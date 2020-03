Wann die ersten Turniere der Dressursaison für Antonia Busch-Kuffner anstehen, ist noch unklar. Derweil trainiert sie auf der Anlage, die in Familienbesitz ist. (Janina Rahn)

Massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens, verunsicherte Menschen mit vielen Fragen: Ganz Deutschland steht unter dem Einfluss der Corona-Krise. Auch der lokale Reitsport steht vor der Herausforderung, mit den Auswirkungen der Pandemie zurechtzukommen, um Menschen, Tiere und Vereine bestmöglich zu schützen.

Eine der zentralen Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus ist die Einschränkung der zwischenmenschlichen Kontakte und des öffentlichen Lebens. Infolgedessen werden Zusammenkünfte in Vereinen, Sport- und Freizeiteinrichtungen und natürlich auch Großveranstaltungen wie Turniere abgesagt. Letzteres trifft auch die Reitsportgrößen und Nachwuchstalente aus der Region, deren sportliche Planungen für die noch frische Saison damit komplett durcheinandergeworfen werden.

Reitturniere fallen aus

Rebecca Horstmann, die sich erst vor Kurzem darüber freute, für die Turnierreihe des Piaff-Förderpreises 2020 ausgewählt worden zu sein, wird nun nicht bei den ersten beiden Stationen starten können. Sowohl das für Anfang Mai in Mannheim als auch das für Ende Mai in Wiesbaden angesetzte Qualifikationsturnier wurde abgesagt. „Mannheim wäre direkt ein internationales Turnier gewesen. Mein erstes internationales Turnier in der Altersklasse U25. Das wäre schon etwas ganz Besonderes gewesen. Und ich habe mich auch riesig auf die großen Turniere gefreut, besonders darauf, wieder auf meinem Lieblingsturnier in Wiesbaden reiten zu können. Das ist jetzt leider gestrichen worden und super traurig“, beschreibt das Dressur-Nachwuchstalent ihre momentanen Gefühle angesichts der Turnierabsagen. Nichtsdestotrotz findet sie es „richtig und sehr gut, dass diese Maßnahmen jetzt getroffen werden.“ Was die Absagen für ihre weiteren Aussichten genau bedeuten, kann Horstmann zwar noch nicht absehen, sie bleibt aber optimistisch: „Es kommen ja noch weitere Stationen in Bettenrode und auf Gut Ising, wo wir noch Punkte sammeln können. Wir müssen einfach schauen, wie es überhaupt mit der Saison weiterläuft.“

Statt Turniervorbereitung steht nun eher lockeres Training für Rebecca Horstmann und ihr Pferd Friend of Mine auf dem Programm: „Wir gehen viel ausreiten, machen Galopp-, also Konditionstraining, ein bisschen was mit Stangen. Es ist alles ein wenig entspannter. Wir können ja auch nicht mehr zu unseren Trainern fahren und arbeiten nur noch zu Hause.“ Glücklicherweise stehen ihre Pferde direkt vor der Haustür und rund um den Stall der Familie Horstmann ist viel Platz. „Die nächsten Häuser sind über 300 Meter entfernt. Das heißt, wir haben ganz viel Platz und können unsere Pferde mehr als ausreichend bewegen.“

Ganz im Sinne der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ist der jungen Ganderkeseerin das Wohl der Pferde ebenso wichtig wie jenes der Menschen: „Ich bin sehr froh darüber, weil wir uns keine Sorgen machen müssen, wie ich zu den Pferden komme und ob ich sie weiter pflegen und versorgen kann im Falle eines Falles.“ Horstmann weiß aus persönlicher Erfahrung, wie wichtig und manchmal auch fragil die eigene Gesundheit ist und betont daher: „Kein Turnier der Welt ist wertvoller als unsere Gesundheit.“

Außergewöhnliche Situation

Auch in Prinzhöfte bei der jungen Pony-Dressurreiterin Antonia Busch-Kuffner läuft das Training unter Wahrung der Vorsichtsmaßnahmen in Zeiten von Corona weiter: „Unsere Pferde und Ponys werden zu Hause normal weiter trainiert. Wir versuchen, das Training so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Für das eine oder andere ist es sicher kein Schaden, dass es derzeit nicht zum Turnier kann. Für andere ist es schade, da sie Routine und Erfahrung brauchen“, beschreibt Antonias Mutter Silvia Busch-Kuffner die Auswirkungen der außergewöhnlichen Situation auf die Tiere in ihrem Stall.

