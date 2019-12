Marco Uffenbrink erzielte vier Tore. (Sebi Berens)

Neerstedt. Der TV Neerstedt ist in der Hallenhandball-Verbandsliga Nordsee der Männer kräftig aus dem Tritt gekommen: Gegen den Tabellenfünften VfL Fredenbeck II setzte es beim 23:27 (12:13) den vierten doppelten Punktverlust in Folge. Aus stolzen 9:5 Punkten und zeitweiliger Tabellenführung sind inzwischen 9:13-Punkte und Platz neun geworden. Der Club muss schauen, dass er rasch wieder in die Spur findet, um nicht gänzlich in den Abstiegskampf abzugleiten. „Bei meinem Team haben heute in der zweiten Halbzeit wieder einige Prozentpunkte unseres Leistungsvermögens gefehlt“, analysierte TVN-Coach Andreas Müller.

Die Grün-Weißen gestalteten die erste Halbzeit vollkommen ausgeglichen und führten nach anfänglichem 0:2-Rückstand bis kurz vor der Pause ständig. 5:3 und 9:7 lauteten die nächsten Stationen, ehe Fredenbeck kurz vor dem Halbzeitpfiff beim 12:13 die Führung übernahm. „Ganz sicherlich haben wir in dieser Phase schon einige gute Chancen ausgelassen, eine Drei-Tore-Führung zur Pause wäre möglich gewesen“, berichtete Müller. Der Beginn der zweiten Halbzeit zeigte eine Wiederholung der jüngsten Auftritte des TVN: Neerstedt fand schlecht ins Spiel hinein, beging etliche technische Fehler und bot schlechte Wurfabschlüsse an. „Wir haben es dem Gegner viel zu leicht gemacht“, erklärte Müller. Insbesondere der starke A-Jugendliche Jesper Müller nutzte dies zu insgesamt sieben Toren, die zur 19:13-Führung der Gäste aus dem Alten Land führten. Das Spiel wurde in dieser Phase entschieden. Fredenbeck zog sogar auf 25:17 davon, ehe den Gastgebern noch eine Ergebniskosmetik gelang.

Müller hakte dich Partie schnell ab und blickte bereits auf das Heimspiel am nächsten Freitagabend gegen den ATSV Habenhausen II voraus. „Gegen den Tabellenletzten ist es jetzt extrem wichtig, doppelt zu punkten. Jetzt müssen wir endlich den Abwärtstrend stoppen“, fordert der engagierte Coach von seinen Männern.