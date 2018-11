Ole Stolle (am Ball) brachte die A-Junioren des TuS Heidkrug gegen die Gäste der JSG Wardenburg nach fünf Minuten mit 1:0 in Front. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Erste Halbzeit Trauerspiel, zweite Halbzeit Trainingsspiel: Die A-Junioren des Fußball-Bezirksligisten TuS Heidkrug haben auch in der Höhe verdient mit 5:0 (1:0) gegen die JSG Wardenburg gewonnen. Glanz versprühten die Gastgeber dabei jedoch keinesfalls. Für die Gäste sind fünf Gegentreffer seit drei Spielen Standard, zuvor setzte es nämlich ein 1:5 beim TV Jahn Delmenhorst und ein 0:5 gegen den FC Rastede. Indes haben die Heidkruger ihre Krise nach unnötigen Punktverlusten gegen Abstiegskandidaten endgültig überwunden, das 10:0 in der Vorwoche beim punktlosen VfL Wildeshausen war dafür ein guter Anfang. Damit sind die Delmenhorster gerüstet für die anstehenden Derbys bei der SG DHI Harpstedt und gegen Jahn.

Bis zum klaren Sieg war es ein zäher Weg, den Marcel Marquardt und Fabian Herrmann mit ihren Doppelpacks in der zweiten Halbzeit ebneten. „Unsere Ansprache in der Pause hat dazu geführt, dass wir endlich das Tempo erhöht haben. Aufgrund der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden mit der Leistung“, erklärte Heidkrugs Trainer Andreas Pietsch. Immerhin bedeutete der siebte Saisonsieg wieder die Rückkehr auf den dritten Platz und mit der Defensivleistung konnte Pietsch über 90 Minuten zufrieden sein. Was freilich auch am harmlosen Gast lag, der keine Anstalten machte, sich offensiv am Spiel zu beteiligen.

Anfangs sah es nach einem Heidkruger Feuerwerk aus: Yanik Pietsch hatte schon nach 100 Sekunden per Direktschuss aus zehn Metern den Führungstreffer auf dem Fuß. Dafür klingelte es in Minute fünf nach einem sehenswerten Vortrag: Elias Schröder hatte für Malcolm Jumpertz durchgesteckt, dessen Hereingabe Ole Stolle am zweiten Pfosten zum 1:0 über die Linie bugsierte. Den Rest der ersten 45 Minuten kann man umschreiben mit „stark angefangen, stark nachgelassen“. Erst kurz vor der Pause wurde der TuS durch Stolle (44./45.) etwas zwingender.

Wardenburgs Matchplan bestand scheinbar darin, die Heidkruger einzuschläfern. Also richteten Pietsch und sein Assistent Frank Seedorf in der Kabine deutliche Worte an ihr Team. „Bis dahin war es nur Schlafwagenfußball. Jeder hat den Ball abgespielt und ist dann stehen geblieben“, kritisierte Pietsch, der deutlich früher aus der Umkleide zurückkam als sein Team. Die Jungs rissen sich am Riemen und Marquardt stellte rasch auf 3:0. Zuvor hatte der Mittelfeldspieler einen Schröder-Eckball zum 2:0 ins lange Eck (53.) geköpft, fünf Minuten später erkämpfte sich Marquardt Mitte der gegnerischen Hälfte den Ball und schoss aus 22 Metern mit Hilfe des Innenpfostens das 3:0.

Wardenburg kam nie auch nur in die Nähe des Heidkruger Tores. Dafür nahm jetzt dann auch auch TuS-Torjäger Fabian Herrmann am Spiel teil. Die Entstehung seines Doppelpacks war zwar etwas glücklich, der Abschluss zu den Saisontreffern zwölf und 13 dafür sehr präzise. Zunächst fiel ihm eine abgefälschte Hereingabe von Stolle vor die Füße, kurzentschlossen knallte Herrmann den Ball ins kurze Eck (68.). Das 5:0 (78.) sah etwas nach Slapstick aus, weil sowohl der vorletzte Pass von Jumpertz als auch die Vorlage von Mohammad Parvizi Babadi abgefälscht wurden.

Für zunehmende Verwunderung unter den etwa 40 Zuschauern sorgte derweil Wardenburgs Trainergespann Thomas Otten und Enno Pöpken, die wiederholt mit den Heidkruger Spielern schimpften („unfairste Mannschaft“) und sich nach dem Abpfiff sowohl bei Pietsch als auch bei Schiedsrichter Marius Petermann beklagten. Dabei machte der Unparteiische aus Wildeshausen einen nahezu fehlerlosen Job, auch sein Strafmaß passte. Heidkrugs Thore Frerichs bekam kurz vor Schluss eine Zeitstrafe verpasst, weil er seinen Gegenspieler umgerannt hatte. „Das Foul war unnötig, die Zeitstrafe völlig in Ordnung“, kommentierte Pietsch. „Ansonsten war es ein faires Spiel. So wie wir in der zweiten Halbzeit Fußball gespielt haben, möchte ich das ab sofort von Anfang an sehen. Wardenburg hatte nur einen Schuss aufs Tor, und der kam von der Mittellinie.“ Abgefeuert von Lennart Schönfisch in der 86. Minute.