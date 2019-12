Robert Hader erzielte das erste HCD-Tor gegen Hannover. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Die Hockey-Herren des HC Delmenhorst haben nach einer schwachen ersten Halbzeit nach der Pause eine dominante Leistung gezeigt und die Partie gegen den DHC Hannover II am Ende noch deutlich mit 11:6 (3:6) für sich entschieden. Es war der zweite Sieg des Teams von Trainer Henning Bremer am fünften Spieltag der Hockey-Oberliga Bremen/Niedersachsen.

Den Start verschliefen die Gastgeber in der Sporthalle an der Willmsstraße komplett, die Landeshauptstäder begannen dagegen hellwach. Durch Treffer in der ersten und dritten Minute gingen sie früh mit 2:0 in Führung. Robert Hader verkürzte in der Folge auf 1:2 und stellte nach einem zwischenzeitlichen Treffer von Jan von Bassen per Siebenmeter sogar auf 3:2 (19.). Doch die Delmenhorster kamen im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit wie schon in den ersten Minuten mit den Hannoveranern nicht klar, sodass die Gäste verdient mit einem 6:3 in die Kabine gingen.

Acht Treffer in 30 Minuten

In der Halbzeitpause stellte Henning Bremer um. In der Folge übte der HCD massiven Druck aus und überrannte die Gäste förmlich. „Wenn man sich die vergebenen Chancen des ganzen Spiels anschaut, hätte das noch deutlicher ausgehen können“, stellte Henning Bremer fest.

Für den HCD traf Jan von Bassen vier Mal, Ulli und Robert Hader netzten wie Tim Speer jeweils doppelt ein. Den elften Treffer steuerte Jan Ahrens bei. Mit jetzt sechs Punkten aus fünf Partien stehen die Delmenhorster auf Rang fünf der Achterstaffel in der Oberliga Bremen/Niedersachsen.