Die Fußballer des KSV Hicretspor (dunkle Trikots) bejubelten nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand noch eine 3:2-Führung. Über die Zeit brachten sie diesen Vorsprung allerdings nicht. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Nach völlig missratenem Start in die Rückrunde der 1. Fußball-Kreisklasse hat der KSV Hicretspor beim 3:3 (0:2) gegen die Reserve des TSV Ganderkesee eine gute Moral gezeigt. Nach den Pleiten gegen den VfL Wildeshausen II (0:3) und Schlusslicht TV Jahn II (0:2) sah es auch am Sonntag eine Halbzeit lang nicht gut aus, doch dann drehte die Mannschaft von Spielertrainer Timur Cakmak auf und hätte sogar fast noch gewonnen. „Mit dem Aufstieg haben wir nichts mehr zu tun, doch wir haben uns nicht hängen lassen. Das hat Spaß gemacht“, freute sich Cakmak. Die temperamentvolle Partie blieb dabei sehr fair, der sichere Schiedsrichter Frank Dobroschke wurde kaum gefordert.

Cakmaks Problem liegt so ein bisschen darin, dass der Kader fast ausschließlich mit gelernten Mittelfeldspielern bestückt ist. Selbst Aushilfstorwart Turgay Thuran spielt lieber in der Zentrale, die Innenverteidiger Harun Yildiz und Tayfun Kurt sehen sich auf der Sechserposition, und vorne ist außer Cemil Yildiz kein Torjäger vorhanden. Die Konsequenz: Hicretspor bot einen technisch guten Fußball, doch vorne und hinten fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss beziehungsweise Zweikampf. Da waren die Gäste besser ausbalanciert und nahmen verdient einen Punkt mit. Was besonders an ihrer effektiven Leistung in Halbzeit eins lag. „Schon da waren wir nicht schlecht“, merkte Cakmak zu Recht an. Germaine Martens hatte schon nach neun Sekunden den ersten Schuss auf den Gäste-Kasten abgefeuert. In der siebten Minute hätte Hakan Kabausagi nach Kopfballverlängerung von Martens aus zwei Metern treffen müssen. Cakmak dazu: „Den holt Hakan fast noch von der Linie.“

Ganderkesee II hatte zwar weniger Ballbesitz, agierte aber deutlich schnörkelloser und setzte einen Doppelschlag. Zunächst köpfte Niklas Hoier nach weiter Linksflanke von Mika Drieling Hamso Ibrahim an, von dessen Rücken sprang der Ball zum 0:1 ins Tor (23.). Und zwei Minuten später schloss Jean-Michel Dietrich ein schönes Zusammenspiel von Cousin Marvin Dietrich und Marian Goldscheck lässig zum 0:2 ab. Trotzdem hätte Hicretspor noch vor der Pause ausgleichen können, doch Martens setzte einen Flugkopfball aus drei Metern vorbei (32.). Kabausagi und Cemil Yildiz hatten sogar eine Doppelchance, verweigerten jedoch den erfolgreichen Abschluss (37.).

Ganderkesees Trainer Andreas Dietrich musste zur Pause seinen noch nicht ganz fitten Sohn Jean-Michel herausnehmen, damit fehlte vorne der Stoßstürmer. Hicretspor entfachte nun immer mehr Druck und drehte die Partie innerhalb von 25 Minuten. „Mit dieser Phase bin ich nicht zufrieden. Hicretspor hat Harakiri gespielt und alles nach vorne geworfen. Unter diesem Druck haben wir sehr unsauber gespielt“, erklärte Andreas Dietrich. Nach Ballgewinn von Cakmak und Ablage auf Kabausagi war der Anschluss schnell hergestellt (52.). Cakmak selbst gelang nach einem der weiten Einwürfe von Germaine Martens und Kopfballverlängerung von Harun Yildiz der 2:2-Ausgleich (56.). Und Martens selbst verwandelte eine Hereingabe von Tuna Gizir nach 76 Minuten sogar zum 3:2.

„Doch wir haben uns nicht aufgegeben und ebenfalls eine starke Moral gezeigt“, war Dietrich letztlich zufrieden. Lukas Löffler erzielte nach 81 Minuten das am Ende verdiente 3:3. „Wenn es noch zehn Minuten länger gegangen wäre, hätten wir vielleicht sogar noch gewonnen“, meinte Dietrich. Damit hätte man die Torfolge des Hinspiels fast kopieren können, als der TSV II über 2:0 und 2:3 in der Schlussphase sogar noch mit 6:3 gewonnen hatte. Ganderkesee II hat bis zum nächsten Montag noch drei weitere Partien gegen Aufstiegsanwärter: Diesen Dienstag kreuzt Hürriyet am Immerweg auf, danach geht es Sonnabend nach Falkenburg und am Ostermontag nach Wüsting.