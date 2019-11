Der eingewechselte Marvin Osei brachte viel Schwung in die Partie und bereitete den Treffer zum 1:1 mustergültig vor. (INGO MÖLLERS)

90 Minuten waren bereits gespielt in der Partie zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem VfV Borussia Hildesheim, als die Blau-Gelben eine Ecke zugesprochen bekamen. Julian Harings zirkelte diese auf den ersten Pfosten, die Kopfballabwehr misslang, im anschließenden Getümmel setzte sich Atlas-Verteidiger Marlo Siech durch und köpfte ins lange Eck – 2:1. Trainer Key Riebau, Sportchef Bastian Fuhrken und große Teile des Betreuerstabs stürmten auf das Spielfeld, ein Großteil der rund 2000 Zuschauer im Stadion an der Düsternortstraße jubelte ausgelassen. Und weil Benedikt Plaschke auf der Gegenseite – ebenfalls nach einer Ecke, ebenfalls im Nachsetzen, ebenfalls aus dem Getümmel – aus guter Position über das Tor schoss, gewann Atlas letztlich mit 2:1 (0:1) gegen den Tabellenführer der Fußball-Oberliga. Durch den Erfolg im Spitzenspiel rückten die Delmestädter bis auf drei Zähler an Hildesheim heran und haben dabei noch eine Partie weniger bestritten. „Es war nicht hochverdient, aber ein Arbeitssieg gegen einen starken Gegner“, meinte Riebau im Anschluss an die Partie, die denkbar schlecht begonnen hatte aus Sicht des Gastgebers.

Es war gerade mal eine Minute gespielt, als Karlis Plendiskis eine Kopfballrückgabe auf Malte Seemann im Atlas-Kasten misslang. Daraus resultierte eine Ecke, die die Gäste scharf aufs Tor zogen. Seemann blieb auf der Linie stehen, Julian Harings klärte nicht ausreichend, sodass der Ball vor den Füßen von Niklas Rauch landete, der ihn zum 0:1 unterbrachte (2.). So richtig erholte sich Atlas nicht von dem frühen Schock, auch wenn der sehr engagierte Marco Prießner mit einer Direktabnahme aus 18 Metern nach einer zu kurz abgewehrten Ecke an Schlussmann Nils Zumbeel scheiterte (6.). Es blieb – bis auf einen abgeblockten indirekten Freistoß von Musa Karli (30.) – die einzige Torchance der Hausherren im ersten Durchgang. „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, waren verunsichert. Wir sind auch nicht in die Zweikämpfe gekommen und hatten eine schlechte Struktur“, analysierte Riebau den ersten Durchgang.

Atlas erkämpft drei Punkte

Hildesheim spielte ein aggressives Angriffspressing, aus dem sich die Delmenhorster nur mit langen Bällen befreien konnten. Marek Janssen im Sturmzentrum, auf den viele Bälle kamen, sah an diesem Tag jedoch keinen Stich und gewann kaum ein Kopfballduell. Ein weiteres Problem war, dass die Delmenhorster das Mittelfeldzentrum nicht besetzten, sodass nahezu alle zweiten Bälle bei den Gästen landeten. Auch diese hatten nicht viele Torchancen, hätten jedoch nach 43 Minuten auf 2:0 stellen können. Adem Avci war frei vor Seemann aufgetaucht, brachte jedoch keinen Druck hinter den Ball. „Das war eine 1000-prozentige Torchance. Wir haben die erste Halbzeit klar dominiert. In allen Bereichen. Und wenn man das mit so einer großen Intensität wie wir macht, dann muss man 2:0 führen“, sagte Hildesheims Coach Benjamin Duda.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Hausherren ein anderes Gesicht, waren nun nah an den Gegenspielern dran und machten Druck. „In der Pause haben wir an die Ehre der Spieler appelliert, dass wir uns später nicht nachsagen lassen wollen, vor diesem geilen Publikum nicht alles gegeben zu haben“, sagte Riebau. Er sah nun ein wesentlich engagierteres Auftreten. „Es war ein enorm hohes Laufpensum in der zweiten Halbzeit. Die Jungs waren viel wacher und haben mit einer hohen Intensität gespielt. Die zweite Halbzeit macht mich ein Stück weit stolz auf die Mannschaft“, meinte Riebau.

Auch im zweiten Durchgang hatte jedoch Hildesheim die große Chance auf das 2:0 (53.). Malte Seemann unterlief ein Querschläger, der bei Avci landete, der jedoch aus 16 Metern den Ball in Seemanns Arme schoss. „Wir haben in diesem Spitzenspiel zwei Spitzenchancen auf das 2:0. Machen wir eine davon, gewinnen wir“, meinte Duda. Atlas erhöhte nun die Schlagzahl. Zunächst scheiterte Plendiskis mit dem Kopf nach Harings-Freistoß (55.), dann setzte Prießner eine flache Hereingabe von Tom Schmidt am kurzen Pfosten vorbei (56.). Sechs Minuten darauf eroberte der in der zweiten Hälfte starke Jan-Niklas Wiese den Ball an der Grundlinie und passte zurück auf Plendiskis, der mit der Innenseite über das Tor schoss. Nach 70 Minuten fasste sich der eingewechselte Marvin Osei – er kam nach einer guten halben Stunde für den verletzten Florian Stütz – ein Herz: In vollem Tempo ließ er mehrere Gegenspieler aussteigen, spielte einen Doppelpass mit dem ebenfalls eingewechselten Robert Plichta und hatte im Strafraum dann auch noch das Auge für den besser postierten Prießner, der zum 1:1 ins leere Tor einschob (70.).

In der Folge fing sich Hildesheim, sodass sich ein ausgeglichenes Spiel ohne größere Chancen entwickelte – bis zur 90. Minute, in der Siech den Siegtreffer erzielte. „Wir haben hier heute die beiden besten Teams der Liga vor großer Kulisse gesehen. Der Sieg war hart erkämpft, aber nicht unverdient. Als fairer Sportsmann gratuliere ich zum Sieg“, sagte Duda. Atlas hatte alles in die Waagschale geworfen. „Es war ein Sieg des Willens und der Mentalität. Die Fans haben uns gepusht. Und in einem Spitzenspiel entscheiden Kleinigkeiten“, fasste Musa Karli zusammen.