Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst spielen eine erfolgreiche Saison, unabhängig davon, wie die beiden abschließenden Saisonspiele beim Meister OHV Aurich und daheim gegen den aktuellen Vierten TV Cloppenburg ausgehen. Diese beiden Spiele sind aber auf jeden Fall Höhepunkte der Saison. Trainer Jörg Rademacher freut sich auf das Kräftemessen mit den Ostfriesen, die in dieser Saison erst einen Punkt abgegeben haben. Los geht es am Sonnabend um 19.30 Uhr in Aurich.

Der OHV steht zwar als Meister fest, doch es ist noch nicht sicher, dass er kommende Spielzeit in der 3. Liga antreten darf. Durch eine Reform müssen die Auricher noch eine Relegation spielen. Zwölf Oberliga-Teams kämpfen dabei um zehn Plätze. Es ist also nicht der endgültige Heim-Saisonabschluss, den der OHV gegen die HSG feiert, dennoch dürfte die Halle voll werden. Rund 1600 Zuschauer könnten die Heimmannschaft anfeuern – für die meisten HSG-Spieler wird eine solch große Kulisse eine Premiere sein. „Das ist in der Oberliga einmalig“, meint Trainer Rademacher. Er selbst weiß als Ex-Profi und Trainer höher spielender Mannschaften, wie es ist, vor so vielen Zuschauern anzutreten. „Für die Spieler ist das etwas Besonderes“, sagt der Handballlehrer.

Im Hinspiel lieferten die Delmenhorster dem Oberliga-Meister beim 21:23 lange Gegenwehr. Zudem reisen die Rademacher-Mannen mit fünf Siegen in Serie im Gepäck an. Dennoch sind sie Außenseiter. Aktuell rangiert die HSG auf Platz fünf mit zwei Punkten Rückstand auf den TV Cloppenburg, der jedoch gegen das Ligaschlusslicht antritt. Platz sechs hat die HSG auf jeden Fall sicher. Ohnehin geht es Rademacher nicht in erster Linie um den abschließenden Tabellenplatz, sondern darum, mit einem positiven Gefühl aus der Saison zu gehen. Und darum, dass seine Mannen auch dann konzentriert und mit 100 Prozent Einsatz die Begegnung bestreiten, wenn es nur um die Platzierung geht.