Auch die DSV-Schwimmer Dominik Sartison, Martin Leis, David Zeiser und Matthias Karrasch (von links) wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet. (INGO MÖLLERS)

Die Stadt Delmenhorst hat auch in diesem Jahr diverse Sportler für herausragende Leistungen gewürdigt. Insgesamt wurden 44 Aktive aus den Vereinen ABC Delmenhorst, Delmenhorster SV 05, Schützenverein Adelheide, Delmenhorster TV, Delmenhorster SK, RV Adelheide, Bogensport Delmenhorst und Sportkegler Verein Delmenhorst ausgezeichnet. Außerdem gab es eine Premiere. Die Sportlerehrung fand erstmals unter freiem Himmel auf der Hotelwiese am Rand der Graftanlagen statt. Ursprünglich war die Veranstaltung für den 23. April geplant, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. In Zusammenarbeit mit den Schaustellern, die derzeit die „Delmenhorster Sommerwiese“ betreiben, wurde sie nun unter Einhaltung der aktuellen Pandemie-Verordnungen und Hygienevorschriften nachgeholt. Für musikalische Begleitung sorgte eine Big Band unter der Leitung von Annett Becker-Edert.