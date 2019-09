Obenstrohe. Nach drei Siegen in Folge hat es den TuS Heidkrug mal wieder erwischt. In der Fußball-Bezirksliga zog der Aufsteiger beim TuS Obenstrohe mit 2:5 (0:2) den Kürzeren, war aber nicht so klar unterlegen, wie es das Ergebnis vermuten lässt. „Es war ein offenes Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben zwar verdient verloren, aber ein bisschen zu wenig Tore geschossen“, meinte Trainer Selim Karaca.

In der ersten halben Stunde waren die Gäste laut Karaca das bessere Team, ohne dabei wirklich zwingend zu werden. „Dann laufen wir einmal ins offene Messer“, umschrieb der Heidkruger Coach die Entstehung des 0:1. Oke Michelsen schloss einen Konter erfolgreich ab (38.). Die Delmenhorster wollten noch vor der Pause den Ausgleich erzielen, kassierten aber stattdessen das 0:2 – wieder nach einem Konter. Dieses Mal vollendete Pascal Beyer (45.+2). „Da muss man dann auch mal ein 0:1 mit in die Kabine nehmen“, monierte Karaca.

Nach dem Seitenwechsel gab es zwar Chancen auf beiden Seiten, die Obenstroher hatten jedoch mehr Möglichkeiten und nutzten gleich drei von ihnen. Janis Theesfeld markierte einen lupenreinen Hattrick (48./68./78.). Unmittelbar danach betrieb Heidkrug noch etwas Ergebniskosmetik. Sven Holthausen und Lennard Stöver verkürzten per Doppelschlag auf 2:5 (79./81.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit flog der eingewechselte Bennet Richardt mit der Ampelkarte vom Platz – was bei seinem Trainer für Unverständnis sorgte. „Das war niemals Gelb-Rot“, meinte Karaca. Die erste Gelbe Karte sah Richardt aufgrund eines Schubsers, die zweite nach einem laut Karaca normalen Foul.

Trotz der Niederlage steht der Liga-Neuling weiterhin gut da. Mit zwölf Punkten belegt er Rang neun und hat fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.