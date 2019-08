Um diesen Pokal, den der HSG-Vorsitzende Jürgen Janßen und Manfred Engelbart hochhalten, geht es beim Engelbart-Cup. (MÖLLERS)

Drei Wochen sind es noch, bis die Handball-Oberligasaison beginnt. Die HSG Delmenhorst und ihre Konkurrenten befinden sich damit mitten in der Vorbereitung. Eine wichtige Standortbestimmung steht für die Delmenhorster an diesem Freitag und Sonnabend auf dem Programm: der Toyota-Engelbart-Cup. Die Mannen von Trainer Jörg Rademacher bekommen es in einer Sechsergruppe mit drei Klassenrivalen, einer spielstarken A-Jugend und einem Gast aus Dänemark zu tun.

Mit der TSG Hatten-Sandkrug – bei der der langjährige HSG-Spieler Andre Hake als Spielmacher die Strippen zieht – und dem SV Beckdorf duellierten sich die Delmestädter bereits in der vergangenen Spielzeit. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen sicherte sich in der Verbandsliga den Titel und geht damit künftig ebenfalls in der Oberliga-Nordsee an den Start.

Diese Teams treffen auf die A-Junioren der SG HC Bremen/Hastedt, die in der Bundesliga Nord spielen, und den dänische Klub Nørre Djurs HK. Letzterer feierte vergangenes Jahr seine Premiere beim Engelbart-Cup. „Es hat ihnen so gut gefallen, dass sie gefragt haben, ob sie wiederkommen können“, erzählt Jürgen Janßen, Vorsitzender der HSG Delmenhorst. Er ist mit der Zusammensetzung, die auf Teams aus der Region basiert, zufrieden.

Die sechs Teams treffen im Jeder-gegen-jeden-Modus aufeinander. Jede Partie dauert 30 Minuten. Im Anschluss an das letzte Gruppenspiel treffen die beiden besten Teams der Vorrunde im Finale aufeinander. Los geht es am Freitag um 18 Uhr und am Sonnabend um 11.30 Uhr. Das Finale soll planmäßig um 17.40 Uhr angepfiffen werden.

Rademacher kritisiert die Stadt scharf

Jörg Rademacher sieht das Turnier in der Stadionhalle als wichtige Standortbestimmung. „Wir haben jetzt 50 Prozent der Vorbereitung hinter uns gebracht. Bisher ging es vor allem um Athletik und das Läuferische. Ich bin mit dem Stand der Mannschaft in diesem Bereich zufrieden“, erzählt Rademacher. Mit dem Engelbart-Cup beginnt die Phase, in der es um spielerische und taktische Aspekte geht. „Wir haben da noch nicht viel gemacht, die Neuen kennen die Abläufe noch nicht. Wir werden sehen, wo wir uns noch verbessern müssen. Dafür ist es wichtig, die Abläufe unter Wettbewerbsbedingungen zu trainieren“, sagt Rademacher. Das Ergebnis sei zum jetzigen Zeitpunkt zweitrangig. „Wir müssen noch an ganz, ganz vielen Sachen arbeiten. Es geht jetzt darum, sich zu finden. Leistungsorientiert spielen, wie bei diesem Turnier, hilft dabei“, meint der Coach.

Optimal läuft die Vorbereitung der HSG jedoch nicht. Rademacher kritisiert hier die Stadt Delmenhorst: „Es gibt hier keine regelmäßigen Hallenzeiten, die Hallen werden ständig gesperrt, wir müssen in verschiedene Hallen ausweichen, können nicht in unserer Halle trainieren. Diese ständigen Umgruppierungen stören die Vorbereitung. Es ist beschämend, dass die Stadt es nicht hinbekommt, dass die höchstspielende Delmenhorster Mannschaft vernünftige Trainingsbedingungen hat“, sagt er. Er wolle auf diese Probleme aufmerksam machen. „Es ist ein Grauen, sehr traurig für Delmenhorst. Als Trainer ist es schwierig, weil man seitens der Stadt dauernd Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommt. Es gibt keine Unterstützung von der Stadt“, moniert er.

Weitere Informationen

Teilnehmer

HSG Delmenhorst

TSG Hatten-Sandkrug

HSG Schwanewede/Neuenkirchen

Norre Djurs HK (Dänemark)

SV Beckdorf

SG HC Bremen/Hastedt A-Jugend

Spielplan

Freitag

18 Uhr: TSG Hatten-Sandkrug - HSG Schwanewede/Neuenkirchen

18.40 Uhr: HSG Schwanewede/Neuenkirchen - SG HC Bremen/Hastedt

19.20 Uhr: SV Beckdorf - Norre Djurs HK

20 Uhr: SG HC Bremen/Hastedt - HSG Delmenhorst

20.40 Uhr: TSG Hatten-Sandkrug - SV Beckdorf

21.20 Uhr: HSG Delmenhorst - Norre Djurs HK

Sonnabend

11.30 Uhr: TSG Hatten-Sandkrug - HSG Delmenhorst

12.10 Uhr: SG HC Bremen/Hastedt - Norre Djurs HK

12.50 Uhr: HSG Schwanewede/Neuenkirchen - SV Beckdorf

13.30 Uhr: Norre Djurs HK - TSG Hatten-Sandkrug

14.10 Uhr: SV Beckdorf - SG HC Bremen/Hastedt

14.50 Uhr: HSG Delmenhorst - HSG Schwanewede/Neuenkirchen

15.30 Uhr: TSG Hatten-Sandkrug - SG HC Bremen/Hastedt

16.10 Uhr: SV Beckdorf - HSG Delmenhorst

16.50 Uhr: HSG Schwanewede/Neuenkirchen - Norre Djurs HK

17.40 Uhr: Endspiel: Tabellenerster - Tabellenzweiter