehr nach dem Abpfiff der Verbandsligapartie gegen SW Bremen. Mit 6:3 (3:1) gewannen die Mannen von Trainer Henning Bremer verdient und sicherten sich damit den vorzeitigen Titelgewinn. Die Partie bei Temperaturen um die 30 Grad hatte jedoch viel Energie gefordert. Mit dem Gegner hatten die Delmenhorster dabei aber weniger Probleme als mit der Hitze.

Mit der Meisterschaft erwirkte der HCD auch das Recht, an den Aufstiegsspielen zur Oberliga teilzunehmen. Und von diesem Recht wollen die Hockey-Herren Gebrauch machen. Das stand allerdings selbst nach der Partie gegen Bremen zunächst noch nicht fest. Gründe dafür sind die dünne Personaldecke der Delmenhorster und der deutlich höhere Aufwand in der Oberliga – bezüglich der Fahrtstrecken sowie mit Blick auf die Vorbereitung und das Training. „Wir haben uns letztlich aber dazu entschlossen, an dem Spiel teilzunehmen“, sagte Bremer. In der Halle hatte der HCD die Relegation Ende Februar gewonnen und spielt hier in der höheren Klasse. Der Gegner steht derweil noch nicht fest. Der HC Göttingen und der HC Hannover kämpfen um den Titel in der Verbandsliga Niedersachsen, der HCD spielt in der Verbandsliga Bremen.

Ein wichtiger Teil des Herrenteams ist der Nachwuchs des HCD, der zeitnah hochrückt: „Wir bekommen zur kommenden Saison fünf bis sieben Leute aus unserer Jugend dazu. Darunter auch Hochkaräter“, blickte Bremer voraus. Das Aufstiegsspiel wird planmäßig am 23. Juni ausgetragen. „Erst mal freuen wir uns jetzt, dass wir unser Saisonziel erreicht haben und Meister geworden sind“, sagte der HCD-Coach. Ein reguläres Saisonspiel hat der HCD am Sonntag, 16. Juni, noch vor der Brust. Dann steigt die Generalprobe gegen den HC Horn.

Die Meisterschaft machten die Delmenhorster an der Lethestraße mit einem Sieg gegen SW Bremen klar. Von Beginn an war das Heimteam klar überlegen und drückte die Gäste tief in die eigene Hälfte. Diese schlugen den Ball nur planlos aus der eigenen Gefahrenzone und rückten auch kaum nach. „Wir hätten nach 15 Minuten schon 5:0 führen können“, meinte Bremer. Doch es sprang lediglich ein Treffer für die Platzherren heraus: Maximilian Meyer traf aus spitzem Winkel zum hochverdienten 1:0 (7.). Aus dem Nichts kamen die Gäste zum Ausgleich. Die HCD-Defensive nahm einen Befreiungsschlag unsauber an, daraus resultierte einer der seltenen Ballbesitze der Bremer in Delmenhorster Tornähe. Dieser wiederum mündete in eine Strafecke, die die Bremer zum 1:1 ins Tor schlenzten (13.). Der HCD wirkte kurz geschockt und kam erst mal nicht zu Torchancen. In einer von SWB genommenen Auszeit berappelten sich die Mannen von Henning Bremer jedoch und kamen noch vor der Halbzeit zum 3:1. Zunächst schloss Stephen Kramer einen schönen Spielzug von halblinks erfolgreich ab (22.), dann traf Robert Hader im Anschluss an eine Strafecke (27.).

Der zweite Durchgang begann komplett anders als der erste: Die Gäste drückten nun aufs Tempo und attackierten früh, die Delmenhorster waren davon überrascht. Der fällige Anschlusstreffer zum 2:3 fiel früh (37.). Doch nach und nach übernahm der HCD wieder die Kontrolle, hatte immer mehr Spielanteile und kam auch wieder in die gefährlichen Räume. Nach einem starken Pass von Nils Hübner hielt Tim Speer den Schläger hin und erzielte das 4:2 (55.). Das 5:2 besorgte erneut Kramer nach Hader-Vorlage (59.). Da nun die defensive Konzentration etwas nachließ, erzielten auch die Gäste noch ein Tor zum 3:5 (64.). Beim abschließenden 6:3 löffelte Meyer einen Kramer-Pass über den Bremer Schlussmann in den Kasten (68.).