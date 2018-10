Harpstedts Mittelfeldmotor Nils Klaassen (blau) initiierte viele Angriffe, von Erfolg gekrönt waren diese gegen die massive Heidkrug-Abwehr um Luca Hoffschmidt (rechts) jedoch nicht. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Es gibt Tage im Leben eines Fußball-Torwarts, an denen alles schief läuft. So einen erwischte Henrik Reineberg vom Harpstedter TB gegen den TuS Heidkrug. Gleich dreimal patzte er im Kreisliga-Spitzenspiel folgenschwer, sodass die Gastgeber beim 5:1 (1:1) die drei Zählen am Bürgerkampweg behielten, obwohl die Gäste das über weite Strecken dominantere Team stellten. „Kann man rabenschwarz steigern?“, fragte Harpstedt-Trainer Jörg Peuker rhetorisch zur Leistung seines Schlussmanns. Reineberg verschuldete das 0:1, hätte das 1:2 halten können und flog vor dem 1:3 völlig unnötig vom Platz.

Harpstedt dominiert Heidkrug

Von Beginn an übernahmen die Gäste das Kommando auf dem Rasen. Sie ließen die Bälle lange durch ihre Reihen laufen. Die Heidkruger kamen nicht in die Zweikämpfe und schon gar nicht an den Ball. Kam dieser doch mal zu den Mannen von Trainer Selim Karaca, droschen sie ihn lang raus. Einen geordneten Spielaufbau zeigten sie nicht. „Die erste Halbzeit geht ganz klar an Harpstedt. Sie haben uns dominiert. Die jungen Spieler von Harpstedt waren einfach schneller als wir. Und wir haben immer nur reagiert und kamen nicht hinterher“, fasste der Heidkrug-Trainer die ersten 45 Minuten zusammen.

Kapital schlugen die Gäste aus ihrer frappierenden Überlegenheit jedoch nicht. „Uns hat heute die Effektivität im letzten Drittel gefehlt“, monierte Peuker. Kamen die Harpstedter doch mal zu einer Torchance, nutzten sie diese nicht. „An sich war es aber eines der besten Spiele, die ich von uns gesehen habe“, meinte Peuker. Auch Karaca lobte den HTB als den wohl stärksten Gegner, mit dem es die Heidkurger in den letzten Jahren zu tun bekamen. Dennoch gingen die Gastgeber nach 30 Minuten in Führung. Lennart Stöver löffelte einen Ball aus dem Mittelfeld über die weit aufgerückte HTB-Verteidigerreihe. Der Ball auf Nils Giza geriet aber deutlich zu lang, sodass Reineberg zuerst ans Spielgerät kam. Zumindest fast. Denn er trat unbedrängt über das Leder, sodass Giza nur ins leere Tor schieben musste – 1:0. Harpstedt erhöhte nun den Druck und kam hochverdient zum Ausgleich. Jonas Pleus köpfte eine Flanke von Magnus Ellermann zum 1:1-Ausgleich ins Netz (43.).

Im zweiten Durchgang agierte Heidkrug griffiger, dennoch blieb Harpstedt überlegen, erspielte sich jedoch wenige Torchancen. Die Karaca-Mannen standen sehr tief, vor allem Luca Hoffschmidt klärte diverse Bälle rigoros. Heidkrug operierte weiterhin nahezu ausschließlich mit langen Bällen. Einer dieser weiten Schläge von Marc Metzner landete in der Sturmspitze bei Lennard Stöver. Dieser nahm das Leder schön an und schoss direkt von außerhalb des Strafraums. Reineberg hatte seine Finger am Ball, dennoch schlug er im Netz zum 2:1 ein (54.) „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Sie kamen beide aus dem Nichts“, sagte Karaca. Harpstedt antwortete mit einer Ellermann-Flanke, die an der Latte landete (60.) und einem Dribbling von Nils Klaassen, der vier Gegenspieler aussteigen ließ, bevor er am langen Eck vorbei zielte (65.).

Die Peuker-Elf machte nun immer weiter auf, kam jedoch weiterhin kaum zu Abschlüssen. Auf der Gegenseite grätsche Waldemar But nach Doppelpass mit Philipp Kahlert den Ball an die Latte (73.). Mehrfach waren in den folgenden Minuten Heidkruger nach langen Pässen alleine durch, doch sie scheiterten am eigenen Unvemögen. Zunächst konnte Kahlert einen Querpass nicht am letzten Mann auf der Linie vorbei bringen (77.), dann trat Massimo Neumann freistehend über den Ball (84.). In der 85. Minute stand dann wieder Reineberg im Mittelpunkt. Ein Abschlag von TuS-Torwart Maximilian Hiller flog auf ihn zu. Reineberg stand zwei Meter vor seinem Strafraum, doch anstatt das Leder wegzuköpfen, nahm er es in die Hand. Schiedsrichter Sascha Rustler zeigte ihm die folgerichtige Rote Karte. Niklas Bädjer schlenzte den anschließenden Freistoß zur 3:1-Entscheidung über die Mauer (87.).

Im Minutentakt liefen danach Heidkurger alleine aufs HTB-Tor zu, da beim Gast die Offensivkräfte nicht mehr zurückliefen und die Abwehr aufgelöst war. Neumann (90.+2) und Marvon Lohfeld (90.+5) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Durch das 5:1 springt der TuS an die Tabellenspitze, Harpstedt bleibt Dritter.