Das bereits traditionelle, immer zum Jahresende anstehende Hallentennis-Doppelturnier in der Halle des Delmenhorster TC am Friesenpark hat eine gute Resonanz verzeichnet. Gemeldet hatten für die 39. Auflage gleich 32 Senioren aus den Vereinen TC Blau-Weiß Delmenhorst, DLW Delmenhorst SV und DTC. Sie wollten dem Vorjahressieger Norbert Streich vom TC Blau-Weiß einen weiteren Gewinn des begehrten Wanderpokals streitig machen.

Gelungen ist dies Helmut Schröder vom Delmenhorster TC, der nach viermal 30 Spielminuten mit wechselnden Partnern 30 Punkte auf seinem Konto verzeichnete. Ebenfalls auf das Treppchen schafften es Udo Schröder vom TC Blau-Weiß sowie Erich Dauelsberg vom DLW Delmenhorst SV, die 25 beziehungsweise 23 Zähler sammelten. Da Vorjahressieger Norbert Streit ebenfalls 23 Punkte erreichte, musste die Entscheidung um Rang drei traditionsgemäß beim Würfeln mit dem Knobelbecher fallen. Die Sieger und Platzierten wurden für ihre Leistungen mit Gold-, Silber- und Bronzefiguren belohnt. Von einer Glücksfee – anhand der Startnummern gezogen – erhielten auch alle anderen Teilnehmer von hiesigen Wirtschaftsunternehmen gestiftete wertvolle Sachpreise.

Es gab zudem noch einen weiteren Sieger. Auf Anregung des Organisatoren-Teams Siegfried Gürntke (Vorsitzender des Delmenhorster TC), Norbert Boese und Herbert Lohmann wurde die stolze Summe von 310 Euro von den teilnehmenden Routiniers gestiftet. Dieser Betrag wird in diesem Jahr der Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch von Mädchen und Jungen der Stadt Delmenhorst zur Verfügung gestellt. Mit einem gemeinsamen Essen und gemütlichen Zusammensein, bei dem noch so mancher Netzroller beziehungsweise Linienball diskutiert wurde, sowie dem Dank an die Organisatoren, die für einen reibungslosen und harmonischen Ablauf gesorgt hatten, wurde die Veranstaltung zu später Abendstunde beendet.