Marcel Behlmer wr mit acht Trefferm der erfolgreichste Schütze für den TV Neerstedt beim Saisonauftakt gegen den Wilhelmshavener HV II. (Sebi Berens)

Neerstedt. Misslungener Einstand für den neuen Trainer und sein neuformiertes Team: Andreas Müller, Coach bei den Handballern des TV Neerstedt, verlor zum Saisonauftakt der Verbandsliga in eigener Halle gegen die Drittliga-Reserve des Wilhelmshavener HV mit seinem Team 21:27 (11:11). Der Nachfolger von Björn Wolken auf der TVN-Bank bot sieben Neuzugänge auf, nachdem etliche Leistungsträger den Club nach dem vergangenen Saisonende verlassen hatten. Mit Marcel Behlmer präsentierte sich der wichtigste Neuzugang als Hoffnungsträger und überzeugte mit acht Toren. Ohne den nach wie vor verletzten Eike Kolpack und ohne den Neuzugang Marc Schiefelbein zeigten die Neerstedter, dass ihnen noch viel Arbeit bevorsteht und dass es für sie eine schwierige Saison werden könnte.

Der Beginn verlief recht verheißungsvoll. Nach dem 3:3 lösten sich die Neerstedter, trafen mehrfach durch die Neuzugänge Marcel Behlmer, Marco Uffenbrink und Niko Ahrens und gingen über 6:4, und 8:5 mit 10:7 in Front. Allerdings offenbarte die Neerstedter Abwehr Schwächen im Eins-gegen-eins-Verhalten, das unsaubere Spiel wurde immer wieder auch mit Zeitstrafen geahndet. Das daraus resultierende Überzahlspiel nutzen die Gäste aus der Jadestadt mit dem großgewachsenen Kreisläufer Thorben Hackstein, um bis zur Pause auf 11:11 auszugleichen.

Konnte Andreas Müller trotz einiger unnötiger technischer Fehler seiner Schützlinge bis zu diesem Zeitpunkt noch halbwegs zufrieden sein, so änderte sich das mit dem Wiederanpfiff. Sein Team legte einen 2:7-Lauf auf die Platte und hatte gegen die cleveren Gäste jetzt kaum noch eine Chance. Jeder technische Fehler, jeder Fehlversuch wurde bestraft. Beim 13:18 war längst die Vorentscheidung in diesem Match gefallen. Zwar konnte sich mit Kevin Pintscher noch ein weiterer Neuzugang zweimal in die Torschützenliste eintragen, das bedeutete jedoch am Ende nur eine Ergebniskosmetik.

Am Tag danach analysierte Andreas Müller das Spiel im Detail: “Unser Start vor gut 120 Zuschauern war verheißungsvoll. Die Spieler haben sich gut an das taktische Konzept gehalten. Nach dem 8:5 haben wir jedoch im Gegenstoß einige technische Fehler begangen, die uns einen möglichen, höheren Vorsprung gekostet haben. In der zweiten Halbzeit haben wir leider unsere taktische Disziplin verloren.“ Für Andreas Müller gilt es jetzt, sein Team auf das kommende, schwierige Match in Aurich vorzubereiten, um einen Fehlstart zu verhindern. „In Aurich erwartet uns ein ganz heißer Tanz. Ich bin jedoch optimistisch, dass wir dort eine gute Leistung abliefern werden. Dann hoffentlich über die vollen 60 Minuten“, blickte er voraus.