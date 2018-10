Der FC Hude bejubelte in der Anfangsphase der Partie gegen BW Bümmerstede gleich zwei Treffer. (INGO MÖLLERS)

Hude. Es war kein besonders hochklassiges Fußball-Spiel, das die gut 150 Zuschauer im Waldstadion zu sehen bekamen. Dennoch gingen die meisten von ihnen zufrieden nach Hause. Der FC Hude besiegte im Bezirksliga-Derby Blau Weiß Bümmerstede mit 2:1 (2:0) – durchaus glücklich zwar, aber nicht vollends unverdient. „Es war ein dreckiger Sieg. Wir haben die Spieler die Woche über darauf eingestimmt, dass es um Einsatz und Willen geht. Nächste Woche wollen wir es wieder spielerisch lösen, aber heute wollten wir kein schönes Spiel. Es ging darum, den Bann zu brechen, dass wir gegen Bümmerstede nie gewinnen. Schon vor der Saison war klar, dass diese Partie eine der wichtigsten der ganzen Saison wird“, erzählte Ralf Buß nach der Partie. Der Co-Trainer der Huder vertrat den abwesenden Lars Möhlenbrock. Die Huder Verantwortlichen zählten die Zweikämpfe, rund zwei Drittel gewann der Gastgeber, das Chancenplus lag aufseiten der Gäste. „Es war ein Sieg der Defensive. Herz hat Kopf geschlagen“, fasste Buß zusammen.

Der Gastgeber kam gut in die Partei. Bereits in der ersten Spielminute hatten Ole Schöneboom und Nils Sandau eine erste Chance. Hude zog sich in der Folge in einem defensiv ausgerichtetem 3-5-2 zurück, stand somit hinten stabil und setzte vorne Nadelstiche. In Minute 14 ging der FCH in Führung. Schöneboom löffelte eine Flanke an den Elfmeterpunkt, Mohamed Alawie schubste Gegenspieler Tanju Temin weg und köpfte zum 1:0 ins Netz. „Ich hab zuerst gedacht, dass es ein Foul war. Aber der Schiedsrichterbeobachter meinte, dass Mo vorher auch gehalten wird und sich das aufhebt. Da lasse ich mich dann gerne eines besseren belehren“, berichtete Buß. Glücklich war es allemal, dass Schiedsrichter Leonhard Nagl den Armeinsatz Alawies nicht abpfiff. Die Bümmersteder beschwerten sich entsprechend lautstark und lang anhaltend. Es schien, dass sie sich auch drei Minuten später noch nicht gefangen hatten. Sandau staubte hier zum 2:0 ab (17.). „Unser Plan ging voll auf. Wir wollten, das sich Bümmerstede austobt und wir dann in Führung gehen und schnell nachlegen“, berichtete Buß.

Bümmerstede kam zu einigen Halbchancen, richtig zwingend wurde es jedoch selten. Die größte Gelegenheit vergab Deniz Pezük per Kopf (20.). Hude stellte hingegen kurz vor der Pause fast noch auf 3:0, doch Schöneboom jagte den Ball aus wenigen Meter von halblinker Position aus deutlich über den Kasten.

Den zweiten Durchgang dominierten die Gäste. „Wir haben das Übergewicht verloren. Das wollten wir im Mittelfeld haben, aber das hat nicht geklappt. Außerdem wollten wir einen Konter zum dritten Tor nutzen, aber auch das hat nicht geklappt“, analysierte Buß. In der Offensive agierten die Huder nun harmlos. Bümmerstede übernahm immer mehr die Kontrolle, doch wiederum blieben gefährliche Szenen Mangelware. Marvin Krone verzog aus acht Metern von halbrechts deutlich (47.). Wirklich eingreifen musste Christopher Schnake im Hude-Kasten selten. In Minute 50 war er allerdings bereits geschlagen, da er eine Flanke unterlief. Den Pezük-Schuss klärte Hudes Andy Brinkmann auf der Linie. Hude konterte und hätte mit etwas mehr Cleverness die Entscheidung besorgen können. Sandau übersprintete auf der rechten Abwehrseite seine Gegenspieler und legte den Ball in die Mitte. Das Leder kam genau in den Lauf von Jannik Meyer, der von links angerauscht kam und lautstark „Leo, Leo, Leo“ rief. Alawie überhörte oder missachtete die Ansagen seines Teamkameraden jedoch und angelte sich das Leder in deutlich schlechterer Position und konnte es auch nicht aufs Tor bringen (56.).

Die Entlastungsangriffe der Heimelf wurden nun immer seltener, Bümmerstede versuchte es mit langen Bällen. Pezük verzog nach Kopfball-Ablage von Sturmtank Tim Cherubin deutlich (76.). Drei Minuten später klingelte es jedoch: Tibor Braun spielte Brinkmann aus und traf mit einem satten Schuss ins lange Eck zum 1:2 (79.). Hude agierte nun mit einer Fünferkette, Entlastung gab es keine mehr. Torben Liebsch in vorderster Front ging auf dem Zahnfleisch und machte keine Bälle mehr fest. Die Abstände zwischen der Sturmreihe und dem Abwehrriegel bei Hude wurden nun sehr groß, sodass Bümmerstede das Mittelfeld schnell und problemlos überwinden konnte. Doch in der Endverteidigung blieb Hude stabil. Nach einem Kopfball-Querschläger von Abwehrchef Torben Hellemann setzte Jann Schlötke das Leder neben den Kasten (85.), in der 90. Minute zielte Temin nach einer Ecke zu hoch. „Alles in allem hatte Bümmerstede schon mehr Chancen, ein Unentschieden wäre wohl gerecht gewesen“, resümierte Buß.