Auf die Turniersaisonplanung ihrer Tochter hat die Corona-Krise ebenfalls Auswirkungen. Für Antonia Busch-Kuffner fällt zunächst die Sichtung zum Preis der Besten in Hagen aus, wo sie neben ihrem aktuellen Bundeskaderpony Cockney Cracker auch ein oder zwei Nachwuchsponys reiten wollte. Die ersten Qualifikationen für das Bundeschampionat sind ebenfalls abgesetzt und ob der Preis der Besten sowie weitere Euro-Sichtungen ausgetragen werden, ist aktuell unklar. „Im Moment ist die Saison überhaupt nicht zu planen“, resümiert die Mutter und Trainerin der Pony-Dressurreiterin.

Neben den sportlichen Fragen beschäftigen aber auch ganz andere Sorgen die Familie aus Prinzhöfte: „Auch wenn es die Arbeit zu Hause natürlich irgendwie entschleunigt und wir uns im Moment noch intensiver mit jedem einzelnen Pferd oder Pony beschäftigen können, haben wir auch große Angst, die bevorstehende Krisenzeit finanziell überhaupt zu überstehen. Da wir bei uns auf dem Hof sehr viel Unterricht geben und mein Mann auch viel auswärts unterrichtet, fällt ein großer Teil der Einnahmen weg“, sorgt sich Silvia Busch-Kuffner.

Tipps und Hinweise von der FN

Viele Reitställe, -vereine und Pferdebesitzer machen sich ähnliche Sorgen wie die Busch-Kuffners und fragen sich, wie sie und ihre Tiere mit der Corona-Krise und etwaigen langfristigen Konsequenzen umgehen sollen. Viele wenden sich mit ihren Sorgen an die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), den Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht.

Die FN arbeitet nach eigener Aussage auf Hochtouren daran, alle Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Im Internet hat die Vereinigung für die meistgestellten Fragen eine ganze Reihe von Informationen und Downloads zusammengestellt. Von Notbewegungsplänen über Versorgungspläne bis hin zu Informationen zu Anlaufstellen für Reitschulen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Notlage geraten sind, finden Pferde- oder Stallbesitzer Hilfestellung. Selbst ein Webinar dazu, was Pferdesportler jetzt wissen müssen, wurde am vergangenen Freitag veranstaltet und steht nun als Aufzeichnung in der Mediathek zur Verfügung.

Die oberste Priorität in diesen Zeiten ist für die FN, gleichermaßen für das Wohl der Menschen als auch der Pferde zu sorgen: „Die artgerechte Versorgung sowie Bewegung von Pferden zur Gesunderhaltung und Sicherstellung ihres Wohlbefindens stellt vor dem Hintergrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus eine große Herausforderung dar“, teilt die Vereinigung mit. Auch in der Position, mit der sich der Bundesverband an politische Ebenen wie die Landesministerien und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) wendet, macht die FN deutlich: „Vereine und Betriebe müssen Maßnahmen ergreifen, die gleichzeitig die Gesundheit der Menschen und der Pferde unter den Tierschutzvorgaben sicherstellen. Dazu gehören die Versorgung und Bewegung der Pferde sowie die Tiergesundheit – stets unter der Maßgabe, dass bestimmte Hygiene-Regeln eingehalten werden, um das Virus nicht noch weiter zu verbreiten.“

Dazu führt die FN aus, was auf Reitanlagen, für Reitschulen und Schulpferde sowie für die Pensionsstelle und Privatpferde zu beachten ist. Besorgte Pferdebesitzer und Vereine finden die Empfehlungen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung sowie aktuelle Informationen zum Stand der Dinge auf der Internetseite des Bundesverbands unter www.pferd-aktuell.de/coronavirus.

Vereine schließen vorübergehend

Regionale Reitvereine wie der RV Grüppenbühren und der RV Ganderkesee folgen bereits diesen Leitlinien der FN und ergreifen Maßnahmen, um das gesundheitliche Risiko für Mensch und Tier zu minimieren. So hat der Vorstand des Reitervereins Grüppenbühren alle kurzfristig bevorstehenden Veranstaltungen abgesagt (wir berichteten). Auch der Vorstand des RV Ganderkesee hat entschieden, anstehende Veranstaltungen wie die Generalversammlung auf unbestimmte Zeit zu verschieben und den Schulbetrieb auszusetzen. Ziel ist es, die Ansteckungsgefahr zu minimieren und dabei die Versorgung der Tiere weiterhin zu gewährleisten. Für externe Mitglieder der Vereine oder Besucher heißt es darum bis auf Weiteres: kein Zutritt zur Anlage.

Wie es in den nächsten Wochen weitergeht und welche weiteren Veranstaltungen abgesagt werden müssen, lässt sich aktuell nicht absehen. Auch die langfristigen Konsequenzen der Corona-Krise für einzelne Betriebe der Region oder den Pferdesport im Allgemeinen sind nur schwer einzuschätzen.