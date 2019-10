Vor gut zweieinhalb Jahren gerieten die Fußballer des SV Baris Delmenhorst und des TuS Heidkrug auf und neben dem Platz aneinander. Die Heidkruger teilten damals anschließend öffentlich mit, nicht mehr gegen den Stadtrivalen anzutreten. Nun tun sie es doch – was bei Baris-Coach Önder Caki auf Unverständnis stößt. (FOTOS: INGO MÖLLERS)

Die Fußballer des TuS Heidkrug und des SV Baris Delmenhorst sind vor gut zweieinhalb Jahren auf dem Platz und auch danach in der Kabine und auf dem Parkplatz aneinandergeraten. Die Heidkruger teilten daraufhin öffentlich mit, nicht mehr gegen den Stadtrivalen anzutreten, solange bei diesem Dennis Kuhn im Kader steht – und gegebenenfalls die Punkte kampflos abzugeben. Bei der Hallenkreismeisterschaft zog der TuS das auch durch. Nun steht an diesem Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) das Derby in der Bezirksliga auf dem Spielplan. Und Heidkrug wird antreten. Einen Strich durch die Rechnung könnte allerdings noch das Wetter machen. Unter der Woche standen die Plätze am Bürgerkampweg unter Wasser und waren gesperrt.

„Man muss die Vorfälle zu den Akten legen und nach vorne schauen“, sagt Heidkrugs Co-Trainer Jorge Jacinto. Verhehlen will er aber nicht, dass es Spannungen zwischen den Vereinen und deren Vertretern gibt. „Es waren schon krasse Szenen, die mit Fußball einfach nichts zu tun haben. Es wurde versucht, Spieler von uns in die Büsche zu zerren, da musste ich Leute durch Hintereingänge in die Kabinen holen. Aber wir haben auch Hitzköpfe. Die gibt es in jedem Verein. Wir sprechen uns da nicht von Schuld frei“, meint Jacinto. Es sei sehr schade, dass einzelne Spieler von Vereinen den Ruf dieser Vereine beschädigten. Er persönlich habe ein gutes Verhältnis zu Baris. „Und Delmenhorst ist nicht groß. Man läuft sich regelmäßig über den Weg. Da wäre es kindisch, nicht gegeneinander zu spielen. Auch wenn es vermutlich Sticheleien von beiden Seiten geben wird“, blickt er voraus.

Baris-Coach Önder Caki kritisiert das Vorgehen der Heidkruger. „Ich finde es menschlich traurig, dass sich ein Verein mit 100-jähriger Geschichte so verhält. Wir wurden öffentlich an den Pranger gestellt und jetzt tut Heidkrug so, als ob nichts passiert wäre. Es ist armselig, dass niemand von dem Verein auf uns zugekommen ist, nachdem sie gesagt haben, dass sie nicht mehr gegen uns spielen. Entweder man steht zu seinem Wort und tritt nicht an oder man nimmt Kontakt mit uns auf und bespricht das“, sagt er. „Unsere Spieler wurden damals auf dem Weg zur Kabine geschlagen und danach setzen sich die Heidkruger Spieler dann zusammen und teilen öffentlich bei Facebook mit, dass sie nicht gegen uns spielen. Und die Verantwortlichen vom Verein sagten nichts dazu. Das ärgert mich“, sagt Caki. Seine Mannen wollen das Spiel nun nehmen, wie es kommt. „Wir bereiten uns da nicht speziell drauf vor“, sagt er.

Heidkrug und Baris standen sich bereits kürzlich gegenüber – bei den Oldies. Mit dabei war Jacinto. „Da kam das Thema natürlich auch zur Sprache. Beide Seiten haben gesagt, dass es außerhalb der schwarzen Schafe sehr viele vernünftige Leute gebe“, berichtet der Co-Trainer des TuS. Grundsätzlich sieht er eine Verrohung der Sitten auf den Spielfeldern im Amateurfußball. „Ich appelliere da auch an den Verband, öfter mal Beobachter zu schicken“, sagt Jacinto.

Aufgrund der brisanten Vorgeschichte hätte er gegen eine Punkteteilung nichts einzuwenden. „Natürlich wollen wir gewinnen und Baris will das auch. Und wenn einer gewinnen sollte, muss das für den anderen auch in Ordnung sein“, mahnt er. Auch aufgrund der sportlichen Lage habe sich Heidkrug für einen Antritt entschieden. „Es wäre gegenüber den anderen Teams in der Liga einfach nicht fair, nicht zu spielen“, sagt er. Sportlich bewegen sich die beiden Mannschaften bislang auf Augenhöhe. Heidkrug hat zwölf, Baris elf Punkte eingesammelt. Beide stehen damit in der unteren Hälfte der Tabelle. „Wir wollen unsere Negativserie stoppen. Leider haben wir aktuell große Personalsorgen“, blickt Caki voraus.