Die Oldies – hier vom VfL Stenum (links) und dem FC Hude – spielen in der Halle noch mit einem Fußball und nicht mit einem Futsalball (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Der TuS Heidkrug war einfach mal dran und sicherte sich erstmals den Meistertitel bei den Ü50-Senioren. Nach den Rängen drei und zwei in den Vorjahren feierten die Delmenhorster – bestückt mit einigen früheren Atlas-Legenden wie Detlev Garmhausen, Frank Ritter und Carsten Barm – vier Siege vom Start weg und konnte sich im Sechserfeld auch eine abschließende Niederlage gegen den Bookholzberger TB erlauben. Zum entscheidenden Faktor wurde dabei jedoch Jorge Jacinto, der in den Vorjahren wegen Verletzung beziehungsweise Urlaub gefehlt hatte. Der Co-Trainer der 1. Herren holte sich mit vier Buden auch den Pokal für den besten Torschützen. Zum besten Torwart wurde der Stenumer Hans-Hermann Heinken gekürt.

Vor allem aber entschied „Porto“ Jacinto mit einem Doppelpack das heimliche Finale gegen die SG Döhlen/Großenkneten für den TuS. Nach dem Heidkruger 2:0-Sieg stand der Turniersieg schon nach der elften von 15 Partien fest. „Da sind zwei gleichwertige Mannschaften aufeinandergetroffen. Aber Döhlen hatte vorher schon beim 2:2 gegen Falkenburg Punkte gelassen und stand deshalb unter Druck. Wir haben gut gekontert und ich habe dann zum Glück zwei Tore gemacht. Bei mir gibt es immer nur volle Pulle oder gar nicht“, sagte Jacinto. Der 56jährige spulte von allen Akteuren sicher das größte Laufpensum ab.

Ins Turnier waren die Favoriten im Gleichschritt gestartet. Titelverteidiger Döhlen besiegte Bookholzberg gleich mit 4:1, Heidkrug zog mit dem gleichen Ergebnis gegen den TV Falkenburg nach. Zum ersten Knackpunkt wurde dann Döhlens 2:2 gegen die Falken. Schon in der Nachspielzeit markierte Uwe Kämper das vermeintlich entscheidende 2:1 für Döhlen, doch der schussgewaltige Reinhold Peters traf von kurz hinter der Mittellinie mit dem Schlusspfiff zum Ausgleich.

Heidkrug marschierte mit einem 2:0 gegen den VfL Stenum und 1:0 gegen FC Hude durch das Turnier. Die Senioren aus der Klosterstadt waren ganz träge in den Wettbewerb gekommen. Einfache Begründung: Erst nach drei Nullnummern gegen Stenum (0:1), Bookholzberg (0:3) und Heidkrug wurde die erste Kiste Bier vom Trainer genehmigt. Klares Votum der Spieler: eindeutig vercoacht. Danach lief es flüssig, gegen Falkenburg führte der Treibstoff zum 2:0-Sieg. Wobei nach dem erlösenden ersten Tor von Gerd Stuhlmacher noch Zweifel unter den leidgewohnten Huder Fans aufkamen. „Erstmal abwarten, was Köln sagt“ – doch der Videobeweis musste nicht bemüht werden, ohnehin hatten die Unparteiischen Uwe Hense und Markus Deitenbeck überhaupt keine Probleme.

Beim letztlich entscheidenden Heidkruger 2:0 gegen Döhlen entschieden Kleinigkeiten. Zwar traf auch Jacinto zusätzlich zu seinen beiden Treffern noch den Pfosten, doch zwischenzeitlich hatte Döhlen durch Klaus Delbanco ebenfalls Aluminium anvisiert. Torwart Andreas Heldner hatte hier noch seinen Fuß dran. „Außerdem haben wir dreimal nur um Zentimeter vorbeigeschossen“, ärgerte sich Delbanco, „Insgesamt geht der Heidkruger Sieg jedoch in Ordnung. Sie sind im gesamten Kader deutlich stärker besetzt als wir, haben einfach keine Schwachstellen.“

Döhlen sicherte sich immerhin noch den Vize-Platz, bilanziert damit in fünf Jahren drei Meisterschaften und zwei zweite Plätze. Dahinter kam der Bookholzberger TB als Neuling gleich auf den Bronze-Rang, auch wegen des abschließenden 2:0 über Heidkrug. Beim BTB spielte mit Günther Gehrau der älteste Akteur mit – und hatte gleich in Spiel eins gegen Döhlen seinen Auftritt. Die „Küken“ in seinem Team (alle mindestens 13 Jahre jünger) ließen Gehrau acht von zehn Minuten auf der Bank schmoren. Dann kam Gehrau, schob zum 1:2 ein, rollte sich über Döhlens Torwart hinweg ab und ließ sich bald darauf wieder auswechseln. Die Folge war eine 1:4-Niederlage.

Ob mit oder ohne Gehrau auf der Platte – Bookholzberg brachte als Neuling reichlich Tempo in seine Spiele und damit auch ins Turnier. „Diese Turniere sind immer wieder eine tolle Geschichte“, fasste Delbanco zusammen und warb damit stellvertretend für alle um ein größeres Teilnehmerfeld.