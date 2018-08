Izzet Saglam (am Ball), hier gegen Jahn-Spieler Arne Bohlen, erzielte das 1:0 für den KSV Hicretspor. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Vier Gegentore innerhalb einer knappen Viertelstunde haben für die erste Pleite des TV Jahn Delmenhorst II in der 1. Fußball-Kreisklasse gesorgt. Damit ist nun kein Team mehr ungeschlagen. Und der Gewinner am Mittwochabend, der KSV Hicretspor, untermauerte seine Favoritenrolle auf den Aufstieg. Dank des 7:3 (1:1)-Erfolges über die Jahn-Reserve schaffte Hicret nicht nur den dritten Sieg in Folge mit nunmehr 16 erzielten Toren. Das Ergebnis fiel sogar noch glimpflich für die Violetten aus, die mit naivem Abwehrverhalten zum Kontern einluden.

„Wir waren heute gut, aber Jahn hat natürlich auch viele Fehler gemacht. Vor allem dürfen sie nicht so auf Abseits spielen“, beschrieb KSV-Trainer Timur Cakmak den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Die Gäste rückten mit ihrer Abwehrreihe immer wieder bis zur Mittellinie vor, versäumten es aber, den ballführenden Spieler zu attackieren. So rannte fast im Fünf-Minuten-Rhythmus ein Hicret-Stürmer auf Jahn-Torwart Marc Höfken zu, der noch zahlreiche Eins-gegen-eins-Situationen für sich entschied. „Ich will dazu lieber nichts sagen, bevor ich mich in Rage rede“, meinte ein enttäuschter Jahn-Coach Frank Oehlmann. „Jedenfalls wollten wir eigentlich keine Abseitsfalle spielen.“

Aber auch gegen eine tiefer stehende Jahn-Deckung kam Hicretspor schnell zu ersten Chancen. Und nach sechs Minuten zum 1:0: Nach Spielverlagerung von Meric Özdemir schickte Mustafa Yildiz Izzet Saglam, der wiederum Höfken keine Chance ließ. Drei Minuten später rettete Höfken stark gegen Burak Aruk, Nico Büttner warf sich in letzter Sekunde noch in den Schuss von Mustafa Yildiz (12.). Danach bekam die Jahn-Reserve die Partie besser in den Griff, trotzdem fiel der Ausgleich etwas unerwartet. Ein langer Freistoß von Arne Bohlen wurde zu kurz geklärt und Arne Janßen traf volley zum 1:1 in den linken Winkel (39.). Saglam (42,) und Aruk (45.) hätten Hicretspor noch vor der Halbzeit in Führung schießen müssen. „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit viel mehr Tore machen können, und Jahn macht mit einem Schuss das 1:1“, ärgerte sich Cakmak zur Pause.

Rudelbildung neben dem Platz

Kurz vor dem Seitenwechsel kam es zu einer Rudelbildung neben dem Platz, ein Foul von Hicrets Selman Kabas an Marco Düßmann hatte für unnötige Beschimpfungen unter den Zuschauern gesorgt.

Nach dem Seitenwechsel ging es wieder um Fußball, und das konnte Hicretspor deutlich besser als Jahn II. Aruk rannte in Minute 49 nach Pass von Özdemir frei auf Höfken zu und tunnelte den bedauernswerten Torwart zum 2:1. Dann versenkte Yusuf Kalmis eine Freistoßflanke des zur Halbzeit eingewechselten Tuna Gizir per Kopf zum 3:1 (55.). Aruk schob nach Pass von Saglam zum 4:1 ins leere Tor (61.). Besonders sehenswert war Treffer Nummer fünf, als Meric Özdemir vom linken Strafraumeck einen langen Flugball volley aufs Tor knallte. Höfken parierte noch, aber Gizir verwandelte den Abstauber zum 5:1 (63.). Schöne Tore hatte Jahn II immerhin auch auf Lager. Jan Kastens bediente Phil Meurer punktgenau, und dieser lupfte den Ball über KSV-Schlussmann Harun Uzun hinweg zum 5:2 ins Netz (68.). Mit dem 5:3 von Bohlen, der einen Eckball härter einköpfte, als manche Spieler schießen können, schien sogar noch mal Spannung aufzukommen (73.). „Wir kassieren immer so blöde Gegentore“, schimpfte Cakmak über das inzwischen nachlässige Abwehrverhalten. Wobei Jahn II diese Fehler noch gnadenlos überbot. Nur zwei Minuten später segelte ein weiter Schlag von Turgay Thuran über alle Verteidiger hinweg, und Gizir traf aus kurzer Distanz zur Entscheidung.

Mittlerweile glaubten auch die Comeback-Experten vom TV Jahn – am vergangenen Freitag nach 1:4-Rückstand noch 6:5-Sieger über Hude II – nicht mehr an ein erneutes Wunder. Zumal Tuna Gizir mit seinem dritten Treffer noch das 7:3 draufpackte (89.).

Cakmak konnte seine Mannschaft schon mal auf das schwierige Auswärtsspiel an diesem Freitagabend gegen Wüsting einstimmen und zufrieden zur Nachtschicht abdampfen.