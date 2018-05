Germain Martens erzielte beim 4:1-Sieg von Hicretspor gegen den TV Falkenburg zwei Treffer. (Ingo mÖllers)

Delmenhorst. Im Aufstiegsrennen der 1. Fußball-Kreisklasse hat der TV Falkenburg einen Rückschlag erlitten: Durch die 1:4 (0:2)-Pleite am Mittwochabend beim KSV Hicretspor muss er nicht nur den zweiten Aufstiegsplatz hinter Meister TuS Hasbergen fast sicher an Rot-Weiß Hürriyet abtreten, jetzt ist auch Rang drei wieder akut gefährdet. Dieser berechtigt zum Gang in die Kreisliga, wenn der SV Baris die Bezirksliga hält. Aktuell haben die Falken nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den VfL Wildeshausen II, der sich diesen Donnerstagabend beim FC Hude II bewähren muss. „Eventuell läuft es auf ein richtiges Endspiel am letzten Spieltag zwischen uns und Wildeshausen II hinaus“, blickte TVF-Trainer Georg Zimmermann schon mal voraus.

In Delmenhorst machte der TV sich das Leben selbst schwer. Nach einer halben Stunde hätten die Gäste schon mit 2:0 führen können. „Nach den vergebenen Chancen haben wir die spielerische Linie verloren und der Gegner hat seine Konter genutzt“, analysierte Zimmermann. Hicretspor war nicht gewillt, die Saison austrudeln zu lassen, und hielt nach vielen zuvor vergebenen Führungen diesmal bis zum Schluss dagegen. Die finalen sieben Minuten inklusive Nachspielzeit sogar zu neunt, weil sich Cemil Yildiz verletzt hatte und Tayfun Kurt wegen Spielverzögerung Gelb-Rot gesehen hatte (88.).

Im Hinspiel hatten die Falken bei Dauerregen noch mit 4:0 triumphiert. „Damals hatte ich keine Leute und hatte um Verlegung gebeten. Dem hatte Falkenburg nicht zugestimmt, deshalb wollte ich heute unbedingt gewinnen“, motivierte Hicretspor-Trainer Timur Cakmak seine Mannschaft. Zuerst sah es aber gar nicht gut aus. Falkenburgs Torjäger Dominique Streif – im Hinspiel dreifacher Schütze – hätte auch am Mittwoch wieder zum Mann des Spiels werden können. Zweimal tauchte er nach feinen Pässen von Marco D‘Elia (8.) und Florian Erhorn (19.) völlig frei vor Hicretspor-Torwart Yusuf Bilal Polat auf, verfehlte jedoch das Gehäuse.

Nachdem Germain Martens auf der Gegenseite aus ähnlicher Position genauso schlecht gezielt hatte (24.), konterte Hicretspor zum 1:0. Falkenburgs Abwehrchef Marten Meyerholz fälschte einen langen Pass unglücklich zu Meric Özdemir ab, der direkt Cemil Yildiz bediente. Hicrets Torjäger zeigte sich erneut abschlussstark und schob zu seinem 17. Saisontor ein (34.). Die große Möglichkeit zum Ausgleich vergab D‘Elia aus fünf Metern völlig frei vor Polat (42.), fast im Gegenzug konterte Hicretspor zum 2:0. Anil Erol eroberte den Ball im Mittelfeld und leitete weiter auf Özdemir. Dessen Steilpass brachte Martens kurz vor der Pause zum 2:0 im TV-Kasten unter.

Die Falken beendeten ihre Halbzeitpause schon nach fünf Minuten, offenbar wollten sie schnell Wiedergutmachung betreiben. Doch nach zwei Halbchancen durch Nils-Sören Wendlandt (53.) und Nils Poppe (58.) schlug es hinten wieder ein. Selman Kabas schickte eine weite Flanke zu Martens, der sich gekonnt durchsetzte und zum 3:0 vollstreckte (60.). Genau zum richtigen Zeitpunkt, denn meistens reicht die Kraft beim KSV nur für eine Stunde. Wenn die Schiedsrichter die Spiele jeweils nach 60 Minuten abpfeifen würden, stünde Hicretspor auf Rang vier, nur knapp hinter Hürriyet und vor Falkenburg. Das wussten auch die Gäste, die nach dem abgefälschten Schuss zum 1:3 von Thorsten Niehaus (73.) Mut schöpften.

Allerdings kam jetzt mehr und mehr Hektik auf. Schiedsrichter Uwe Steffen hatte das Spiel mit seiner konsequenten Linie zwar gut im Griff, trotzdem gingen spielerische Momente immer mehr verloren. In doppelter Unterzahl setzte Hicretspor dann den Schlusspunkt: Meric Özdemir sammelte seinen dritten Assist an diesem Abend mit der Vorlage auf Burak Aruk, der in der Nachspielzeit (90.+2) das 4:1 markierte. „Wir haben leider so viele sinnlose Punkte gegen schwächere Mannschaften liegen gelassen. Gegen Hasbergen und Hürriyet haben wir unentschieden gespielt, gegen Wildeshausen und Falkenburg gewonnen“, stellte Cakmak fest, dass für seine Mannschaft in dieser Saison wohl mehr möglich gewesen wäre.