Terryl Woolery ist zurück in die Staaten gegangen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Die Lücke ist groß, sie zu schließen, wird eine Herausforderung: Der US-Amerikaner Terryl Woolery spielt in der neuen Basketball-Saison nicht mehr für den Oberligisten Delmenhorster TV. „Terryl ist zurück in die Staaten gegangen“, verrät Coach Stacy Sillektis, „er ist der Topscorer der Liga gewesen. Ihn zu ersetzen, ist auf keinen Fall einfach.“ Wer die aufklaffende Lücke füllen soll, weiß der Trainer noch nicht. Klar ist: Einen Spieler mit der Klasse Woolerys werden die „Devils“ wohl kaum wieder in die Delmestadt lotsen können. Sie müssen den Abgang als Team kompensieren und die Last auf mehrere Schultern verteilen. Neben Woolery steht dem DTV für das nächste halbe Jahr zudem Muhammed Tozan nicht zur Verfügung, da er ein Auslandssemester absolviert.

Woolery kam im Januar 2016 zu den Devils, in den Jahren zuvor hatte er sich auf seine Trainertätigkeit konzentriert. Seine aktive Karriere hatte er eigentlich schon 2009 beendet, doch dem damals 39-Jährigen juckte es nochmals in den Fingern. Und der zweitliga-erfahrene Basketballer wusste gleich in seinem ersten Spiel für die Devils zu überzeugen: Zum Sieg gegen den VfL Stade II steuerte er 19 Zähler bei. Die erste Gala-Vorstellung von vielen.

Er entwickelte sich allerdings nicht nur wegen seiner regelmäßig hohen Punktausbeute zu einem enorm wertvollen Spieler für die Delmenhorster, sondern auch aufgrund seiner starken Defensive und seines guten Reboundverhaltens. All das müssen nun anderen übernehmen. „Vielleicht verändern wir unser System etwas. Es wird nicht einfach. Mal schauen, wen wir noch neu dazubekommen. Wir befinden uns im Gespräch, aber da ist noch nichts spruchreif. Auf jeden Fall suchen wir noch einen Center, einen langen Mann“, berichtet Sillektis.

Wie die Devils die Lücke stopfen, die Woolery hinterlässt, wird sicherlich auch ein Thema in der Vorbereitung sein. Mit dieser haben die Delmenhorster just begonnen. „Wir formieren uns gerade als Team“, sagt Sillektis. Mit dem richtigen Training fangen die Delmenhorster dann in etwa zwei Wochen an. Ihr erstes Spiel in der Oberliga West bestreitet die Sillektis-Fünf am 16. September: In der heimischen Halle empfängt sie die Reserve der BSG Bremerhaven. Beide Teams landeten vergangene Saison in der oberen Hälfte, die Devils liefen auf Rang drei ein, die BSG einen Platz dahinter.

Wenn es nach Sillektis geht, soll die neue Spielzeit für sein Team in ähnlichen Gefilden enden. „Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen“, betont der Coach, „es gibt in dieser Liga aber auch kein Mittelfeld.“ Was er damit meint? Nun, von den insgesamt zehn Teams steigen drei ab und zwei auf. Für das Mittelfeld bleibt da laut des Coaches kein Platz.

Wie in der vergangenen Saison wird Sillektis die meiste Zeit wieder auf der Trainerbank verbringen, nur selten und „in absoluten Notfällen“ greife er noch ein, sagt der Coach. Übrigens: Bevor Woolery zu den Devils kam, war Sillektis der Topscorer der Delmenhorster.